Французские власти призвали клубы принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков. Предложено обучать фанатов и внедрить к ним координаторов

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Во Франции призвали клубы принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков.

Министерство спорта, министерство по борьбе с дискриминацией, Федерация футбола Франции и профессиональная лига (LFP) направили совместное письмо профессиональным клубам, в котором призвали принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков. 

Власти хотят, чтобы «профилактика предшествовала наказанию, которое становится необходимым, когда воспитательные меры недостаточны». 

«Несмотря на действия, предпринимаемые в течение последних лет, мы до сих пор сталкиваемся с проявлениями гомофобии – комментариями, баннерами или песнями – со стороны участников игры или зрителей на трибунах», – говорится в письме. 

Клубам предлагается усилить «свою мобилизацию» посредством ряда действий.

Им рекомендовано провести обсуждения данного вопроса с организованными группами болельщиков (возможно, с участием представителей государственных структур), запустить обучающие семинары по борьбе с дискриминацией и внедрить в фанатские группы координаторов, которые будут пресекать ее проявления.

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4 комментария

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igls54
-Мужчина, да у вас на лбу написано, что вы гомофоб и антисемит!
-Да что вы несете! У меня муж - еврей!
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Н.Ф.
С расизмом и гомофобией у же боролись.
Пора побороться с антисемитизмом.
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Хан Сахан
Франция решила бороться с гомофобией путем…гетерофобии?
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0
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