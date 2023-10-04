В «Локомотиве» не обсуждали возможный переход Джикии. Защитник «Спартака» провел в запасе 3 матча РПЛ подряд
«Локомотив» не обсуждает возможность подписания Георгия Джикии.
29-летний игрок оставался в запасе «Спартака» в трех последних матчах клуба в Мир РПЛ.
– Главный тренер на днях заявил, что Джикия весьма интересный игрок.
– А вы сомневаетесь, что Джикия интересный? Я тоже нет.
Но возможный переход мы не обсуждали, – сказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
«Спартак» готов продлить контракт с Джикией с сохранением зарплаты 2 млн евро, если он согласится быть игроком ротации и «не останется токсичным» (Иван Карпов)
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У Жоры есть только один путь вернуться в основу хорошей команды будь то Спартак или Локо. Это поменять рацион, образ жизни и улучшить физику с выносливостью, иначе основы ему больше не видать.
Локомотиву есть смысл брать только такого центрального защитника, который уже сейчас на порядок сильнее и/или намного перспективнее имеющихся в наличии. Но это или очень большие деньги нужны, или скауты должны нового "Ивановича" найти за скромную сумму.
В том числе и после таких демаршей
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