В «Локомотиве» не обсуждали возможный переход Джикии. Защитник «Спартака» провел в запасе 3 матча РПЛ подряд

«Локомотив» не обсуждает возможность подписания Георгия Джикии.

29-летний игрок оставался в запасе « » в трех последних матчах клуба в Мир .

– Главный тренер на днях заявил, что весьма интересный игрок.

– А вы сомневаетесь, что Джикия интересный? Я тоже нет.

Но возможный переход мы не обсуждали, – сказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Спартак» готов продлить контракт с Джикией с сохранением зарплаты 2 млн евро, если он согласится быть игроком ротации и «не останется токсичным» (Иван Карпов)

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline