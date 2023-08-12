Нагорных о 4 млн евро за Тикнизяна: «Не та оценка, которую Наир заслуживает. Предложение «Вердера» не отвергнуто, идет обычная клубная работа»

Теги Локомотив Вердер Артем Дзюба премьер-лига Россия бундеслига Германия травмы возможные трансферы Юрий Нагорных Наир Тикнизян ТАСС деньги Здоровье Футбол

Юрий Нагорных прокомментировал ход переговоров с «Вердером» по Наиру Тикнизяну.

Сообщалось, что «Вердер» предложил за Тикнизяна 4 миллиона евро. «Локомотив» просит за защитника 5 млн евро.

«Идет обычная работа, мы считаем, что Наир – игрок высокого уровня.

Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются – мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения.

Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, идет обычная клубная работа.

Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», выдвигаются встречные условия. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут», – сказал глава «Локомотива».

Также Нагорных высказался о состоянии Артема Дзюбы. Форвард пропустит матч против «Крыльев Советов» из-за повреждения, полученного в матче с «Факелом».

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», – сказал Нагорных.

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7 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Антон Чугунов
Будет большой глупостью не отпускать в Бундеслигу игрока в котором заинтересован не последний клуб страны
Большая глупость для любого клуба - по дешёвке отдавать (и неважно куда) важного игрока основного состава, с длинным контрактом.
+10
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Алексей Гусев
Ответ Антон Чугунов
Будет большой глупостью не отпускать в Бундеслигу игрока в котором заинтересован не последний клуб страны
не последний, пред?
+5
-1
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Фут.Боль
Ответ Антон Чугунов
Будет большой глупостью не отпускать в Бундеслигу игрока в котором заинтересован не последний клуб страны
Так давайте бесплатно отдадим? Это же Бундеслига!
+3
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Алексей Гусев
Ответ Антон Чугунов
Будет большой глупостью не отпускать в Бундеслигу игрока в котором заинтересован не последний клуб страны
сомневаюсь в гарантиях выплат от немцев
+2
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Антон Чугунов
Будет большой глупостью не отпускать в Бундеслигу игрока в котором заинтересован не последний клуб страны
+4
-4
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goleodor
Современный футбол - это скорее рынок, чем спорт. Купи - продай. На футбол как зрелище всем сейчас пофигу.
0
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Loomis
Ответ Dmitry Orlov
Большая глупость для любого клуба - по дешёвке отдавать (и неважно куда) важного игрока основного состава, с длинным контрактом.
Большая глупость для любого клуба - переплачивать за игрока, а потом поднимать цену в надежде вернуть эти деньги.. сейчас любой молодой игрок, глядя на локомотив задумается переходить ли туда, ведь его могут в дальнейшем не продать
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