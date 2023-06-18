Здьелар о возможном матче России и Сербии: «Отличная идея. Был бы рад сыграть в нем»

Хавбек ЦСКА и сборной Сербии Саша Здьелар хочет сыграть со сборной России.

Команды могут провести товарищеский матч в сентябре.

«Это отличная идея – организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но его организация зависит не от меня.

Надеюсь, страны и футбольные федерации договорятся между собой и организуют товарищеский матч сборных России и », – сказал .

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