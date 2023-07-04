«Локомотив» отдал Педриньо в аренду в «Америку Минейро». Бразильский клуб подтвердил

Теги Локомотив высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Америка Минейро Педриньо Перейра Футбол

В «Америка Минейро» объявили о переходе Педриньо из «Локомотива» на правах аренды.

Аренда рассчитана до конца сезона‑2023/24. Бразилец уже выступал за «Америку» до перехода в «Локомотив».

В прошлом сезоне бразилец провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Зимой его отдали в аренду «Сан‑Паулу» на правах аренды, но клуб расторг контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии.

Контракт Педриньо с «Локо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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6 комментариев

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error505
Жаль, не задалось в Локо, хороший игрок. Удачи, ждём более сильным!
+2
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Человек1991
Локомотив держится на Дзюбиньо , не так важен Педриньо .))
+1
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Дядя ТУРА
наверное самый технически сильный игрок чемпионата.
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Мансур Абдрахимов
Педринь атседова
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Россия - не место для Педриньов! У нас даже закон соответствующий есть
Ой ладно.
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