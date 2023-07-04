«Локомотив» отдал Педриньо в аренду в «Америку Минейро». Бразильский клуб подтвердил

В «Америка Минейро» объявили о переходе Педриньо из «Локомотива» на правах аренды.

Аренда рассчитана до конца сезона‑2023/24. Бразилец уже выступал за « » до перехода в « ».

В прошлом сезоне бразилец провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Зимой его отдали в аренду «Сан‑Паулу» на правах аренды, но клуб расторг контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии.

Контракт Педриньо с «Локо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.