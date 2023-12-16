Хави о «Барселоне»: «До конца сезона все матчи будут финалами. Нам нужны очки»

Хави объяснил, почему считает матч против «Валенсии» финалом.

« » встретится с «Валенсией» в рамках 16-го тура .

«Это финал, потому что нам нужны очки. Мы на семь очков отстаем от «Жироны», на пять от «Мадрида», сегодня «Атлетико» проиграл...

До конца сезона все матчи будут финалами, мы должны провести отличную игру, побороться за три очка, которые придадут нам бодрости и морального духа», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 16 проведенных туров Ла Лиги «блауграна» набрала 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.

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