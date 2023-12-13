Кейн после 1:0 с «МЮ»: «Амбиции «Баварии» – выиграть Лигу чемпионов. После результата в выходные наша мотивация была на высочайшем уровне»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн остался доволен игрой «Баварии» против «МЮ».

Мюнхенцы победили со счетом 1:0 в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов на «Олд Траффорд».

«Было здорово. Я чувствовал, что мы контролировали игру, наши моменты были лучше. Мы сохраняли спокойствие и знали, что можем наказать их в быстрых контратаках.

Всегда трудно, когда ты первый и уже вышел [в следующий раунд], но у нас был порядок с мотивацией. Приятно добыть сегодня победу.

Все в «Баварии» были великолепны с того дня, как я пришел. Думаю, что многое еще впереди. Я чувствую, что лучше понимаю желания тренера. Меня тут все устраивает.

После результата в выходные (поражение от «Айнтрахта» 1:5 – Sports.ru) наша мотивация была на высочайшем уровне. Думаю, в атаке мы могли сыграть получше. Мы хорошо начали сезон, но я чувствую, что можно включить еще несколько передач.

Мы способны далеко пройти в этом турнире. Таковы наши амбиции – выиграть Лигу чемпионов.

Это будет серьезная проверка, но мы должны прибавлять дальше. Чувствую, что мы можем достичь следующего уровня», – отметил нападающий «Баварии».

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22 комментария
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Классный пас, Харри👏🏻
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Ответ rigobersong
Бавария хозяин МЮ:))
Очень смешно это слышать от фаната Барсы))))
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Ответ rigobersong
Бавария хозяин МЮ:))
8-2🤭
+9
-2
+7
Кейн Бензема
+3
0
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Ответ Сын Ферги
Очень смешно это слышать от фаната Барсы))))
Бавария владеет Барсой. И так будет всегда.
+3
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Спортс, где новость, что Бенфика чудом заскочила в ЛЕ?
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Задача фанов Барсы переложить своего владельца на МЮ.
Только МЮ проиграл 1:0, а не отлетал 8:2 дома.
+2
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Ответ Авторитетное Мнение
Спортс, где новость, что Бенфика чудом заскочила в ЛЕ?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3209282.html
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Ответ rigobersong
Это когда 5 АПЛ брал и ЛЧ?:))
Это когда Бавария вынесла Барсу и Виланову вперед ногами 7-0(последний уже не встал)🤭
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Ответ rigobersong
Надеюсь у тебя в жизни никто не столкнется с этим, но молодец что ты свою сущность показал:)
С наилучшими пожеланиями от красноносого алкаша🤭
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