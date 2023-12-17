«Барса» – 58-я из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов. Это уровень «Хетафе» и «Гранады»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Хетафе Атлетик Бетис Хави лига 1 Франция Ла Лига Клермон Роберт Левандовски Жирона Гранада Жерар Морено Иньяки Уильямс Родриго Футбол

«Барселона» в этом сезоне испытывает серьезные проблемы с реализацией.

По состоянию на субботу «Барселона» занимает 58-е место из 96 команд топ-5 лиг по эффективности ударов.

В этом сезоне «Барса» забила 31 гол после 275 ударов. Таким образом, на один гол команде Хави требуется 8,87 удара. Аналогичный уровень реализации демонстрируют, например, «Хетафе» (9 ударов на гол) и «Гранада», которая на данный момент даже эффективнее «Барсы» – 8,65 удара.

Худшей командой Европы по этому показателю является «Клермон», у которого 9 голов после 187 ударов. Французскому клубу требуется 20,78 удара на один гол. Лидер среди европейских клубов по эффективности ударов – «Жирона», у которой на гол уходят 5 ударов.

Если рассматривать только удары в створ, то показатели «Барселоны» не сильно лучше – команда Хави занимает 40-е место среди команд топ-5 лиг по реализации ударов в створ (3,45 удара на гол). В Испании аналогичные показатели у «Хетафе» (3,48 удара в створ на один гол) и «Бетиса» (3,32 удара в створ на гол).

Худшая команда Европы в этом аспекте – «Кельн», который реализует лишь один из 6,5 удара в створ.

Слабая реализация отражается и в индивидуальной статистике игроков «Барсы». Например, среди тех, кто забил 6+ голов в этой Ла Лиге, Роберт Левандовски занимает 3-е место в списке игроков, которым требуется наибольшее количество ударов для гола – 2,62. Больше ударов нужно только Родриго (2,67) и Иньяки Уильямсу (3,13).

Лучший по этому показателю в Ла Лиги – Жерар Морено, который забивает один раз за 1,5 удара.

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42 комментария
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Лева пошел за новым вызовом)) врятли это имелось ввиду
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Барса в этом сезоне это и есть уровень Хетафе
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Ответ Николай Утюжов
Лева пошел за новым вызовом)) врятли это имелось ввиду
то за чем Лёва пошёл из Баварии, он уже взял - стал Чемпионом Испании и лучшим бомбардиром Ла Лиги
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+15
Если есть проблема с созданием моментов, дело в тренере.

Если есть проблемы с реализацией, дело в игроках.
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Левандовски это полнейший провал в этом сезоне, Рафинья вообще даже в створ не может попасть, мяч вечно летит мимо ворот и тоже самое про Феррана.
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Польская палка в Ла Лиге показала, что она из себя на самом деле всегда представляла.
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
С другой стороны, с их финансовыми проблемами найти нападающих лучше было бы сложно. Защита и полузащита на топ-уровне, проблема вполне конкретная, а значит, решаемая.
Никакой нужды в смене Обамеянга на Левандовски не было. Ну и в покупке Торреса тоже.
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С другой стороны, с их финансовыми проблемами найти нападающих лучше было бы сложно. Защита и полузащита на топ-уровне, проблема вполне конкретная, а значит, решаемая.
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Все хейтили Барсу, а она очень даже крепкий середняк.
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сокращая заголовок: «Барса» – Это уровень «Хетафе» и «Гранады»
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Ответ Real_v_dushe
Польская палка в Ла Лиге показала, что она из себя на самом деле всегда представляла.
Стоп, но он же лучше Месси нам говорили?
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Ответ JENNINGS
Левандовски действительно заслуживал ЗМ и в 2020, и в 2021 гг. Другой вопрос, что при переходе в «Барсу» он жёстко сдал и деградировал
В 2021 году тот же Мбаппе был на совершенно другом уровне в сравнении с обоими этими днарями: Мбаппе положил трёшку на Спотифае, уничтожив в хлам меську с бчк в 1/8 ЛЧ, потом положил дубль Баварке в Мюнхене, а когда "обладатель" пришёл в ПСЖ, то он на фоне Мбаппе был абсолютным днищем, по итогу первого сезона даже в ТОП-20 игроков лиги 1 не вошёл. А голосование за эти награды давно превратилось в абсолютный сплошной позор и предвзятость.
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Это атака просто похоронная… на первом месте в топ-5 лиг по упущенным моментам 🤦🏼‍♂️ очередные 3,5 xG слитые в хлам
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Ответ Alex Serpen
Никакой нужды в смене Обамеянга на Левандовски не было. Ну и в покупке Торреса тоже.
Обамеянг способен сыграть неплохо... но только тогда, когда захочет это сделать сам. Такое желание у него возникает не всегда.
Плюс, главное -- в его бэкграунде-биографии годами заслуженное звание невероятно своенравного и очень конфликтного человека-геморроя.
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Ответ Бронислав Каминский
Понятно,что у ребят с ником "реал" объективности ноль,но польская палка в первом же сезоне взяла Пичичи бггг
Я Левандовски считал палкой задолго до его прихода в бчк. Мои оценки не изменились. Кейн пришёл в баварку, которая сейчас объективно хуже той, которая была, скажем, 8 лет назад, и он играет на совершенно другом уровне в сравнении с пшеком, который в ТОП-матчах всегда растворялся на поле. Если бы баварка его купила намного раньше, а пшека продала, то она бы взяла больше титулов в ЛЧ.
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Ответ Real_v_dushe
Польская палка в Ла Лиге показала, что она из себя на самом деле всегда представляла.
Понятно,что у ребят с ником "реал" объективности ноль,но польская палка в первом же сезоне взяла Пичичи бггг
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Ответ v.belorussky
Но хейтеры кричали: дайте ему ЗМ вместо Месси!
он же не виноват,что Барселона сейчас и есть уровень Хетафе. в Баварии он был совсем другой,по 30 за сезон забивал
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Ответ кто-то
Похоже снова на кризисы Налеюсь, Барса выкарабкается 💙❤️
налейся,налейся
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так Барса и так уровня Хетафе илиГранады..в чем прикол то?
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нет негрейры,нет вечеринки
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Шикарная новость! Барса догнала Хетафе , Жирону и Бетис по показателям эффективности ударов ! Всех поздравляю!)
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