Хави: «Барса» – одна из худших команд Европы по реализации моментов. Нельзя прощать»

Хави назвал «Барселону» одной из худших команд Европы по реализации моментов.

Вчера « » сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 17-го тура .

«Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль. Но нужно дать уверенность игрокам, потому что они забивали голы в других ситуациях.

Нельзя прощать в таких случаях. Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2. Это все бы решило. Но мы этого не сделали. Этого нам и не хватает весь сезон.

Должно быть, мы одна из худших команд Европы по реализации моментов. С нами такое уже случалось против «Мальорки», против «Гранады»... Мы смогли обыграть «Атлетико», хотя они почти сравняли. Против «Жироны» мы могли сделать счет 2:1 и 3:3.

Мы плохи с точки зрения эффективности», – сказал главный тренер «Барселоны».

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