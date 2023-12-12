Месси – самый обсуждаемый иностранный спортсмен во «ВКонтакте» в 2023 году. Роналду – 2-й

Лионель Месси стал самым обсуждаемым иностранным спортсменом во «ВКонтакте».

В 2023 году капитан сборной занял первое место по количеству упоминаний. Учитывался период с 1 января по 20 ноября, тональность обсуждений в расчет не принималась.

Второе место досталось форварду « » и сборной Португалии Криштиану Роналду. Также в тройку попал (« », сборная Франции).

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