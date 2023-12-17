Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Барса» играла очень хорошо и сделала все необходимое для победы. Такое случается, когда так много раз прощаешь соперника»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Валенсией».

Матч 17-го тура закончился ничьей со счетом 1:1.

«В футболе такое случается, когда ты так много раз прощаешь соперника. Мы играли очень хорошо и сделали все, что было необходимо для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Мы должны быть действовать намного лучше в штрафной соперника. Я думаю, мы упустили два очка. Мы набрали один балл, что неудовлетворительно.

Гол – это ошибка. Если нам и нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не должны прощать соперника в подобных ситуациях. Мы должны требовать от себя большего. Сегодня был финал. Мы держали игру под контролем, чтобы довести счет до 2:0.

Я не заметил празднования [Феликса]. Бальде был хорош. Команда показала хороший футбол. Но когда ты не дожимаешь соперника, такое случается. Бальде сегодня хорошо сыграл, создавал моменты.

Я спокоен. Разочарован, потому что думаю, что в этой игре надо было побеждать. Я хочу быть позитивным. Мы будем совершенствоваться», – сказал .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре