Месси – самый обсуждаемый иностранный спортсмен во «ВКонтакте» в 2023 году. Роналду – 2-й
Лионель Месси стал самым обсуждаемым иностранным спортсменом во «ВКонтакте».
В 2023 году капитан сборной Аргентины занял первое место по количеству упоминаний. Учитывался период с 1 января по 20 ноября, тональность обсуждений в расчет не принималась.
Второе место досталось форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Также в тройку попал Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).
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Впрочем, людям не разбирающимся в футболе, этого не понять. Им голы в лиге бедуинов дороже голов в АПЛ и ЛЧ)