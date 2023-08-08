Экс-посол Сербии в РФ: «Около 80% сербов не поддерживают санкции. В Москве болельщики «Спартака» и ЦСКА публично выражали свое отношение к Косово»

Экс-посол Сербии в России высказался о роли футбольных болельщиков в политике.

– Были эпизоды, когда именно со стороны сербских футбольных болельщиков Россия и Донбасс во время трансляций матчей видели демонстрацию солидарности и поддержки. То есть футбольные болельщики иногда способны на такое откровенное высказывание, которого не может себе позволить официальный Белград…

– В каждом государстве официальная политика, политика правительства должна быть сдержанной, дипломатичной, серьезной. А болельщики, как и вообще простой народ, могут открыто выражать свои эмоции, свои настроения. Русским малоизвестно, что солидарность, которая существует в сербском народе, происходит из столетий наших отношений.

Все исследования показывают, что около 80 процентов сербов против санкций по отношению к РФ. И это результат наших общих связей, проходящих через многие столетия.

И можно сказать, что официальная Россия мало уделяет внимания возможностям так называемой мягкой силы. Русская мягкая сила – это историческое самосознание сербского народа и всех православных народов на Балканах, которое сложилось и столетиями наших отношений, и всем тем, что Россия делала, защищая православные народы, в том числе и сербский. Поэтому люди могут открыто свои лозунги выражать. Это настоящее настроение народа, свободно выражаемое болельщиками.

Я помню, и в Москве, кажется, болельщики « » и нередко публично высказывали свое отношение к Косово и Метохии», – сказал Славенко Терзич.

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