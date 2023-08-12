Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»

Юрий Нагорных прокомментировал ход переговоров с «Вердером» по Наиру Тикнизяну.

Сообщалось, что «Вердер» предложил за 4 миллиона евро. « » просит за защитника 5 млн евро.

«Идет обычная работа, мы считаем, что Наир – игрок высокого уровня.

Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются – мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения.

Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, идет обычная клубная работа.

Не то чтобы наш клуб отверг предложение « », выдвигаются встречные условия. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут», – сказал глава « ».

Также Нагорных высказался о состоянии . Форвард пропустит матч против «Крыльев Советов» из-за повреждения, полученного в матче с «Факелом».

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», – сказал Нагорных.

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