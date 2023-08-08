Экс-посол Сербии в РФ: «Около 80% сербов не поддерживают санкции. В Москве болельщики «Спартака» и ЦСКА публично выражали свое отношение к Косово»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия болельщики Политика Футбол

Экс-посол Сербии в России высказался о роли футбольных болельщиков в политике.

– Были эпизоды, когда именно со стороны сербских футбольных болельщиков Россия и Донбасс во время трансляций матчей видели демонстрацию солидарности и поддержки. То есть футбольные болельщики иногда способны на такое откровенное высказывание, которого не может себе позволить официальный Белград…

– В каждом государстве официальная политика, политика правительства должна быть сдержанной, дипломатичной, серьезной. А болельщики, как и вообще простой народ, могут открыто выражать свои эмоции, свои настроения. Русским малоизвестно, что солидарность, которая существует в сербском народе, происходит из столетий наших отношений.

Все исследования показывают, что около 80 процентов сербов против санкций по отношению к РФ. И это результат наших общих связей, проходящих через многие столетия.

И можно сказать, что официальная Россия мало уделяет внимания возможностям так называемой мягкой силы. Русская мягкая сила – это историческое самосознание сербского народа и всех православных народов на Балканах, которое сложилось и столетиями наших отношений, и всем тем, что Россия делала, защищая православные народы, в том числе и сербский. Поэтому люди могут открыто свои лозунги выражать. Это настоящее настроение народа, свободно выражаемое болельщиками.

Я помню, и в Москве, кажется, болельщики «Спартака» и ЦСКА нередко публично высказывали свое отношение к Косово и Метохии», – сказал Славенко Терзич.

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37 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Ну очевидно, что страна стремиться развиваться. Как и любая.

Но почему между развиваться и «в НАТО и ЕС» знак равно?

Развиваться хочет то сербское население, которое желает суверенитета и наиболее низкого уровня зависимости от внешних партнёров, будь то хоть США, хоть Китай, хоть Россия.

