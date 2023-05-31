Наумов о сборной: «Сейчас собираться нет смысла, а осенью можно договориться о матче с Сербией»

Николай Наумов поддержал решение не проводить сбор национальной команды России в июне.

— Вообще смысла в товарищеских играх с теми же киргизами, например, особо нет. Потому что нет турниров, не к чему готовиться. Поэтому, наверное, есть какой-то смысл в том, что и сбор отменили в июне.

Ребята будут готовиться к сезону в своих клубах, зачем их от этого процесса отрывать. Вот если бы мы всерьез думали об Азии, если бы у нас были перспективы турниров, то можно было бы всерьез говорить о сборах.

— А в тех сборах, которые были в этом и прошлом году, получается, тоже смысла не было?

— Ну, мы тогда же рассчитывали на то, что, наверное, заиграем в азиатской группе. Но все это обломилось, и сейчас ничего нет. Тогда смысл был – молодая сборная, новичков наигрывали.

А сейчас уже все ясно и с новичками, и со старичками. Никакого смысла я не вижу, Карпин все правильно сделал.

— Но сбор планируют на сентябрь, а там ведь тоже пока никаких турнирных перспектив нет…

— Думаю, собраться все равно надо будет. Сентябрь — хорошее время. Только начнется сезон, все будут в хорошей форме, может быть, получится с кем-то договориться о матче, с той же сборной или еще с кем-то. Потому что совсем сборную распускать — это было бы неправильно, – сказал бывший президент «Локомотива».

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