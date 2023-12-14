Степашин об Акинфееве: «Игорь – половина ЦСКА, замечательный человек. Назвал бы его символом не только футбола, но и всей страны – как Гагарин»
Сергей Степашин сравнил Игоря Акинфеева с Юрием Гагариным.
«Думаю, за чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит», за тройку – «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
Акинфеев – это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал член совета директоров «Динамо».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ну ок, в дурке все без изменений