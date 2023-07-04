«Локомотив» отдал Педриньо в аренду в «Америку Минейро». Бразильский клуб подтвердил
В «Америка Минейро» объявили о переходе Педриньо из «Локомотива» на правах аренды.
Аренда рассчитана до конца сезона‑2023/24. Бразилец уже выступал за «Америку» до перехода в «Локомотив».
В прошлом сезоне бразилец провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Зимой его отдали в аренду «Сан‑Паулу» на правах аренды, но клуб расторг контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии.
Контракт Педриньо с «Локо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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