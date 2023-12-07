Внук Яшина: «Акинфеев – легендарный вратарь для России, а дедушка – максимальная величина среди наших для мирового футбола»
Внук Льва Яшина прокомментировал слова Евгения Гинера о величии Игоря Акинфеева.
«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев – легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет.
Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка – максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире.
Но если брать футбольную статистику, российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», – сказал Василий Фролов.
Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»
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Яшин - лучший вратарь мира, Акинфеев - лучший вратарь России. одно никак не конфликтует с другим.