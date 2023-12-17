Педриньо не вернется в «Локо». Вингеру, купленному за 5+1 млн евро, ищут новую аренду

Теги Локомотив высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Нагорных Америка Минейро Педриньо Перейра Футбол

«Локомотив» не рассчитывает на Педриньо и ищет ему новый клуб.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что бразилец не вернется в клуб.

«Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду», – сказал Нагорных.

Сейчас Педриньо выступает за «Америку Минейро», арендное соглашение с которой заканчивается в этом месяце.

Бразилец перешел в «Локомотив» осенью 2022 года за 5+1 млн евро. Всего за клуб он провел 9 матчей. Полную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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8 комментариев
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гомофобы
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Ответ Orgazmatron IGO
Статистика волшебная - 6 лимонов + зарплата, меньше часа игры, 0 полезных действий. Офигенная покупка.
Прежде чем чушь всякую писать, сначала факт-чекинг сделайте.
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Сейчас это уже экстремизм и руководство решило перестраховаться…
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Ну на его позицию и так игроков хватает, так что логично
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Зачем Локомотиву Педринье. когда у их есть Дзюба
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Статистика волшебная - 6 лимонов + зарплата, меньше часа игры, 0 полезных действий.
Офигенная покупка.
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Играть с Педриньо неюезопасно
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Ответ Beast
гомофобы
Это чтобы клуб за экстремизм не подтянули
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