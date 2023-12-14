Кейн не стал давать интервью на немецком после игры с «МЮ»: «Не хочу позориться. Беру пару уроков в неделю»

Хари Кейн не стал давать интервью на немецком языке.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) у англичанина спросили, как продвигается изучение языка. Ведущая Лаура Вудс попросил форварда сказать что-то на немецком. Харри отказался.

«Нет, я не могу [сказать что-то по-немецки]. Я оставлю это на лето, когда мы приедем на Евро. Но я беру пару уроков в неделю, так что...» – сказал .

Вудс пошутила: «Значит, не очень». «В принципе, да. Я не хочу позориться!» – ответил капитан сборной Англии.

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