Здьелар о возможном матче России и Сербии: «Отличная идея. Был бы рад сыграть в нем»

Теги ЦСКА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) Саша Здьелар Футбол

Хавбек ЦСКА и сборной Сербии Саша Здьелар хочет сыграть со сборной России.

Команды могут провести товарищеский матч в сентябре. 

«Это отличная идея – организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но его организация зависит не от меня.

Надеюсь, страны и футбольные федерации договорятся между собой и организуют товарищеский матч сборных России и Сербии», – сказал Здьелар

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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