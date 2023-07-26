Глава «Локо» о тех, кого клуб не намерен продавать летом: «Пиняев, Дзюба и Баринов в этом списке»
«Локомотив» этим летом не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не намерен продавать.
«Пиняев – игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали.
Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать.
Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», – сказал Нагорных.
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