«Локо» заплатит 5+1 млн евро за Педриньо. «Ред Булл Брагантино» получит 15% от суммы перепродажи

Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за бразильского вингера Педриньо Перейру.

По данным Globo Esporte, трансфер 22-летнего футболиста обошелся московскому клубу в 5 млн евро и бонусы. Как сообщает Super Esportes, размер бонусов составляет 1 млн евро.

, за который Педриньо в последнее время играл на правах аренды, пытался договориться с о выкупе прав на футболиста. Однако «Америка» была готова выкупить лишь 50% прав на игрока за 2 млн евро. же приобрел 100% прав на бразильца.

Журналист Эберсон Мартинс пишет, что «Америка» получит 5% от суммы трансфера вингера в «Локо», а «Брагантино» достанутся 15% от суммы последующей продажи игрока.

Несколько дней назад московский клуб объявил, что заключил с Педриньо контракт сроком на четыре года.

В этом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Америки», забив 8 голов за 34 матча во всех турнирах. Также на его счету 3 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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