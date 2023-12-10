Журналист Эдул: «Скалони встретится с Месси. Тренер считает, что нужны изменения в составе Аргентины»

Лионель Скалони проведет встречу с Лионелем Месси.

«Скалони встретится с Месси. Тренер считает, что некоторые вещи и имена в составе нужно изменить, чтобы и дальше бороться [за трофеи] на самом высоком уровне.

Отсутствие энергии объясняется тем, что решения даются ему нелегко как с точки зрения футбола, так и с точки зрения эмоций», – написал в твиттере аргентинский журналист ESPN Эстебан Эдул.

Из слов Эдула при этом не до конца ясно, о чем будут говорить Скалони и Месси – о будущем форварда или обсуждать перестройку в сборной Аргентины.

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