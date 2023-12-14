Хави проиграл 6 матчей на групповом этапе ЛЧ – это антирекорд для тренеров «Барселоны»
Хави установил антирекорд «Барселоны» по числу поражений на групповом этапе ЛЧ.
Сегодня каталонцы уступили «Антверпену» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Теперь на счету Хави 6 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3), «Интеру» (0:1) и «Шахтеру» (0:1).
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.
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Да, играли отвратительно. С таким колхозом в защите надо что-то делать. На одном Араухо не уехать. Лысого Ромелу гнать в шею, привозит уже который гол.
С реализацией тоже какой то звездец. По 30 ударов за матч. Это что, хоккей?!
Хотя вот второй гол сегодня Ферана прям был "барселонский"
барса и МЮ два самых ржачных клуба в Еврофутболе))
Причем проблемы есть и у Челси, но барсу и мю объединяет ещё то, что к них тренеры 🤡
Такие матчи являются показателем воли команды. Желание побеждать в каждой игре, вне зависимости от турнирного значения, и добиваться этого - бесценно. Именно оно закаляет игроков и создаёт лучшие, а иногда и великие команды. Барса же превратилась в клоунаду. Они проиграли самой слабой команде розыгрыша Лиги Чемпионов. Это мощный удар по имиджу клуба. Да даже российские клубы выглядели бы не настолько беспомощно, как Барса сегодня. Это позорище. И в такой обстановке тренер заявляет о половине пути к возвращению величия клуба.