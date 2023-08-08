Экс-посол Сербии в РФ: «Около 80% сербов не поддерживают санкции. В Москве болельщики «Спартака» и ЦСКА публично выражали свое отношение к Косово»
Экс-посол Сербии в России высказался о роли футбольных болельщиков в политике.
– Были эпизоды, когда именно со стороны сербских футбольных болельщиков Россия и Донбасс во время трансляций матчей видели демонстрацию солидарности и поддержки. То есть футбольные болельщики иногда способны на такое откровенное высказывание, которого не может себе позволить официальный Белград…
– В каждом государстве официальная политика, политика правительства должна быть сдержанной, дипломатичной, серьезной. А болельщики, как и вообще простой народ, могут открыто выражать свои эмоции, свои настроения. Русским малоизвестно, что солидарность, которая существует в сербском народе, происходит из столетий наших отношений.
Все исследования показывают, что около 80 процентов сербов против санкций по отношению к РФ. И это результат наших общих связей, проходящих через многие столетия.
И можно сказать, что официальная Россия мало уделяет внимания возможностям так называемой мягкой силы. Русская мягкая сила – это историческое самосознание сербского народа и всех православных народов на Балканах, которое сложилось и столетиями наших отношений, и всем тем, что Россия делала, защищая православные народы, в том числе и сербский. Поэтому люди могут открыто свои лозунги выражать. Это настоящее настроение народа, свободно выражаемое болельщиками.
Я помню, и в Москве, кажется, болельщики «Спартака» и ЦСКА нередко публично высказывали свое отношение к Косово и Метохии», – сказал Славенко Терзич.
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Но почему между развиваться и «в НАТО и ЕС» знак равно?
Развиваться хочет то сербское население, которое желает суверенитета и наиболее низкого уровня зависимости от внешних партнёров, будь то хоть США, хоть Китай, хоть Россия.
К чёрту колониализм любого уровня, к чёрту правителей подстилок, которые думают о том какому гегемону подороже продать свой народ и ресурсы.
Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Про тему братушек могу сказать много (при этом не знаком ни с одним фанатом) , но хватит того, что мы много кого звали братьями, но время показало, что братья у нас одни, и это именно сербы. Это реально чувствовалось, в провинции вообще ярко, было и"за руса - бескоштовно", в смысле тебе бесплатно, раз ты русский. В Белграде спокойно, как ко всем, но улыбаясь, спрашивали, русский ли я, показывая на кольцо, которое русские носят на правой, а все остальные на левой. Хотя, конечно, нынешняя волна мигрантов из России там подпортит впечатление о нас, боюсь.
Так вот я не знал там никого, кто хотел бы в НАТО, и НАТО - это не синоним ЕС. Антинатовские граффити часто видел на стенах, а в северном Косово вообще расписано ими. Понимаю, что те, кто хочет в НАТО, там должны быть, но это реально как у нас либералы, может, даже меньше по процентам. Все знают, что на НАТО нужно тратить деньги и ещё умирать вместо них в каких Афганистанах, это если даже не брать 1999 год, от которого в Белграде до сих пор яркие следы остались. В ЕС хотят, но это не означает, что из-за этого они нам не братья, и что они не хотят торговли с тем же Китаем. Развиваться хотят вообще все народы, это вообще непонятно к чему написано, а у Сербии в этом преимущество из-за того, что они долго были под санкциями - сельхоз и промышленность свои сохранились.
Молодые просто приветливые.
Это я к чему, стремление в ЕС, никак не противоречит настроениям народа к народу.
То есть, членство там не показатель.
Франция трешит по швам.
Почему же ЕС и НАТО не "помогает".
Францию открыто посылают все, от Мали и Нигера до стран бывщего СССР, и даже Мартиника начала.
Почему система не работает?
На счет Сербии.
Надо беречь суверинитет.
Тогда бкдет и страна и будущее будет.
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так войдите в Сербию, проведите там референдум, выдерните братушек из загниваещей Европы во встающую с колен Россию, бгг