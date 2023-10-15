Во Франции призвали клубы принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков.

Министерство спорта, министерство по борьбе с дискриминацией, и профессиональная лига (LFP) направили совместное письмо профессиональным клубам, в котором призвали принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков.

Власти хотят, чтобы «профилактика предшествовала наказанию, которое становится необходимым, когда воспитательные меры недостаточны».

«Несмотря на действия, предпринимаемые в течение последних лет, мы до сих пор сталкиваемся с проявлениями гомофобии – комментариями, баннерами или песнями – со стороны участников игры или зрителей на трибунах», – говорится в письме.

Клубам предлагается усилить «свою мобилизацию» посредством ряда действий.

Им рекомендовано провести обсуждения данного вопроса с организованными группами болельщиков (возможно, с участием представителей государственных структур), запустить обучающие семинары по борьбе с дискриминацией и внедрить в фанатские группы координаторов, которые будут пресекать ее проявления.

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