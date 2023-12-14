Степашин об Акинфееве: «Игорь – половина ЦСКА, замечательный человек. Назвал бы его символом не только футбола, но и всей страны – как Гагарин»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Сергей Степашин Р-Спорт Юрий Гагарин Футбол

Сергей Степашин сравнил Игоря Акинфеева с Юрием Гагариным.

«Думаю, за чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит», за тройку – «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Акинфеев – это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал член совета директоров «Динамо».

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19 комментариев
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Ответ Andrey Saint-P
Гагарин = Акинфеев Ну ок, в дурке все без изменений
Яшин=Гагарин. Читайте внимательнее.
+6
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+5
Гагарин = Акинфеев
Ну ок, в дурке все без изменений
+8
-7
+1
Ответ Wiley Fox
А как человек он полное говно, что и доказал в ситуации с Велитоном Недавно и сам признал, что был неправ
Так это хороший поступок - признать ошибку (тем более в молодости)
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Ответ леннорыч-абрамович
Игорь конъюктурщик, каких поискать. Вероятнее всего, большой любитель подлизнуть Гинеру и раскланяться перед каждым тренером. Он вечно недовольный, всех во всём винит. Повязку капитанскую получил непонятным образом. Хотя весьма понятным, скорее некрасивым. Весь такой крутой из себя, но никуда не переехал, провёл всю карьеру в комфортных условиях, за спинами Березуцких и Игнашевича. При этом и в клубе, и в сборной, что значительно облегчило задачу. Но и при этом умудрился столько ошибок совершить, что каждый, кто интересуется футболом, назовёт минимум три ключевых. Иностранной конкуренцией вообще не проверялся из-за лимита. Да и среди российских вратарей не самая большая конкуренция. Всего 16 человек, из которых 10 - игроки команд, не претендующих ни на что. Исключительно пыль в глаза пускает, переоцененный по всем показателям рекордсмен ЛЧ.
В ЦСКА решили давать капитанскую повязку как в Милане и Реале, тому кто дольше всех в клубе , а Игорь в ЦСКА с 5 лет
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Ответ misha___97
Я редко когда кому тут отвечаю, но тут не смог пройти мимо. Склонен верить людям, которые работали/работают с Игорем, чтобы не строить различные догадки, как и каким образом Акинфеев стал капитаном. Акинфеев стал капитаном из-за дисциплинарного проступка Игнашевича, который на сборах забрал у Газзаева весы и спрятал их, так он и стал капитаном, это общеизвестный факт, можете почитать это. Насчет переезда, он вроде нередко говорил и продолжает говорить, что официальных предложений никогда не было, чтобы соглашаться на что-либо, да и вряд ли после двух тяжелых травм было реально рассчитывать на предложения. «Иностранной конкуренцией вообще не проверялся из-за лимита», Вы с какого года футбол смотрите? Акинфеев начал в 2003, лимит был принят после Евро-2008. Насчет конкуренции среди российских вратарей тоже поспорю, в свое время были очень хорошие Малафеев, Габулов, Рыжиков например, но почему-то основная масса тренеров ставила именно Акинфеева, неужели они все враги себе? Также напомню, что Игоря хотели вернуть на Евро в сборную при Сафонове том же. Три ключевых ошибки, это вообще забавно, человек более 20 лет на высоком уровне, очевидно, что у него как и любого вратаря, который играет очень долго наберется много ошибок, это мне кажется норма. Вероятнее всего Вам не нравится Акинфеев, поэтому написали столь некомпетентный комментарий, иных объяснений я не найду. Человек в 37 играет в РПЛ после двух крестов, капитан одной из самых популярных команд России и держит уровень, иначе не стал бы лучшим вратарем РПЛ по итогам прошлого сезона. P.S. Насчет рекордов ЛЧ тоже скажу. Практически каждый вратарь из РПЛ хотел бы оказаться на его месте, чтобы как минимум сыграть такое количество матчей в ЛЧ как Акинфеев. P.P.S. Прошу прощения за много букв, но не смог пройти мимо, ибо считаю данный комментарий несправедливым.
Малафеев и Рыжиков - игроки всё же скорее другого поколения, Габулов - ближе к Акинфееву и сидеть под ним в ЦСКА не стал, хотя во всех других клубах был номер 1, вероятно потому, что в ЦСКА место гарантировано только Игорю и ни о какой здоровой конкуренции речь не идёт (к слову даже сейчас, когда ему 37, Помазун вынужден играть в основе в аренде, Тороп - сидеть под Акинфеевым, который в этом сезоне уже успел пару ляпов допустить). По капитанской повязке. Игнашевич выступил от лица команды по поводу этих весов и команда его поддержала, судя по всему Акинфеев не поддержал своего капитана, а в очередной раз лабызнул зад Газзаеву.
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Ответ леннорыч-абрамович
Проявлений лидерских качеств на поле за ним замечено не было. Только истеричные крики на защитников и мешковатые заваливания в створе ворот. Он не скрывает, что ему плевать на командный результат, важно - личные показатели. Просто этого мальчика облизали в начале 2000-х в прессе, наверняка, по наводке Гинера, который всё купил, ну, а дальше стали его облизывать уже по инерции. Да и облизывать было некого, кто там ещё был из россиян-вратарей в 2003-2008? Малафеев? Так он на 7 лет старше Игоря. Шунин? Появился на 4 года позже Акинфеева, когда место уже было занято, да и не в топ-клубе. Повезло Игорьку. Будь хотя бы несколько вратарей в тот период, кто мог ему составить конкуренцию, всё пошло бы по-другому. Пример Максименко, Сафонова и молодых вратарей Зенита и Локомотива является показательным. Будет совсем неудивительно, если Акинфеев через 5-10 лет станет чиновником от футбола. Всё у него для этого есть.
Я скорее поверю, что Акинфеев переберётся в деревню и возглавит там общество рыболовов-любителей))
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Ответ леннорыч-абрамович
Проявлений лидерских качеств на поле за ним замечено не было. Только истеричные крики на защитников и мешковатые заваливания в створе ворот. Он не скрывает, что ему плевать на командный результат, важно - личные показатели. Просто этого мальчика облизали в начале 2000-х в прессе, наверняка, по наводке Гинера, который всё купил, ну, а дальше стали его облизывать уже по инерции. Да и облизывать было некого, кто там ещё был из россиян-вратарей в 2003-2008? Малафеев? Так он на 7 лет старше Игоря. Шунин? Появился на 4 года позже Акинфеева, когда место уже было занято, да и не в топ-клубе. Повезло Игорьку. Будь хотя бы несколько вратарей в тот период, кто мог ему составить конкуренцию, всё пошло бы по-другому. Пример Максименко, Сафонова и молодых вратарей Зенита и Локомотива является показательным. Будет совсем неудивительно, если Акинфеев через 5-10 лет станет чиновником от футбола. Всё у него для этого есть.
Ахаха. А Габулов был слабым вратарём? Или Мандрыкин? Или Рыжиков? Джанаев до сих пор играет
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Ответ Вячеслав Максименко
Ахаха. А Габулов был слабым вратарём? Или Мандрыкин? Или Рыжиков? Джанаев до сих пор играет
Ну с Джанаевым ты, конечно, погорячился. Он вообще умеет подстраиваться не под мяч, а под тренера.
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