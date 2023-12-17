«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»

«Барселона» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы с реализацией.

По состоянию на субботу « » занимает 58-е место из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов.

В этом сезоне «Барса» забила 31 гол после 275 ударов. Таким образом, на один гол команде Хави требуется 8,87 удара. Аналогичный уровень реализации демонстрируют, например, «Хетафе» (9 ударов на гол) и « », которая на данный момент даже эффективнее «Барсы» – 8,65 удара.

Худшей командой Европы по этому показателю является « », у которого 9 голов после 187 ударов. Французскому клубу требуется 20,78 удара на один гол. Лидер среди европейских клубов по эффективности ударов – «Жирона», у которой на гол уходят 5 ударов.

Если рассматривать только удары в створ, то показатели «Барселоны» не сильно лучше – команда занимает 40-е место среди команд топ-5 лиг по реализации ударов в створ (3,45 удара на гол). В Испании аналогичные показатели у « » (3,48 удара в створ на один гол) и «Бетиса» (3,32 удара в створ на гол).

Худшая команда Европы в этом аспекте – «Кельн», который реализует лишь один из 6,5 удара в створ.

Слабая реализация отражается и в индивидуальной статистике игроков «Барсы». Например, среди тех, кто забил 6+ голов в этой Ла Лиге, Роберт Левандовски занимает 3-е место в списке игроков, которым требуется наибольшее количество ударов для гола – 2,62. Больше ударов нужно только Родриго (2,67) и Иньяки Уильямсу (3,13).

Лучший по этому показателю в Ла Лиги – Жерар Морено, который забивает один раз за 1,5 удара.

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