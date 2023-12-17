Хави: «Барса» – одна из худших команд Европы по реализации моментов. Нельзя прощать»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

Хави назвал «Барселону» одной из худших команд Европы по реализации моментов.

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 17-го тура Ла Лиги.

«Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль. Но нужно дать уверенность игрокам, потому что они забивали голы в других ситуациях.

Нельзя прощать в таких случаях. Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2. Это все бы решило. Но мы этого не сделали. Этого нам и не хватает весь сезон.

Должно быть, мы одна из худших команд Европы по реализации моментов. С нами такое уже случалось против «Мальорки», против «Гранады»... Мы смогли обыграть «Атлетико», хотя они почти сравняли. Против «Жироны» мы могли сделать счет 2:1 и 3:3.

Мы плохи с точки зрения эффективности», – сказал главный тренер «Барселоны».

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24 комментария
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Вчера видел матч с Валенсией , Барселона около 3 только в первом тайме забить могла .
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Ответ Bazilic
Реализация - главная проблема Барсы Хави в этом не виноват
Да он вообще самый белый и пушистый. Не в чём не виноват. Просто так его критикуют , да ?!
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Молодцы! Продолжайте в том же духе!
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Xavi: «Барселона одна из худших команд в Европе»
+3
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+1
Реализация - главная проблема Барсы
Хави в этом не виноват
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А вас никто и не прощает)
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Угараю с каждых новостей про чапи и 7хага.Они друг друга стоят
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Лапорта, гони его, пока с этим говоруном на дне таблицы не оказались
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Ответ Bazilic
Реализация - главная проблема Барсы Хави в этом не виноват
Хави виноват в том, что даже при таких проблемах с реализацией беспрекословно верит в Леву и не меняет его.

Он бы мог выпустить того же Гиу на концовку - мне кажется, толку было бы побольше.
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Ответ Bazilic
Реализация - главная проблема Барсы Хави в этом не виноват
А что тогда купили престарелого Лёву , а не молодого напа за 50 лямов можно было найти , или у барсы с тренеров никто не советуется? Если знает проблемы реализации что не наигрывают это , или это тоже не тренерское дело ?
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Ответ БЭТМЭН
Вчера видел матч с Валенсией , Барселона около 3 только в первом тайме забить могла .
Такая шляпа в каждом матче
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