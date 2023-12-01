Генсек РФС о позиции УЕФА по России и Израилю: «Отношение должно быть одинаковым. Принцип «футбол вне политики» до конца не соблюдается»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Максим Митрофанов Политика Спорт-Экспресс Футбол

В РФС оценили позицию УЕФА в отношении сборных России и Израиля.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Матчи сборной Израиля после обострения палестино-израильского конфликта переносились, но состоялись.

– Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

– По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.

Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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35 комментариев
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Отношение к обоим конфликтам абсолютно одинаковое. Ни Украину, ни Израиль никто не отстраняет.
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Ответ Pigmalion
А они не бедолаги?
В своих бедах пусть винят бородатых хамасят👳‍♂️
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Щас левые прибегут и расскажут какие палестинцы бедолаги
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Ну да, ситуации же один в один
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я смотрю,минус0вая бригада трудится не покладая потных ручонок
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Ответ DontYouSay
А, ну да, если мстят, то ладно тогда. Откуда вы такие беретесь вообще...
посмотрел бы на тебя, если бы на твою территорию ворвались челы и убили более 1000 человек
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Ответ damondiamond
посмотрел бы на тебя, если бы на твою территорию ворвались челы и убили более 1000 человек
А с какого количества жертв можно начинать убивать всех подряд?
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Ответ RUS>
если митрофанов и дюков будут проедать зарплату, ничего не делая для перехода в Азию, то Россия не успеет заявиться даже к отборочным матчам ЧМ
С чего вы взяли, что перейдя в Азию, Россию допустят к отборочным матчам ЧМ?😐
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Ответ Насонов Дмитрий
Ну, во-первых, Палестина не является членом УЕФА, в отличие от Украины, так что тут для УЕФА нет сложной ситуации. Во-вторых, Израиль вроде ни на кого не нападал.
Десятки лет оккупирует Голанские высоты, все эти годы шёл ползучий захват территорий в секторе Газа. Но им все с рук сходило и сейчас сойдёт.
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Ответ Hitgoe Himgob
Щас левые прибегут и расскажут какие палестинцы бедолаги
А они не бедолаги?
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Ответ Pigmalion
А вот если так в Донецк ворвались бы, думаете мнение поменялось бы существенно?
Тут есть два момента:
1. Донецк, по состоянию на 23.02 - территория Украины, мнение поменялось бы несущественно.
2. У Израиля «ворвались». У нас «Если бы мы сами не ворвались, то они бы обязательно ворвались». А еще боевые комары. Уровень аргументации несколько различается.
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Ответ Wiley Fox
А тебе ясно, зачем создали Израиль на исторически чужой территории?
А где у Израиля исторически своя территория?
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Ответ Вечно в бане
Тут есть два момента: 1. Донецк, по состоянию на 23.02 - территория Украины, мнение поменялось бы несущественно. 2. У Израиля «ворвались». У нас «Если бы мы сами не ворвались, то они бы обязательно ворвались». А еще боевые комары. Уровень аргументации несколько различается.
1. Так и террористы ворвались в том числе и на территорию Палестины, оккупированную Израилем.
2 Ну эт понятно.
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Ответ Вечно в бане
«Ладно» не «ладно», но восприятие разное. Если бы 23.02, куда-нибудь в Белгород, ворвалась толпа бабуинов с автоматами, и под крики про гиляку, положила бы хренову гору человек, то все последующие события, вызвали бы несколько иную оценку, как внутри страны, так и вне ее. Странно этого не понимать.
А вот если так в Донецк ворвались бы, думаете мнение поменялось бы существенно?
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Ответ damondiamond
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А, ну да, если мстят, то ладно тогда.

Откуда вы такие беретесь вообще...
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Митрофанов прав!
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Ответ Сергей Сорока
Отношение к обоим конфликтам абсолютно одинаковое. Ни Украину, ни Израиль никто не отстраняет.
А Палестину тогда уж?
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Ответ Сергей Сорока
Отношение к обоим конфликтам абсолютно одинаковое. Ни Украину, ни Израиль никто не отстраняет.
Террористический акт нельзя оправдывать, но и войну которая превысила все возможные жертвы со стороны мирного населения забывать не стоит. Плюс организация была пролоббирована как альтернатива правительству западной Палестины.
Тут надо обоих исключать от международных встреч, как и ранее «Международные организации» заявляли боятся террористических актов при проведении матчей, а тут когда идет со стороны арабов антисемитская программа, опасности нет… Двуличие во всей красе)
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Ответ Kirival Monstro
А Палестину тогда уж?
Это промашка, безусловно. Но тут частично можно объяснить тем, что инициатор - не официальное палестинское правительство, а террористическая организация. Ну и тем, что у Палестины есть хотя бы какие-то условные партнёры, которые могут в публичном пространстве высказаться в поддержку, чего у России нет - она вообще со всеми отношения испортила.
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Ответ Wiley Fox
Где был этот генсек, когда Динамо играло с зенитом в кубке, а фанка зенита спокойно пронесла политические баннеры? То, что Израиль не должен играть в Европе, ясно всем. Просто по географическому принципу Сейчас(и с момента основания Израиля) должно быть создано палестинское государство со всеми правами, я посмотрю тогда , как жулики УЕФА начнут выкручиваться, не допуская её в Европу
Географический принцип тут не при чём.
И дураку ясно, что в азиатской федерации у сборной Израиля в матчах с мусульманскими странами будет куча проблем, связанных с безопасностью👳‍♂️
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Позиция УЕФА зависит от того на какой эта федерация стороне баррикады! Либо Митрофанов профан, либо включил дурака... Думаю второе))
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Генсек РФС о позиции УЕФА по России и Израилю: "Отношение должно быть одинаковым".
К вам - "гойда патриотам" и Хамасу отношение одинаковое.
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Ответ ApXuMaHqPuT
С чего вы взяли, что перейдя в Азию, Россию допустят к отборочным матчам ЧМ?😐
Ему лысый п... егоров рассказал
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