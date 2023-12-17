Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Мы заслужили победу. Не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в Ла Лиге»

Хави высказался по итогам матча между «Барселоной» и «Валенсией» (1:1).

«В футболе такое случается, если так много прощаешь. Мы заслужили победу. Мы были хороши и сделали все для победы. Создали достаточно моментов, которые были очень явными.

То же самое происходит, начиная с прошлой недели, – проблемы с эффективностью. Нужно быть настойчивее в штрафной соперника.

Мы не решили игру, и это краткое изложение того, что происходит с нами в . Потеряли два очка. Мы создаем шансы, давим, но получаем всего очко, и оно оставило нас неудовлетворенными», – сказал главный тренер «Барселоны».

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