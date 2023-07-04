«Локомотив» отдал Педриньо в аренду в «Америка Минейро» (Фабио Алейшо)

Теги Локомотив высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Америка Минейро Педриньо Перейра Футбол

Полузащитник «Локомотива» Педриньо вернулся в Бразилию.

Московский клуб отдал игрока в аренду его бышей команде «Америка Минейро», сообщает журналист Фабио Алейшо. Соглашение будет действовать до конца 2023 года и может быть продлено еще на год. 

Ранее Педриньо выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды, но клуб расторг контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии

Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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4 комментария

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Локуся
А судьба Педро Габриеля известна?
+4
0
+4
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error505
2 Педриньо в лиге это перебор, хорошо, что отдали
+5
-1
+4
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Dmitry Orlov
Нормальное решение в текущей ситуации (обвинения игроку в насилии над девушкой). Впрочем, эту бразильскую команду, похоже, подобные проблемы не смущают, у неё ещё пара человек с "небезупречной репутацией".
+1
0
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