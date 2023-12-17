«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»
«Барселона» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы с реализацией.
По состоянию на субботу «Барселона» занимает 58-е место из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов.
В этом сезоне «Барса» забила 31 гол после 275 ударов. Таким образом, на один гол команде Хави требуется 8,87 удара. Аналогичный уровень реализации демонстрируют, например, «Хетафе» (9 ударов на гол) и «Гранада», которая на данный момент даже эффективнее «Барсы» – 8,65 удара.
Худшей командой Европы по этому показателю является «Клермон», у которого 9 голов после 187 ударов. Французскому клубу требуется 20,78 удара на один гол. Лидер среди европейских клубов по эффективности ударов – «Жирона», у которой на гол уходят 5 ударов.
Если рассматривать только удары в створ, то показатели «Барселоны» не сильно лучше – команда Хави занимает 40-е место среди команд топ-5 лиг по реализации ударов в створ (3,45 удара на гол). В Испании аналогичные показатели у «Хетафе» (3,48 удара в створ на один гол) и «Бетиса» (3,32 удара в створ на гол).
Худшая команда Европы в этом аспекте – «Кельн», который реализует лишь один из 6,5 удара в створ.
Слабая реализация отражается и в индивидуальной статистике игроков «Барсы». Например, среди тех, кто забил 6+ голов в этой Ла Лиге, Роберт Левандовски занимает 3-е место в списке игроков, которым требуется наибольшее количество ударов для гола – 2,62. Больше ударов нужно только Родриго (2,67) и Иньяки Уильямсу (3,13).
Лучший по этому показателю в Ла Лиги – Жерар Морено, который забивает один раз за 1,5 удара.
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Если есть проблемы с реализацией, дело в игроках.
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