В «Локомотиве» не обсуждали возможный переход Джикии. Защитник «Спартака» провел в запасе 3 матча РПЛ подряд

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Юрий Нагорных Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не обсуждает возможность подписания Георгия Джикии.

29-летний игрок оставался в запасе «Спартака» в трех последних матчах клуба в Мир РПЛ.

– Главный тренер на днях заявил, что Джикия весьма интересный игрок.

– А вы сомневаетесь, что Джикия интересный? Я тоже нет.

Но возможный переход мы не обсуждали, – сказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Спартак» готов продлить контракт с Джикией с сохранением зарплаты 2 млн евро, если он согласится быть игроком ротации и «не останется токсичным» (Иван Карпов)

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10 комментариев

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Roman
У Локо наконец-то с обороной что-то начало получаться, пара Морозов-Фассон начинает сыгрываться, они молодые и перспективные, плюс еще есть Погостнов. Джикию не надо, только если выгнать Кузьмичева и взять Жору на скамейку)
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Caniball
Если только с лавки на лавку))
У Жоры есть только один путь вернуться в основу хорошей команды будь то Спартак или Локо. Это поменять рацион, образ жизни и улучшить физику с выносливостью, иначе основы ему больше не видать.
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Ярик01
Агент Шпиняев, одно только это закрывает дорогу в Локомотив
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mutu_fs
Бородатый дикарь бы лучше тренировался - а то проиграл конкуренцию и сразу шантажировать уходом его агент начал
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Novak
Ответ Ярик01
Агент Шпиняев, одно только это закрывает дорогу в Локомотив
Как раз именно из-за Шпинёва такой переход возможен с учётом того, что этот агент может влиять на Локо, так как немало его клиентов сейчас в команде.
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Novak
После того как Джикия сел на лавку в Спартаке, сразу опасения возникли, что может в Локомотив пытаться перейти. Очень бы этого не хотелось - он и раньше не показывал выдающейся игры, а последнее время вообще сдаёт.
Локомотиву есть смысл брать только такого центрального защитника, который уже сейчас на порядок сильнее и/или намного перспективнее имеющихся в наличии. Но это или очень большие деньги нужны, или скауты должны нового "Ивановича" найти за скромную сумму.
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Древний спартач
" Забирайте , государство не обеднеет " .
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Строган Колянов
А где ещё не обсуждали?
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Ярик01
Ответ Novak
Как раз именно из-за Шпинёва такой переход возможен с учётом того, что этот агент может влиять на Локо, так как немало его клиентов сейчас в команде.
Его выдавливают из клуба.
В том числе и после таких демаршей
https://www.sports.ru/tags/161047637/
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Novak
Ответ Ярик01
Его выдавливают из клуба. В том числе и после таких демаршей https://www.sports.ru/tags/161047637/
Его не смогли выдавить даже после того, как он несколько лет назад Миранчуков пытался увести в Рубин или ещё куда-то (а Жемалетдинова увёл). Шпинёв плотно вцепился в клуб, от него очень тяжело избавиться будет, так как игроков подхватывает ещё в молодёжке.
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