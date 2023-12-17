Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Барса» играла очень хорошо и сделала все необходимое для победы. Такое случается, когда так много раз прощаешь соперника»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Жоау Феликс Алекс Бальде Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Валенсией».

Матч 17-го тура Ла Лиги закончился ничьей со счетом 1:1. 

«В футболе такое случается, когда ты так много раз прощаешь соперника. Мы играли очень хорошо и сделали все, что было необходимо для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Мы должны быть действовать намного лучше в штрафной соперника. Я думаю, мы упустили два очка. Мы набрали один балл, что неудовлетворительно. 

Гол – это ошибка. Если нам и нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не должны прощать соперника в подобных ситуациях. Мы должны требовать от себя большего. Сегодня был финал. Мы держали игру под контролем, чтобы довести счет до 2:0. 

Я не заметил празднования Жоау [Феликса]. Бальде был хорош. Команда показала хороший футбол. Но когда ты не дожимаешь соперника, такое случается. Бальде сегодня хорошо сыграл, создавал моменты. 

Я спокоен. Разочарован, потому что думаю, что в этой игре надо было побеждать. Я хочу быть позитивным. Мы будем совершенствоваться», – сказал Хави

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36 комментариев
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Прораб в каждом интервью одно и тоже говорит по-сути.
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На всякий случай проверьте там Ригоберку, тяжелые времена у этого индивидуума.
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Добрый доминатор чапи простил соперника как всегда
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Ответ falkao2013
Нормально они играли.Не забили свое и пропустили с одного момента во втором тайме.
где там нормально? Первый тайм - вообще ужас.
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Ответ kaka10
Всё верно поэтому он не один лучших за всю историю
хахахахаах , как ты его закопал )
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Ответ Iamliam
Оборона: 4 мяча от Жироны, 3 от Антверпена.
А что с обороной было не так, у Валенсии было два момента за всю игру и гол они забили с шального удара.
В конкретном матче не было проблем с обороной, проблема в нападении, два выхода один на один, лупят во вратаря, с двух метров опять лупят во вратаря
Рафинья, Феликс, Левандовский, вот где проблема.
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Есть ощущение, что скоро Хави будет давать интервью даже во время матчей )())
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шо по плюсам на комментариях?
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Говорить уже нечего. Игра кошмар. Хави и Лапорте допустили очень много ошибок вместе.
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Барса играла ужасно. О чем он вообще?
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Хави был игроком без характера. Такой же он и тренер. Это качество передаётся команде.

Такую игру нужно на характере брать, раз класс игроков не решает. Аксиома футбола
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Адекватная оценка за этот матч, Барса играла очень достойно, особенно второй тайм, реализация подвела.
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Ладно, можно уже забить на его однотипную чушь о доминировании, но как он может говорить о том, что Бальде был хорош???
Этими словами он еще раз подтвердил свою несостоятельность как тренера. Ну разве что он ему ставил задачу просто бегать по бровке и пинать мячи абы куда, тогда да - действительно хорош!!!
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Ответ 72bp4cq2tr
если филин такую игру считает хорошей, то это уже стадия принятия пробивки дна😸
Кстати, а что плохого было в игре Барсы, кроме реализации?
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Ответ Sergey
Кстати, а что плохого было в игре Барсы, кроме реализации?
Оборона: 4 мяча от Жироны, 3 от Антверпена.
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Я болельщик Барсы с 2008 года. Верю в Хави и команду. Надо будет только от балласта в виде Левандовского избавиться как можно скорее и «встряхнуть» Кунде, который снизил требования к себе. Всё будет хорошо, удачи Хави и команде. Mes que un club!
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Ответ falkao2013
Игроки без характера не могут быть одними из лучших полузащитников за всю историю.
Всё верно
поэтому он не один лучших за всю историю
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«Сделали все для победы». Так где победа, физрук?
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Ответ сларк
хахахахаах , как ты его закопал )
Так каждого фанатика этого клуба можно. Умом они, как правило, не блещут.
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Ответ Александр Северный
кто бы что не говорил, но этой Барселоне сейчас бы очень сильно помог 36 летний аргентинец.
Согласен, Игуаин мог бы еще попылить, хотя бы и в барсе
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"мы всё еще не вылетели из ла лиги, почему меня критикуют?"
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