Хави о «Барселоне»: «До конца сезона все матчи будут финалами. Нам нужны очки»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

Хави объяснил, почему считает матч против «Валенсии» финалом.

«Барселона» встретится с «Валенсией» в рамках 16-го тура Ла Лиги

«Это финал, потому что нам нужны очки. Мы на семь очков отстаем от «Жироны», на пять от «Мадрида», сегодня «Атлетико» проиграл...

До конца сезона все матчи будут финалами, мы должны провести отличную игру, побороться за три очка, которые придадут нам бодрости и морального духа», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 16 проведенных туров Ла Лиги «блауграна» набрала 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. 

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7 комментариев
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В Оптику сходите и там найдете очки)Реализация очень низкая в этом сезоне
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До конца сезона все матчи будут финалами, мы должны провести отличную игру, побороться за три очка, которые придадут нам бодрости и морального духа», – сказал главный тренер «Барселоны- и расплакался на нервной почве
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как же надоел его трёп вечный .ужас ! просто выполняй свою работу на максимум и всё,к чему весь этот пафос !🤦‍♂️
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Он может обычными фразами говорить? Всё финалы, это наше ДНК, всегда бороться, мы были лучше и такими остаёмся.. как ванильные цитаты вконтакте 10 лет тому назад.
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Есть ощущение, что для Хави поставили ультиматум - либо 1-2 места либо до свидания. О каком-то стиле видимо уже речь не идёт. А с такой игрой предпосылок для дальнейшего развития, увы не видно. Конечно сильно довлеет финансовая составляющая, ведь ЛЧ это гарантия прибыли, но хочется уже простого человеческого "игры в атаку ".
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Надеюсь, он последний год в Барсе.
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опять финалы🤦
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