Педриньо не вернется в «Локо». Вингеру, купленному за 5+1 млн евро, ищут новую аренду
«Локомотив» не рассчитывает на Педриньо и ищет ему новый клуб.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что бразилец не вернется в клуб.
«Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду», – сказал Нагорных.
Сейчас Педриньо выступает за «Америку Минейро», арендное соглашение с которой заканчивается в этом месяце.
Бразилец перешел в «Локомотив» осенью 2022 года за 5+1 млн евро. Всего за клуб он провел 9 матчей. Полную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
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