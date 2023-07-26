Глава «Локо» о тех, кого клуб не намерен продавать летом: «Пиняев, Дзюба и Баринов в этом списке»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Нагорных Дмитрий Баринов ТАСС Сергей Пиняев Футбол

«Локомотив» этим летом не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не намерен продавать.

«Пиняев – игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали.

Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», – сказал Нагорных. 

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12 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Rhett Butler
Если по Пиняеву будет предложение из Европы, пожалуйста рассмотрите!
Рановато ему в Европу. Сыроват, хоть и очень нравится его скорость, дриблинг, нестандартные решения.Парень очень талантливый.Но в завершении атак нужно сильно прибавлять. Там либо передача в никуда, либо неточный удар.
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фанат Карпеначчо
Ответ Dmitry Orlov
Миллионов за 20-30 - рассмотрим. А если какие-то копейки предложат - нафиг, самим нужен, как минимум годик.
ого, на спортсе кто-то из совета директоров Локо сидит, круто
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Rhett Butler
Если по Пиняеву будет предложение из Европы, пожалуйста рассмотрите!
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Намёк, что если очень нужно будет продать, всё возможно...
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Игорь Желудков
как по мне негожэ сотрудникам клуба так продажи футболистов коментировать,тоесть есть 3 футболиста которые нужны,а остольные так масовка
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NIK7478
Всё зависит от предложения и желания игрока, тов. Нагорный! Не намерены они ...))
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Dmitry Orlov
Ответ Rhett Butler
Если по Пиняеву будет предложение из Европы, пожалуйста рассмотрите!
Миллионов за 20-30 - рассмотрим. А если какие-то копейки предложат - нафиг, самим нужен, как минимум годик.
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fenix3020
Ответ Rhett Butler
Если по Пиняеву будет предложение из Европы, пожалуйста рассмотрите!
какая Европа))) Сомневаюсь что будет хоть один трансфер (не переход свободным агентом) где европейские клуб будет платить деньги за российского игрока.
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Dmitry Orlov
Ответ fenix3020
какая Европа))) Сомневаюсь что будет хоть один трансфер (не переход свободным агентом) где европейские клуб будет платить деньги за российского игрока.
Уже Лацио готов за Захаряна заплатить, по инфе от итальянских же журналистов.
Ещё ПАОК был готов заплатить за Оздоева, турков сумма не устроила.
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fenix3020
Ответ Dmitry Orlov
Уже Лацио готов за Захаряна заплатить, по инфе от итальянских же журналистов. Ещё ПАОК был готов заплатить за Оздоева, турков сумма не устроила.
ну вот и глянем перейдет или нет. Захарян в Челси уже пару лет переходит)
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Dmitry Orlov
Ответ fenix3020
ну вот и глянем перейдет или нет. Захарян в Челси уже пару лет переходит)
Не переходит он в Челси никакие пару лет. Прошлым летом была эта тема, из Динамо сказали "а как вы нам деньги переведёте?" из Челси ответили "нууу, даже не знаем, санкции, все дела", и этим всё закончилось. С тех пор из Челси несколько раз публично сказали, что сейчас по покупке Захаряна никаких намерений у них нет.
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