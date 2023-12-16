Гальтье выступил в суде по обвинениям в расизме и опроверг их. Ему грозит до 3 лет тюрьмы при подтверждении вины

Кристоф Гальтье выступил в суде по делу о дискриминации.

Тренер подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Выступая в суде, Гальтье опроверг утверждение Фурнье. Он заявил, что комментарии о «чернокожих и мусульманах» были сделаны тремя людьми, подошедшими к нему в ресторане в августе 2021 года, и об этом инциденте тренер директору и рассказал.

Он также опроверг обвинения в том, что использовал уничижительный термин для описания алжирских футболистов, и в том, что исключил алжирца из состава из-за того, что тот соблюдал пост во время Рамадана. Гальтье отметил, что Билаля Браими не было в составе и на матч перед началом Рамадана.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре