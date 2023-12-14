6 футболок Месси с ЧМ-2022 проданы на аукционе за 7,8 млн долларов

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу игровая форма Интер Майами деньги Футбол

Коллекцию футболок Лионеля Месси продали на аукционе.

Напомним, в ноябре аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке выставил на торги 6 футболок, в которых нападающий сборной Аргентины играл на ЧМ-2022. В коллекции были представлены футболки Месси с двух матчей групповой стадии, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и первого тайма финала.

Торги завершились в четверг, сумма выигравшей заявки составила 7 803 000 долларов. Отмечается, что она была сделана за несколько минут до истечения крайнего срока – до этого аукцион получил всего три заявки на сумму не более 6,5 млн долларов. 

Сообщалось, что часть выручки от продажи футболок Месси пойдет на благотворительность. 

Самым дорогим предметом, связанным со спортом, остается джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Оно было продано на аукционе за 8,1 млн фунтов.

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18 комментариев
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Ответ ЙцукеН
Комментарий удален модератором
Интересуют?..)
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Как инвестиция очень достойный вариант, а с завершением карьеры Месси, ещё и подрастет в цене.
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Одну не стали продавать.. Та , которая после первого матча с СА.. Подарят её Авейру.. Как единственную радость для Гешы и его поклонников на ЧМ.. Чемпионы мира всегда останутся чемпионами... 😀😂🤭..
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+1
Ответ Гномович!
5 взяли судейские бригады ЧМ за 5 пенальти, 2 Инфантино и Блаттер.
Маркетинг по- русски
22 авг. 2019 г. — Казанский "Рубин" продал картонную копию хавбека Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей.
+2
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Надо было отжать пот Месси, собрать в пробирки по 1 мг - и каждую продать за 1 млн долларов. А уже потом и футболки загнать.
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Немного до рекорда не хватило.
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какие же люди тупые....
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кто-то со спорца?
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лот назывался: "неделька, минус один"
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8100000:(7803000:6)≈6,23
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Ответ ЙцукеН
Комментарий удален модератором
Купец и товар всегда найдут друг друга. Видимо, никто не интересовался. Хотя...
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