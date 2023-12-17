Хави: «Барса» – одна из худших команд Европы по реализации моментов. Нельзя прощать»
Хави назвал «Барселону» одной из худших команд Европы по реализации моментов.
Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 17-го тура Ла Лиги.
«Беспомощность. Чувствую огромное разочарование, очень жаль. Но нужно дать уверенность игрокам, потому что они забивали голы в других ситуациях.
Нельзя прощать в таких случаях. Мы контролировали игру и должны были делать счет 0:2. Это все бы решило. Но мы этого не сделали. Этого нам и не хватает весь сезон.
Должно быть, мы одна из худших команд Европы по реализации моментов. С нами такое уже случалось против «Мальорки», против «Гранады»... Мы смогли обыграть «Атлетико», хотя они почти сравняли. Против «Жироны» мы могли сделать счет 2:1 и 3:3.
Мы плохи с точки зрения эффективности», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»
Новый промах «Барсы» – ничья с «Валенсией». «Жирона» и «Реал» могут оторваться еще сильнее
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Хави в этом не виноват
Он бы мог выпустить того же Гиу на концовку - мне кажется, толку было бы побольше.