К чёрту колониализм любого уровня, к чёрту правителей подстилок, которые думают о том какому гегемону подороже продать свой народ и ресурсы.
+20
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Hyperactive Child
Смешно. В ЕС полетят на крыльях счастья. И фанатов приводить как сколько-нибудь показательную группу... Эх, ex посол...
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Gleb
Живу в Белграде.
Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
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окечуква
Умиляет как местные комментаторы ставят знак равенства между терминами ЕС и развитие. Регулярно бываю в Сербии на протяжении уже 20 с лишним лет, и знаю что ни в какие ЕС сербы не стремятся, а развиваться можно и нужно без святой Европы, которая предложила сербам, черногорцам и босанским сербам только бомбы с обедненным ураном как стимул к дружбе и развитию. Сербы историю своей земли знают и помнят, и слава Богу. Можно начинать истерично минусовать.
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Доктор Верховцев
Kosovo je Srbija
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ken2ki
Ответ Gleb
Ты на что намекаешь?
На что можно намекать, если ты зареган на спортивном сайте, но все комменты на политические темы? Глеб, ты не айти, ты то, что отправляется в /dev/null
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Влад Музалевский
Ответ Sinister Kid
Комментарий удален пользователем
А на Украине - быть привязанным к столбу 😏
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Красная стрела
Ответ Gleb
Стремятся:)
Да сдается ты не Глеб из Белграда. А Микола смотавший в Пльзень или Краков 🤪🤔
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Rio de Janeiro
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Ты лжец.Сербы не стремятся в НАТО.А по поводу ЕС нет консенсуса
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Танович
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Я был в Белграде много раз как гость, и не только в Белграде, но и во Вранье, Нише, Северном Косово, и Терзича звал по имени, когда он послом не был.
Про тему братушек могу сказать много (при этом не знаком ни с одним фанатом) , но хватит того, что мы много кого звали братьями, но время показало, что братья у нас одни, и это именно сербы. Это реально чувствовалось, в провинции вообще ярко, было и"за руса - бескоштовно", в смысле тебе бесплатно, раз ты русский. В Белграде спокойно, как ко всем, но улыбаясь, спрашивали, русский ли я, показывая на кольцо, которое русские носят на правой, а все остальные на левой. Хотя, конечно, нынешняя волна мигрантов из России там подпортит впечатление о нас, боюсь.
Так вот я не знал там никого, кто хотел бы в НАТО, и НАТО - это не синоним ЕС. Антинатовские граффити часто видел на стенах, а в северном Косово вообще расписано ими. Понимаю, что те, кто хочет в НАТО, там должны быть, но это реально как у нас либералы, может, даже меньше по процентам. Все знают, что на НАТО нужно тратить деньги и ещё умирать вместо них в каких Афганистанах, это если даже не брать 1999 год, от которого в Белграде до сих пор яркие следы остались. В ЕС хотят, но это не означает, что из-за этого они нам не братья, и что они не хотят торговли с тем же Китаем. Развиваться хотят вообще все народы, это вообще непонятно к чему написано, а у Сербии в этом преимущество из-за того, что они долго были под санкциями - сельхоз и промышленность свои сохранились.
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Toppec09
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Живу в Черногории, друзья в Сербии. Стремление тут в ЕС сильное, без станков уже офф валюта евросы. Но стремление попасть в ЕС исключительно экономическое. Если говорить про "братушек" То все максимально лояльны и многие говорят про любовь к России. Старшее и среднее поколение (во многом из-за войны) , из-за религии тоже.
Молодые просто приветливые.
Это я к чему, стремление в ЕС, никак не противоречит настроениям народа к народу.
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Красная стрела
Ответ Gleb
Ты на что намекаешь?
Да я не намекаю. Я прямо говорю. Вас зарегенных в 22-23 и рассказывающих «интересные» истории пруд пруди😂Когда я это вижу- всегда иду в профиль и почему то не прогадываю.
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Fuji69
Ответ Фарид Харисов
Ну очевидно, что страна стремиться развиваться. Как и любая. Но почему между развиваться и «в НАТО и ЕС» знак равно? Развиваться хочет то сербское население, которое желает суверенитета и наиболее низкого уровня зависимости от внешних партнёров, будь то хоть США, хоть Китай, хоть Россия. К чёрту колониализм любого уровня, к чёрту правителей подстилок, которые думают о том какому гегемону подороже продать свой народ и ресурсы.
Верно написал
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Красная стрела
А 20%? Даже у нас хейтеров стабильно 0,2%🤷‍♂️😂
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Красная стрела
Ответ Gleb
Если выяснится, что у меня паспорт РФ и я из Белграда, что будем делать?:) Как-то некрасиво получится, Красная стрела.
Ну а что делать? Не буду ж я твои персональные данные запрашивать. 😁а Так, я высказал своё мнение, на основе опыта. Только и всего🤷‍♂️
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Красная стрела
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Да не развиваться хотят. Сербские чинуши тяготеют к западной кормушке, только и всего. Многие «наши» тоже так же тяготели 🤷‍♂️Но ничего не могут сделать с подавляющим мнением народа.
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Фарид Харисов
Ответ Astin
как может небольшая страна независимой от всех??? даже самая большая зависит от многого и от многих. "сербское население хочет развиваться" .. сам то понял что сказал?
население любой страны хочет развиваться. вопросы?
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Velirpa
ну, наверное, 80% не сербов, и даже не болельщиков, а фанатов отмороженных Црвены Звёзды и Партизана, зачем так нагло врать? сербы хотят жить по-европейски.
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N N
У России только два союзника: армия и флот. Это золотые слова, которые надо всегда помнить.
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Танович
Ответ Astin
как может небольшая страна независимой от всех??? даже самая большая зависит от многого и от многих. "сербское население хочет развиваться" .. сам то понял что сказал?
Независимость от всех - очень просто. Для этого надо иметь многовекторную политику по отношению к основным центрам мировой силы. Это вообще мировой тренд - как Турция, и с нами, и с украми, и с янки, и с Ираном. Если у тебя много ниточек в разные стороны, тебя не повесят как марионетку, если такая ниточка только одна. Сербия старается играть аналогично, и пока удаётся.
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Astin
Ответ Артем Галкин
Косово-Сербия.Крым-Россия.Одесса,Николаев и Харьков-русские города.Украину скоро освободят от необходимости быть вассалом.Африка вот уже сбрасывает оковы.
безумные в городе.
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Барберис
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
Германия в ЕС и НАТО, но страна стремительно разваливается.
То есть, членство там не показатель.
Франция трешит по швам.
Почему же ЕС и НАТО не "помогает".
Францию открыто посылают все, от Мали и Нигера до стран бывщего СССР, и даже Мартиника начала.
Почему система не работает?
На счет Сербии.
Надо беречь суверинитет.
Тогда бкдет и страна и будущее будет.
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Фарид Харисов
Ответ Astin
мешанина слов из прошлого века
замолчи.
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Артем Галкин
Ответ Gleb
Живу в Белграде. Можно что угодно рассказывать на тему "братушек", но совершенно очевидно, что страна стремится в ЕС/НАТО, стремится развиваться, о чём постоянно сообщают первые лица государства.
ну так братушки нет,а те кто стремится,не брате.
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Velirpa
"около 80% сербов недовольны санкциями"
_______________________________________________________
так войдите в Сербию, проведите там референдум, выдерните братушек из загниваещей Европы во встающую с колен Россию, бгг
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