Здьелар о возможном матче России и Сербии: «Отличная идея. Был бы рад сыграть в нем»
Хавбек ЦСКА и сборной Сербии Саша Здьелар хочет сыграть со сборной России.
Команды могут провести товарищеский матч в сентябре.
«Это отличная идея – организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но его организация зависит не от меня.
Надеюсь, страны и футбольные федерации договорятся между собой и организуют товарищеский матч сборных России и Сербии», – сказал Здьелар.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Комментарии