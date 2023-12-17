Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Мы заслужили победу. Не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге»
Хави высказался по итогам матча между «Барселоной» и «Валенсией» (1:1).
«В футболе такое случается, если так много прощаешь. Мы заслужили победу. Мы были хороши и сделали все для победы. Создали достаточно моментов, которые были очень явными.
То же самое происходит, начиная с прошлой недели, – проблемы с эффективностью. Нужно быть настойчивее в штрафной соперника.
Мы не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге. Потеряли два очка. Мы создаем шансы, давим, но получаем всего очко, и оно оставило нас неудовлетворенными», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Цитаты великих 👍
Надеюсь, он и правда не будет пороть столько моментов, сколько порет их Лева.
футбол глазами смотрите, целиком матч. тогда многое станет яснее
У него тоже каждое поражение как победа))
Но оооочень большая проблема с реализацией, это прямо беда бедой. Игроки создают кучу моментов, но забить не кому. Все стали как бревно, Лева ужас просто, Рафа толком с мячом не умеет обращаться и так далие. Нужно работать с реализацией.
Сейчас многие крититкуют Хави, но его построение видно он не плохо справл,ется с Барсой, но он же не может выйти и сам забить. Ребята просто дарят моменты сопернику а потом пропускают в все!