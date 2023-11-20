6 футболок Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе. Ожидаемая цена – 10+ млн долларов

Форму Лионеля Месси с победного чемпионата мира продадут на аукционе.

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке выставит на торги 6 футболок, в которых нападающий сборной Аргентины играл на . В коллекции будут представлены футболки с двух матчей групповой стадии, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и первого тайма финала.

Ожидается, что финальная стоимость комплекта футболок составит как минимум 10 миллионов долларов (8 млн фунтов). На данный момент самым дорогим предметом, связанным со спортом, является джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Оно было продано на аукционе за 8,1 млн фунтов.

Футболка Диего Марадоны с четвертьфинала ЧМ-1986 досталась анонимному покупателю за 7,1 млн фунтов.

«Чемпионат мира по футболу 2022 года является одним из величайших событий в истории спорта, неразрывно связанным с героическим путешествием Месси и прочно закрепляющим его статус величайшего игрока всех времен.

Продажа этих шести футболок является монументальным событием в истории аукционов и предлагает болельщикам и коллекционерам приобщиться к достижению Месси, увенчавшему его карьеру. Для Sotheby’s большая честь представить публике эти бесценные предметы коллекционирования, которые воплощают в себе исключительный талант игрока, который переосмыслил границы футбольного мастерства», – сказал глава отдела современного коллекционирования Sotheby’s Брам Вахтер.

Отмечается, что часть выручки от продажи коллекции футболок Месси пойдет на благотворительность.

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