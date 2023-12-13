Кейн – самый результативный игрок топ-5 лиг в этом сезоне. У Харри 30 (22+8) очков по гол+пас

Харри Кейн набрал 30 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.

Форвард «Баварии» в 20 матчах во всех турнирах в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 8 ассситов. В матче с «МЮ» (1:0) он отметился голевой передачей.

Кейн, таким образом, самый результативный игрок из топ-5 лиг. У ближайшего преследователя Эрлинга Холанда 24 очка. Затем идут Джуд Беллингем (21), Виктор Бонифасе (21), Мохамед Салах (21), Серу Гирасси (20) и Килиан Мбаппе (20).

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