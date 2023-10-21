«Слишком много белых подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм. Проблема выходит за рамки футбола». Лилиан Тюрам о том, почему игроки молчат о деле о расизме Гальтье

Лилиан Тюрам считает, что белые люди предвзято относятся к словам темнокожих.

Такое мнение выразил бывший защитник «Барсы», «Ювентуса» и сборной Франции, говоря о якобы имевшем месте расистском поведении в «Ницце».

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» главный тренер « » якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.

Лилиан Тюрам поделился мыслями о том, почему ни один игрок «Ниццы», работавший в момент событий с Гальтье, не комментировали обвинения в адрес тренера. В частности, этим вопросом задавался выступающий за «Ниццу» , сын Лилиана.

«Слова молодого темнокожего мужчины или молодого североафриканца потенциально могут обернуться против него. Эта проблема выходит за рамки футбола.

Слишком много белых людей из-за своих предубеждений систематически подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм», – заявил Лилиан Тюрам в интервью Le Monde.

Лилиан Тюрам: «Расизм – проблема белых, как сексизм – проблема мужчин. Это часть нашего культурного наследия»

Лилиан Тюрам: «Те, кто молчат о расизме, – самые опасные люди. Ненависть к темнокожим заложена в западной культуре»

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