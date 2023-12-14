Степашин об Акинфееве: «Игорь – половина ЦСКА, замечательный человек. Назвал бы его символом не только футбола, но и всей страны – как Гагарин»

Сергей Степашин сравнил Игоря Акинфеева с Юрием Гагариным.

«Думаю, за чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит», за тройку – «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

– это половина , замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал член совета директоров « ».

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