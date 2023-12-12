Месси – самый обсуждаемый иностранный спортсмен во «ВКонтакте» в 2023 году. Роналду – 2-й

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал самым обсуждаемым иностранным спортсменом во «ВКонтакте».

В 2023 году капитан сборной Аргентины занял первое место по количеству упоминаний. Учитывался период с 1 января по 20 ноября, тональность обсуждений в расчет не принималась.

Второе место досталось форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Также в тройку попал Килиан МбаппеПСЖ», сборная Франции).

Овечкин – в топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов за 2023 год во «ВКонтакте». Махачев – 1-й, Медведев – 2-й

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22 комментария
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Ответ kaka10
а в Одноклассниках?
Всеволод Бобров)
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Ответ Vitality99
Че прогнулись чушпан.ы?
Как вы задолбали с этим сериалом
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Ответ kaka10
а в Одноклассниках?
Там обсуждают как окончательно не загнуться. Остальное второстепенно
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Ответ encaro_one
А у Мбаппе откуда популярность, в еврокубках далеко не прошли, Лигу 1 кто смотрит. Неужели связи с трансом и сериалы по переходу в Реал создают обсуждение.
да там только ежедневных новостей в ленте про его переход/непереход в Реал больше чем мемов с Месси "чье дитя обосралось?" и с Роналду "сверхфигура восковая")
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а в Одноклассниках?
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Давайте статистику по «Мой друг» и Аське
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стата по одноклассникам будет? там кто? пока 1:1 т.к в вк месси в гугле роналду
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из этой новости мы узнали что кто то ещё сидит ВКонтакте
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Самое забавное что больше всех обсуждал и того и другого во всех соцсетях конечно же наш ригоберка
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Рональду вечно второй это футбольная догма, в очередной раз убедились в этом)
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Ответ tolobas
Обсуждали левый зм
Абсолютно заслуженный, лол. Один из лучших перфомансов в истории ЧМ. Причем выражается не только в голой статистике (7 3 за 7 матчей); а в том же блестящем пасе против Нидерландов (1/4) и обводки самого дорогого защитника мира против Хорватии (1/2).

Впрочем, людям не разбирающимся в футболе, этого не понять. Им голы в лиге бедуинов дороже голов в АПЛ и ЛЧ)
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Ответ I'mNotChrisPaul
из этой новости мы узнали что кто то ещё сидит ВКонтакте
Сидеть там не обязательно, а вот бесплатные трансляции АПЛ можно смотреть. Удобно, что приложение можно на телик установить
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