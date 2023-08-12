Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»
Юрий Нагорных прокомментировал ход переговоров с «Вердером» по Наиру Тикнизяну.
Сообщалось, что «Вердер» предложил за Тикнизяна 4 миллиона евро. «Локомотив» просит за защитника 5 млн евро.
«Идет обычная работа, мы считаем, что Наир – игрок высокого уровня.
Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются – мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения.
Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, идет обычная клубная работа.
Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», выдвигаются встречные условия. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут», – сказал глава «Локомотива».
Также Нагорных высказался о состоянии Артема Дзюбы. Форвард пропустит матч против «Крыльев Советов» из-за повреждения, полученного в матче с «Факелом».
«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», – сказал Нагорных.
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