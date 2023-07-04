«Локомотив» отдал Педриньо в аренду в «Америка Минейро» (Фабио Алейшо)

Полузащитник «Локомотива» Педриньо вернулся в Бразилию.

Московский клуб отдал игрока в аренду его бышей команде « », сообщает журналист Фабио Алейшо. Соглашение будет действовать до конца 2023 года и может быть продлено еще на год.

Ранее Педриньо выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды, но клуб расторг контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии.

Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.