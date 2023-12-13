Кейн после 1:0 с «МЮ»: «Амбиции «Баварии» – выиграть Лигу чемпионов. После результата в выходные наша мотивация была на высочайшем уровне»

Харри Кейн остался доволен игрой «Баварии» против «МЮ».

Мюнхенцы победили со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии чемпионов на «Олд Траффорд».

«Было здорово. Я чувствовал, что мы контролировали игру, наши моменты были лучше. Мы сохраняли спокойствие и знали, что можем наказать их в быстрых контратаках.

Всегда трудно, когда ты первый и уже вышел [в следующий раунд], но у нас был порядок с мотивацией. Приятно добыть сегодня победу.

Все в «Баварии» были великолепны с того дня, как я пришел. Думаю, что многое еще впереди. Я чувствую, что лучше понимаю желания тренера. Меня тут все устраивает.

После результата в выходные (поражение от «Айнтрахта» 1:5 – Sports.ru) наша мотивация была на высочайшем уровне. Думаю, в атаке мы могли сыграть получше. Мы хорошо начали сезон, но я чувствую, что можно включить еще несколько передач.

Мы способны далеко пройти в этом турнире. Таковы наши амбиции – выиграть Лигу чемпионов.

Это будет серьезная проверка, но мы должны прибавлять дальше. Чувствую, что мы можем достичь следующего уровня», – отметил нападающий «Баварии».

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