Во Франции хотят отказаться от футболок с радужными номерами и ввести нашивки в честь борьбы с расизмом и гомофобией. Уделять первому больше внимания попросили игроки

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Во Франции могут видоизменить акции по борьбе с дискриминацией.

Как передает RMC Sport, LFP (Профессиональная футбольная лига) привержена борьбе с гомофобией и расизмом и на специальном собрании, состоявшемся в четверг, представила заинтересованным в подобных мероприятиях организациям свои планы.

C 2021 года LFP организовала 48 семинаров в 20 клубах, и большинство игроков, посетивших их, хотело бы, чтобы борьбу с расизмом вывели бы на тот же уровень, что и борьбу с гомофобией.

В связи с этим футбольные власти хотят отметить Всемирный день борьбы с расизмом (21 марта) и Всемирный день борьбы с гомофобией (17 мая) одинаковым образом.

Так, от использования футболок с номерами радужных цветов в Лиге 1 и Лиге 2 планируют отказаться. Вместо этого на форме хотят размещать нашивки, посвященные борьбе с расизмом (в марте) и с гомофобией (в мае).

При этом представители некоторых организаций, участвовавших в более чем трехчасовом собрании, заявили, что предпочли бы сохранить существующую систему, в соответствии с которой номера на футболках оформляются в радужных цветах. По словам одного из участников, заседание было «изнурительным», при этом никакого голосования проведено не было.

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4 комментария

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Фан Рубина
Сделайте патчи как у военных на липучках. Чтобы налепливали по желанию и сразу было видно, кто дятел, а кто нормальный. Ну и чтобы можно было быстро поменять мнение. )
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Owen_the_Simple
Тут получается интересная ситуация. Если ношение радужной символики считали эффективным средством борьбы с гомофобией, то рост сопротивления этому явлению должен свидетельствовать о росте гомофобии. А соответственно изначальному тезису нужно увеличивать напор и заставлять "отказников" ходить целиком в радужных цветах. Как-то так.
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Dizzod
расизм связан с черным цветом, у других все цвета в радуге кроме черного
вывод: нужно распечатать радугу на чёрно-белом принтере.
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