«Слишком много белых подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм. Проблема выходит за рамки футбола». Лилиан Тюрам о том, почему игроки молчат о деле о расизме Гальтье

Теги Ницца Лилиан Тюрам лига 1 Франция высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль Кефрен Тюрам дискриминация Футбол

Лилиан Тюрам считает, что белые люди предвзято относятся к словам темнокожих.

Такое мнение выразил бывший защитник «Барсы», «Ювентуса» и сборной Франции, говоря о якобы имевшем месте расистском поведении Кристофа Гальтье в «Ницце».

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.

Лилиан Тюрам поделился мыслями о том, почему ни один игрок «Ниццы», работавший в момент событий с Гальтье, не комментировали обвинения в адрес тренера. В частности, этим вопросом задавался выступающий за «Ниццу» Кефрен Тюрам, сын Лилиана.

«Слова молодого темнокожего мужчины или молодого североафриканца потенциально могут обернуться против него. Эта проблема выходит за рамки футбола.

Слишком много белых людей из-за своих предубеждений систематически подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм», – заявил Лилиан Тюрам в интервью Le Monde.

Лилиан Тюрам: «Расизм – проблема белых, как сексизм – проблема мужчин. Это часть нашего культурного наследия»

Лилиан Тюрам: «Те, кто молчат о расизме, – самые опасные люди. Ненависть к темнокожим заложена в западной культуре»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Господин Тюрам.... Почти все президенты футбольных клубов- белые... как же вам тяжело получать такие бабки от всяких расистов из топ-5 лиг,они вместе с остальным персоналом и болельщиками ж только и видят как вас оскорбить... Организуйте с Яя Туре и Винисиусом фан-клуб несчастных миллионеров.
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Пашка Донофф
Сколько времени прошло, а тенденция все та же. Белые лучшие в стрельбе, а чёрные в беге
+14
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catcher69
утомили уже....
+7
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arspurs9
Может слишком много черных лгут, когда обвиняют белых в расизме, нет?)
+5
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Cat Behemoth
ниччего не понимаю....
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Spartakus1984
Выпад в адрес белых, это тоже расизм. Пора это понять. При этом слушать от Тюрама миллионера-создавшему классную карьеру благодаря белым, это так себе
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0собо безопасен
Ответ Cat Behemoth
ниччего не понимаю....
Прочитал голосом Серебрякова 🙂
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nmnackjbxkasbk
так поезжай в Афричку порядки наводить.
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Ненавидящий2.0
Слова молодого темнокожего мужчины или молодого североафриканца потенциально могут обернуться против него

По моему всё как раз наоборот. В Англии предстал перед судом мужчина, который на одиночном пикете держал в руках плакат "жизни белых ТОЖЕ важны"
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Andrey Andreev
Что за бред вообще, если бы Галтье ненавидел мусульман, он не поехал бы работать в Катар
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