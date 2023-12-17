Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Барса» играла очень хорошо и сделала все необходимое для победы. Такое случается, когда так много раз прощаешь соперника»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Валенсией».
Матч 17-го тура Ла Лиги закончился ничьей со счетом 1:1.
«В футболе такое случается, когда ты так много раз прощаешь соперника. Мы играли очень хорошо и сделали все, что было необходимо для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Мы должны быть действовать намного лучше в штрафной соперника. Я думаю, мы упустили два очка. Мы набрали один балл, что неудовлетворительно.
Гол – это ошибка. Если нам и нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не должны прощать соперника в подобных ситуациях. Мы должны требовать от себя большего. Сегодня был финал. Мы держали игру под контролем, чтобы довести счет до 2:0.
Я не заметил празднования Жоау [Феликса]. Бальде был хорош. Команда показала хороший футбол. Но когда ты не дожимаешь соперника, такое случается. Бальде сегодня хорошо сыграл, создавал моменты.
Я спокоен. Разочарован, потому что думаю, что в этой игре надо было побеждать. Я хочу быть позитивным. Мы будем совершенствоваться», – сказал Хави.
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В конкретном матче не было проблем с обороной, проблема в нападении, два выхода один на один, лупят во вратаря, с двух метров опять лупят во вратаря
Рафинья, Феликс, Левандовский, вот где проблема.
Такую игру нужно на характере брать, раз класс игроков не решает. Аксиома футбола
Этими словами он еще раз подтвердил свою несостоятельность как тренера. Ну разве что он ему ставил задачу просто бегать по бровке и пинать мячи абы куда, тогда да - действительно хорош!!!
поэтому он не один лучших за всю историю