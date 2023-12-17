Педриньо не вернется в «Локо». Вингеру, купленному за 5+1 млн евро, ищут новую аренду

«Локомотив» не рассчитывает на Педриньо и ищет ему новый клуб.

Председатель совета директоров московского « » Юрий Нагорных рассказал, что бразилец не вернется в клуб.

«Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду», – сказал Нагорных.

Сейчас Педриньо выступает за « », арендное соглашение с которой заканчивается в этом месяце.

Бразилец перешел в «Локомотив» осенью 2022 года за 5+1 млн евро. Всего за клуб он провел 9 матчей. Полную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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