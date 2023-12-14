Хави установил антирекорд «Барселоны» по числу поражений на групповом этапе ЛЧ.

Сегодня каталонцы уступили « » (2:3) в матче 6-го тура группового этапа чемпионов.

Теперь на счету 6 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3), «Интеру» (0:1) и «Шахтеру» (0:1).

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

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