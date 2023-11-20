6 футболок Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе. Ожидаемая цена – 10+ млн долларов

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 игровая форма Интер Майами деньги Благотворительность Футбол

Форму Лионеля Месси с победного чемпионата мира продадут на аукционе.

Аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке выставит на торги 6 футболок, в которых нападающий сборной Аргентины играл на ЧМ-2022. В коллекции будут представлены футболки Месси с двух матчей групповой стадии, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и первого тайма финала.

Ожидается, что финальная стоимость комплекта футболок составит как минимум 10 миллионов долларов (8 млн фунтов). На данный момент самым дорогим предметом, связанным со спортом, является джерси Майкла Джордана с первого матча финала НБА 1998 года. Оно было продано на аукционе за 8,1 млн фунтов.

Футболка Диего Марадоны с четвертьфинала ЧМ-1986 досталась анонимному покупателю за 7,1 млн фунтов.

«Чемпионат мира по футболу 2022 года является одним из величайших событий в истории спорта, неразрывно связанным с героическим путешествием Месси и прочно закрепляющим его статус величайшего игрока всех времен.

Продажа этих шести футболок является монументальным событием в истории аукционов и предлагает болельщикам и коллекционерам приобщиться к достижению Месси, увенчавшему его карьеру. Для Sotheby’s большая честь представить публике эти бесценные предметы коллекционирования, которые воплощают в себе исключительный талант игрока, который переосмыслил границы футбольного мастерства», – сказал глава отдела современного коллекционирования Sotheby’s Брам Вахтер.

Отмечается, что часть выручки от продажи коллекции футболок Месси пойдет на благотворительность. 

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25 комментариев

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Отец Абду
50% средств с аукциона будет передана проекту UNICAS под руководством детской больницы Сан - Жоана де Деу (SJD) в Барселоне для удовлетворения потребностей детей с редкими заболеваниями.
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Птюч, Ёж.
GOAT!
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Великий Алонсо
Ригоберка даже потные трусы Меськи купил бы 🤣
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jet_set
И в кажой футболке был пробит пенальти!
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Иксджии это смешно
Лапорта: "как я до этого не додумался?!"
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Дорох
а футболки потные или постиранное уже?
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rej1sta
«Часть средств будет передана проекту UNICAS и больнице SJD в Барселоне для детей, страдающих редкими заболеваниями.»
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Сикарио
Ахаха гура таджикского футбола в Нью-Йорк собрался)))
Таким как ты, не дают американские визы, сынок)))
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Sergeev55
а куда же ушла футболка после игры с Саудовской Аравии???
🤔🤔
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Demyan Grachev
мессиголовые со спорца, налетай!!😂
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Lionel Andres Messi 10
Ответ AnMe
Хоть с финала бы оставили себе или в музей Барселоны или сборной.
А Барселона здесь при чем?
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Сикарио
Ответ Domian
Ту самую, в которой Лео был коронован 18.12.2022, надо продавать как картину Да Винчи или Пикассо, а средства в фонд, который помогает детям. Лео курирует клиники, где лечат детей с редкими заболеваниями.
аххахахаха, ну ты и упорыш))
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