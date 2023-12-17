Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Мы заслужили победу. Не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался по итогам матча между «Барселоной» и «Валенсией» (1:1).

«В футболе такое случается, если так много прощаешь. Мы заслужили победу. Мы были хороши и сделали все для победы. Создали достаточно моментов, которые были очень явными.

То же самое происходит, начиная с прошлой недели, – проблемы с эффективностью. Нужно быть настойчивее в штрафной соперника.

Мы не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге. Потеряли два очка. Мы создаем шансы, давим, но получаем всего очко, и оно оставило нас неудовлетворенными», – сказал главный тренер «Барселоны».

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36 комментариев
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Я слышала версию, что команда, которая заслужила победу должна забить, как минимум, на один мяч больше, чем соперник. А если она этого не сделала, то она не заслужила победу, причем независимо от количества ударов в створ, опасных моментов, бОльшего владения мячом, и т.д.
+45
-14
+31
ещё один доминатор
+19
-3
+16
Очень много разговоров у Хави , а где результат? Барса в кризисе ,а Хави поёт перстни о величии и каком-то пути барсы
+14
-2
+12
По ходу с Тен Хагом дружит. А вообще, предлагаю командам, заслужившим победу, но не одержавшим её, начислять 2 очка 😂
+13
-3
+10
Если Хави отрубить голову, он еще полчаса будет бегать и кричать, что были лучше всех своих соперников
+8
0
+8
чава что игроком вечно ныл, что как тренером стал - продолжает ныть.
+6
0
+6
’Мы получаем всего очко, и оно оставило нас неудовлетворенными’
Цитаты великих 👍
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Очень жду и интересно будет посмотреть на Роке, которого осталось ждать совсем немного. Надеюсь, он и правда не будет пороть столько моментов, сколько порет их Лева.
если бы один Лева пород моменты, но и Феликс и Рафинья и Ямал, хотя последнему все же простительно...
+3
0
+3
Очень жду и интересно будет посмотреть на Роке, которого осталось ждать совсем немного.

Надеюсь, он и правда не будет пороть столько моментов, сколько порет их Лева.
+5
-3
+2
Ответ Andrey Yaroslavtsev
"Мы не решили игру", это как?
не забили второй из кучи созданных моментов
+2
0
+2
Ответ Jovana Jovičić
Я слышала версию, что команда, которая заслужила победу должна забить, как минимум, на один мяч больше, чем соперник. А если она этого не сделала, то она не заслужила победу, причем независимо от количества ударов в створ, опасных моментов, бОльшего владения мячом, и т.д.
На самом деле, версия так себе, в футболе существует банальное везение, если одна команда нанесла условно 50 ударов, а вторая 1 удар с владением 80 на 20 и в итоге выиграла вторая, то дело явно не в том, что команда победитель лучше играла и больше заслужила, просто стечение обстоятельств пришло именно к этому, другими словами, повезло, такое в футболе бывает. И я это не про вчерашний матч Барселоны, а в принципе про вашу версию
+7
-5
+2
Доминировали, доминировали, да не выдоминировали
+2
-1
+1
«Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз», - сказал главный тренер «Барселоны»
+1
0
+1
Ответ Jovana Jovičić
Я слышала версию, что команда, которая заслужила победу должна забить, как минимум, на один мяч больше, чем соперник. А если она этого не сделала, то она не заслужила победу, причем независимо от количества ударов в створ, опасных моментов, бОльшего владения мячом, и т.д.
я слышал теорию, что главное обводки.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Реально надоел, как можно быть таким тугодумом, игроком то умным вроде был
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Ответ Runaldos
ауф. волчьи цитаты)) чушь, на самом деле. футбол глазами смотрите, целиком матч. тогда многое станет яснее
Я на маракане за год бываю чаще, чем ты был на стадионах за всю жизнь. Не надо мне тут рассказывать за матчи.
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Ответ Jovana Jovičić
Если не выиграл, значит не выиграл и не заслужил.
ауф. волчьи цитаты)) чушь, на самом деле.

футбол глазами смотрите, целиком матч. тогда многое станет яснее
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Ответ Runaldos
нет. если повезло, значит повезло. футбол – малорезультативный вид спорта, здесь это часто бывает
Если не выиграл, значит не выиграл и не заслужил.
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Ответ Jovana Jovičić
Если повезло, значит со стороны кармы - это заслуга?
нет. если повезло, значит повезло. футбол – малорезультативный вид спорта, здесь это часто бывает
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Ответ АлексейВ
По ходу с Тен Хагом дружит. А вообще, предлагаю командам, заслужившим победу, но не одержавшим её, начислять 2 очка 😂
ты матч-то смотрел? причем здесь доминация Тен Хага
+3
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0
Ответ АлексейВ
По ходу с Тен Хагом дружит. А вообще, предлагаю командам, заслужившим победу, но не одержавшим её, начислять 2 очка 😂
при этом не отнимать очко у тех, кто не проиграл хотя заслуживал этого😎😂
+2
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Ответ Алексей Ненахов
Очень много разговоров у Хави , а где результат? Барса в кризисе ,а Хави поёт перстни о величии и каком-то пути барсы
Напоминает одного хоккейного «тренера» из СКА.
У него тоже каждое поражение как победа))
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На само деле, в последних 3ех матчах Барса играла достаточно не плохо. С Жироной матч был равным, и Барса могла забирать 3 очка. Тоже самое с Валенсией, во втором тайме команда прибавила и могла забивать, в целом игра хорошо построена.
Но оооочень большая проблема с реализацией, это прямо беда бедой. Игроки создают кучу моментов, но забить не кому. Все стали как бревно, Лева ужас просто, Рафа толком с мячом не умеет обращаться и так далие. Нужно работать с реализацией.
Сейчас многие крититкуют Хави, но его построение видно он не плохо справл,ется с Барсой, но он же не может выйти и сам забить. Ребята просто дарят моменты сопернику а потом пропускают в все!
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Tenhavi
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Комментарий удален модератором
"Мы не решили игру", это как?
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Хави : очко оставило нас неудовлетворенными)
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