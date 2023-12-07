Внук Яшина: «Акинфеев – легендарный вратарь для России, а дедушка – максимальная величина среди наших для мирового футбола»

Внук Льва Яшина прокомментировал слова Евгения Гинера о величии Игоря Акинфеева.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, – легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет.

Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка – максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире.

Но если брать футбольную статистику, российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», – сказал Василий Фролов.

Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»

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