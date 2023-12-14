6 футболок Месси с ЧМ-2022 проданы на аукционе за 7,8 млн долларов

Коллекцию футболок Лионеля Месси продали на аукционе.

Напомним, в ноябре аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке выставил на торги 6 футболок, в которых нападающий сборной играл на ЧМ-2022. В коллекции были представлены футболки с двух матчей групповой стадии, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и первого тайма финала.

Торги завершились в четверг, сумма выигравшей заявки составила 7 803 000 долларов. Отмечается, что она была сделана за несколько минут до истечения крайнего срока – до этого аукцион получил всего три заявки на сумму не более 6,5 млн долларов.

Сообщалось, что часть выручки от продажи футболок Месси пойдет на благотворительность.

Самым дорогим предметом, связанным со спортом, остается джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Оно было продано на аукционе за 8,1 млн фунтов.

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