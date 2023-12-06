Захарова о том, что УЕФА не включил Россию в число участников Лиги наций: «Футбольные чиновники нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране»

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА ЧМ-2026 Матч ТВ Лига наций УЕФА Мария Захарова Футбол

Мария Захарова считает, что УЕФА нацелен на разрушение футбола в России.

Ранее УЕФА не включил сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций.

«Кстати, о современных формах сегрегации: санкционная история вокруг российского спорта и допуска или, уже можно сказать, недопуска российских спортсменов на международные соревнования не затихает.

В условиях, когда спорт должен использоваться в качестве инструмента развития, укрепления социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения, объединения народов, он продолжает использоваться в качестве орудия сведения политических счетов.

Не стал исключением и самый популярный вид спорта – футбол. В соответствии с решением бюро совета ФИФА и исполкома УЕФА российские команды, сборные и клубы, отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Исполком УЕФА не включил нашу сборную в жеребьевку Лиги наций, она состоится 8 февраля в Париже.

Лига наций – часть отборочного этапа ЧМ‑2026. Нынешние действия спортивных функционеров определяют будущее этого спорта на три года вперед.

Уверены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране.

Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всем без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям.

Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях и мероприятиях», – сказала представитель МИД РФ.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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74 комментария
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А вы, Мария, нацелены на разрушение не только футбола, но и страны.
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То, что мертво умереть не может (с). Да и вы спокойно этим разрушением сами занимаетесь
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Ответ Микола Лютий
А вы, Мария, нацелены на разрушение не только футбола, но и страны.
И давайте будем честны, у Машки и Владимира Васильевича - это отлично получается! За 24 года превратили перспективную страну, с огромным количество ресурсов, в вассала Китая. Но им этого мало, боюсь представить что будет еще через 6 лет такого "эффективного управления".....
+62
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Опять обэмэ насолил...
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Главное:Не разрушить нашу связь с посольством в Аргентине!-добавила Мария)))
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Ответ Sasha Simple
Опять обэмэ насолил...
Байден же указ подписал,о разрушении футбола в России?)))Опять новости пропустили?)))
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Нет, УЕФА нацелена на то, чтобы футбол РФ обрел так любимый многими суверенитет.
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Эти европейцы опять гадят в проходах на наши стадионы!!!
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+20
Ответ Евгений Цыбулин
Главное:Не разрушить нашу связь с посольством в Аргентине!-добавила Мария)))
теперь лишь бы новый, эксцентричный, президент Аргентины, не стал высылать дипломатов, а то все цепочки порушатся 🙏🏻
+13
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+12
почему же разрушение? ведь нам же это все во благо
+13
-3
+10
В абазаце про рвзрушение, она ни разу не сказала чьи чиновники разрушают спорт. Даже она понимает.
+14
-4
+10
Когда Захарова говорит о выстраивании связей и взаимоуважительном общении - это какая-то шутка, злая ирония или троллинг?
+12
-4
+8
>футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране

как точно сказано
+7
-1
+6
Ответ Любезный Коссутий
теперь лишь бы новый, эксцентричный, президент Аргентины, не стал высылать дипломатов, а то все цепочки порушатся 🙏🏻
Есть Промес-созвончик пацанчикам и все будет тип-топ)))
+6
0
+6
А вот мы - созидатели! Если поездить по Восточной Украине, это становится совершенно очевидным!
+8
-2
+6
Ответ Микола Лютий
А вы, Мария, нацелены на разрушение не только футбола, но и страны.
И своей печени
+8
-3
+5
Российские футбольные чиновники с разрушением российского футбола справляются не в пример лучше западных)
+5
-1
+4
То, что мертво, умереть не может (с)
+8
-5
+3
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
Валидно если сравнивать не арены для чм а в среднем стадионы по стране.
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Зачем кому-то что-то в россии разрушать, когда у нас есть великий?
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У Фетисова любимое слово "беспредел", у Захаровой "сегрегация".
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Ответ Alexander Rokov
Не УЕФА начала СВО. Претензии не по адресу.
так РФС её вроде тоже не начинал...
так какие претензии у общественной организации к другой общественной организации...
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Машка как всегда с лозунгами и тостами.
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Ответ Сергей Эльдиев
Комментарий скрыт
А когда сосед пялит вашу жену вы радуетесь что это не омерикос?
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Ответ Микола Лютий
А вы, Мария, нацелены на разрушение не только футбола, но и страны.
Это прекрасно. Комментировать не саму новость, а личное отношение к персонажу вместо этого. Классическая подмена понятий.
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футбол это мелочь, когда страна разрушается
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футбольные чиновники какой страны?:) она про РФС видимо
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а зачем ей Лига наций, она же не дает путевку на Олимпиаду
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Нельзя убить мёртвое
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Ответ vals1702
футбол это мелочь, когда страна разрушается
Какая ? Это точно не про РФ.
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Нельзя разрушить то, чего нет :)
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Ответ Крыс Пол
Нет, УЕФА нацелена на то, чтобы футбол РФ обрел так любимый многими суверенитет.
Вот это правильный посыл.)))
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Ответ Groznyi2024
Жирный минус. При всем алкоголизме, от России не отвернулся никто, кроме Штатов и их сателлитов, более того, МИР уже принимают даже на Кубе.
Хватит троллить !
Все совсем не так уж и плохо , как могло бы быть !
Реально никакие санкции не работают и те же самые США прекрасно сотрудничают с РФ , там где им выгодно !
Ну да , снизился уровень жизни , а скажите где он сейчас растет ?
Может быть в Европе , Америке или Китае ?
И пострадали в первую очередь околобогатые )
Для прочих мало , что изменилось , если не принимать во внимание снижения комфорта
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Нельзя разрушить то, чего нет….
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Уже и так всякими запретами для фанатов и проведением матчей в декабре в снегопады его убили. Зарплатами детским тренерам вдобавок.
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Все правильно. Только российские. И не только спорта.
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Кстати как там ордер МУС,бункерный Путин?Господа либералы.Путина встречают в ОАЭ а самолеты российский флаг в небе рисуют.
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А Захарова не при делах? А царь батюшка просто ангел !
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Маша, а зачем нам вообще играть в футбол с недружественными странами? Назло всем врагам устроим свой турнир со среди клубов стран наших друзей: КНДР, Эритреи, Абхазии и тд. Заодно ребята их когда приедут, обуются хоть
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Уверены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является жирным намёком РФСным чиновникам, что в УЕФА дальше сидеть и в командировочки ездить накладно.

С чиновниками в УЕФА и пулом бойкотирующих Россию стран уже больше 1,5 лет как всё понятно. Но вроде же никто не заставляет там торчать в ожидании чуда. Израиль же не бегает за арабами, чтобы они с ним поиграли в футбольчик.

Господин Дюков, помнится, рекламировал как цель попадание в отоборочный турнир ЧМ-2026, может быть, его пора уже спросить о результатах решения годичной давности?)
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Футбольные чиновники хотят провести турнир. Желательно с максимально возможным числом участников.
И Захаровой понятно, что если включить нашу сборную, 25-30 других играть откажутся.
Но сказать она так не может. Такая работа...правду говорить только удобную. Собстна, как у любого политика или дипломата любой страны.
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Казалось бы...и причём здесь Fan-ID? )
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Т.е. и тут опять российские футбольные чиновники ничего не делают?
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Ответ goshforever
24 года назад у России были столь "радужные" перспективы, что краше в гроб кладут. Дефолт и Дагестан-99. Впрочем, для людей, проживших всю жизнь при Путине, это действительно непостижимо.
24 года назад Россия и Китай находились как минимум на одной стартовой линии... при том что РФ досталась от СССР экономика, которая до сих пор держит РФ на плаву, а вот что Китаю досталось в наследство от Мао - так это разве что расстрелянные воробьи да книжицы с лозунгами "лидера"... и где мы теперь относительно друг друга?
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Ответ Ovi174
И давайте будем честны, у Машки и Владимира Васильевича - это отлично получается! За 24 года превратили перспективную страну, с огромным количество ресурсов, в вассала Китая. Но им этого мало, боюсь представить что будет еще через 6 лет такого "эффективного управления".....
Либералы такие фантазёры...
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Ответ Дмитрий Рабко
Лига наций – часть отборочного этапа ЧМ‑2026. Ну очень уж с чёрного хода.
Олимпийских игр жы !!!!!!
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Комментарий удален модератором
Ответ Alexander Rokov
Не УЕФА начала СВО. Претензии не по адресу.
Дюков с Митрофанушкой на лихом коне ринулись в атаку и геноцидили небратьев. Распутько опять же выманили из Европы.
РФС должен ответить за свои преступления.
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Лига наций – часть отборочного этапа ЧМ‑2026.

Ну очень уж с чёрного хода.
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Сами все рушим,без чьей то помощи… это они нам прислали фут агентов которые практически владеют командами???? И чиновники разоряющие команды присланы УЕФА ???? Прекратите ВРАТЬ—— всем все понятно ,и давно,еще до санкций…
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