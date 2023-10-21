«Слишком много белых подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм. Проблема выходит за рамки футбола». Лилиан Тюрам о том, почему игроки молчат о деле о расизме Гальтье
Лилиан Тюрам считает, что белые люди предвзято относятся к словам темнокожих.
Такое мнение выразил бывший защитник «Барсы», «Ювентуса» и сборной Франции, говоря о якобы имевшем месте расистском поведении Кристофа Гальтье в «Ницце».
В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.
Лилиан Тюрам поделился мыслями о том, почему ни один игрок «Ниццы», работавший в момент событий с Гальтье, не комментировали обвинения в адрес тренера. В частности, этим вопросом задавался выступающий за «Ниццу» Кефрен Тюрам, сын Лилиана.
«Слова молодого темнокожего мужчины или молодого североафриканца потенциально могут обернуться против него. Эта проблема выходит за рамки футбола.
Слишком много белых людей из-за своих предубеждений систематически подозревают темнокожих во лжи, когда мы осуждаем расизм», – заявил Лилиан Тюрам в интервью Le Monde.
Лилиан Тюрам: «Расизм – проблема белых, как сексизм – проблема мужчин. Это часть нашего культурного наследия»
Лилиан Тюрам: «Те, кто молчат о расизме, – самые опасные люди. Ненависть к темнокожим заложена в западной культуре»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
По моему всё как раз наоборот. В Англии предстал перед судом мужчина, который на одиночном пикете держал в руках плакат "жизни белых ТОЖЕ важны"