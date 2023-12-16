Гальтье выступил в суде по обвинениям в расизме и опроверг их. Ему грозит до 3 лет тюрьмы при подтверждении вины

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль дискриминация Билаль Браими Жюльен Фурнье Футбол

Кристоф Гальтье выступил в суде по делу о дискриминации.

Тренер подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Выступая в суде, Гальтье опроверг утверждение Фурнье. Он заявил, что комментарии о «чернокожих и мусульманах» были сделаны тремя людьми, подошедшими к нему в ресторане в августе 2021 года, и об этом инциденте тренер директору и рассказал.

Он также опроверг обвинения в том, что использовал уничижительный термин для описания алжирских футболистов, и в том, что исключил алжирца из состава из-за того, что тот соблюдал пост во время Рамадана. Гальтье отметил, что Билаля Браими не было в составе и на матч перед началом Рамадана.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
формировать команду по религиозным и национальным признакам) гений. получай по заслугам теперь
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий