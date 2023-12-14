Кейн не стал давать интервью на немецком после игры с «МЮ»: «Не хочу позориться. Беру пару уроков в неделю»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Хари Кейн не стал давать интервью на немецком языке.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) у англичанина спросили, как продвигается изучение языка. Ведущая Лаура Вудс попросил форварда сказать что-то на немецком. Харри отказался.

«Нет, я не могу [сказать что-то по-немецки]. Я оставлю это на лето, когда мы приедем на Евро. Но я беру пару уроков в неделю, так что...» – сказал Кейн.

Вудс пошутила: «Значит, не очень». «В принципе, да. Я не хочу позориться!» – ответил капитан сборной Англии.

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21 комментарий
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Он на английском еле разговаривает,вы ещё немецкий от него хотите
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Тен Хаг не стал выводить команду на футбольное поле для матча с Баварией: «Не хочу позориться. Скидываю вину на Санчо пару раз в неделю»
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Ответ h4ww7xkqkz
Он на английском еле разговаривает,вы ещё немецкий от него хотите
Он говорит с акцентом Essex. Это когда не произносятся Р, Т, К перед согласными и на конце слова (Look like = loo lie)
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Ответ h4ww7xkqkz
Он на английском еле разговаривает,вы ещё немецкий от него хотите
Нормально он разговаривает на английском, просто тип речи у него такой, где несколько букв не выговариваются и из-за этого речь для не носителей языка выглядит странно
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+8
Уровень владения у Кейна немецким, как уровень игры МЮ в ЛЧ
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Эх Хари, что ты как маленький ребёнок.
Записавай: аллес фантастиш.
Для интервью хватит с головой.
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Ответ JENNINGS
Он говорит с акцентом Essex. Это когда не произносятся Р, Т, К перед согласными и на конце слова (Look like = loo lie)
Х3 как это вообще понимать можно
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Ответ Мексиканская песня
Звучит, как бандитский говор. Ha. What ya doin’?
Если смотрели острые козырьки в оригинале, то еврей Тома Харди отличный представитель этого диалекта)
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Ответ Temp LC
Нормально он разговаривает на английском, просто тип речи у него такой, где несколько букв не выговариваются и из-за этого речь для не носителей языка выглядит странно
Акцент essex называется, похож на cockney, где также не выговаривают буквы p,t,k
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Ответ JENNINGS
Он говорит с акцентом Essex. Это когда не произносятся Р, Т, К перед согласными и на конце слова (Look like = loo lie)
Звучит, как бандитский говор.
Ha. What ya doin’?
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Ответ Jan Paskel
Комментарий удален модератором
Закупщик Манчестер Юнайтед: "Скидываю Тен Хагу на карту пару раз в неделю".
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Трофей нихт.
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Ответ Фарид Харисов
Тен Хаг не стал выводить команду на футбольное поле для матча с Баварией: «Не хочу позориться. Скидываю вину на Санчо пару раз в неделю»
Комментарий удален модератором
Ответ h4ww7xkqkz
Он на английском еле разговаривает,вы ещё немецкий от него хотите
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Ответ Liquidozz
Х3 как это вообще понимать можно
эссексуальный у него говор короче
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Ответ JENNINGS
Он говорит с акцентом Essex. Это когда не произносятся Р, Т, К перед согласными и на конце слова (Look like = loo lie)
Мне кажется он просто шепелявый.
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Забавно будет послушать немецкий в его исполнени)
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Нет победных трофеев
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Нет выигрышных трофеев
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Нет выигранных трофеев
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