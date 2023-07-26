Глава «Локо» о тех, кого клуб не намерен продавать летом: «Пиняев, Дзюба и Баринов в этом списке»

«Локомотив» этим летом не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову.

Председатель совета директоров « » Юрий Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не намерен продавать.

«Пиняев – игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали.

Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.

Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть , и », – сказал Нагорных.