Генсек РФС о позиции УЕФА по России и Израилю: «Отношение должно быть одинаковым. Принцип «футбол вне политики» до конца не соблюдается»
В РФС оценили позицию УЕФА в отношении сборных России и Израиля.
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Матчи сборной Израиля после обострения палестино-израильского конфликта переносились, но состоялись.
– Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?
– По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.
Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?
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1. Донецк, по состоянию на 23.02 - территория Украины, мнение поменялось бы несущественно.
2. У Израиля «ворвались». У нас «Если бы мы сами не ворвались, то они бы обязательно ворвались». А еще боевые комары. Уровень аргументации несколько различается.
2 Ну эт понятно.
Откуда вы такие беретесь вообще...
Тут надо обоих исключать от международных встреч, как и ранее «Международные организации» заявляли боятся террористических актов при проведении матчей, а тут когда идет со стороны арабов антисемитская программа, опасности нет… Двуличие во всей красе)
И дураку ясно, что в азиатской федерации у сборной Израиля в матчах с мусульманскими странами будет куча проблем, связанных с безопасностью👳♂️
К вам - "гойда патриотам" и Хамасу отношение одинаковое.