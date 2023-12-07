Внук Яшина: «Акинфеев – легендарный вратарь для России, а дедушка – максимальная величина среди наших для мирового футбола»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Гинер премьер-лига Россия Лев Яшин Василий Фролов Спорт-Экспресс Футбол

Внук Льва Яшина прокомментировал слова Евгения Гинера о величии Игоря Акинфеева.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев – легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет.

Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка – максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире.

Но если брать футбольную статистику, российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», – сказал Василий Фролов.

Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»

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10 комментариев
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никто не сравнится с яшиным. яшин - величина мирового масштаба, которого мечтал когда-то приобрести "реал"
+9
0
+9
а меня вчера жёстко заминусили за те же слова:
-46
Яшин - лучший вратарь мира, Акинфеев - лучший вратарь России. одно никак не конфликтует с другим.
+8
0
+8
Приятно что внук Яшина адекватный человек.
+6
0
+6
Ну это он от вежливости. Гинер то свой бред вполне конкретно выразил. Имел ввиду именно всю историю.
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Некоторым необходимо потоптаться на прошлом, чтобы возвысить своё настоящее.
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Не понимаю. Зачем разжигать? Это журналюги взялись?
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Нет смысла сравнивать ни Яшина с Акинфеевым, ни Криша с Месси. Надо кайфовать и с одного и с другого. Как можно сравнить, например Есенина с Маяковским, они жили в одно время, но один писал про белую березу под моим окном, а другой про ноктюрн на флейте водосточных труб. Абсолютно разные подходы к одному и тому же делу. Кайфуем со всех и точка.
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Ответ Юрий Король
Не понимаю. Зачем разжигать? Это журналюги взялись?
ну а кто еще. уже забыли бы что там Гинер сказал, если бы журналюги не начали всех обзванивать и спрашивать.
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