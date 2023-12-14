Хави проиграл 6 матчей на групповом этапе ЛЧ – это антирекорд для тренеров «Барселоны»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Антверпен Футбол

Хави установил антирекорд «Барселоны» по числу поражений на групповом этапе ЛЧ.

Сегодня каталонцы уступили «Антверпену» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь на счету Хави 6 поражений во главе «Барсы» до начала плей-офф. Ранее при нем команда уступила «Баварии» (0:3, 0:2 и 0:3), «Интеру» (0:1) и «Шахтеру» (0:1).

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каталонский брат СмехХаага насмешил мир
+42
-10
+32
В такой группе с таким огромным трудом забрать 1 место это конечно сильно)
+38
-9
+29
Виноват социологический мадридизм, никак иначе)
+25
-11
+14
Чапи в МЮ,7Хага в барсу.
+14
-1
+13
Ответ Sasa Smykalo
Задачу в группе уже решили этот матч ни чего не значащий выпустили молодых правишьно сделали в отличае от мю свою задачу выполнили главного конкурента порту обыграли
3 ляма в унитаз спустили в матче с аутсайдером. Ладно, Лапорта че-нибудь придумает.
+11
-1
+10
Ответ Лариса Никитина
Каталонский брат СмехХаага насмешил мир
Даже не знаю кто из них нравится больше Тен Хааг или же Чапи, оба монструозны а главное непотопляемы
+12
-4
+8
7хаг и часи бьют все невозможные рекорды, уважуха
+8
-3
+5
Ответ adriano_070
С таким составом Хави делает максимум. Напомню, что Барселона - действующий чемпион Испании. Хотя с такими исполнителями должны были бороться за место в Еврокубках. Молодняк потихоньку адаптируется во взрослом футболе, результаты придут
Типа у Антверпена состав был лучше?)
+5
-1
+4
6Хав
+5
-2
+3
мухахахахаха хави
+3
0
+3
Ответ Max Kirievsky
Любят на спортс.ру по*уесосить Барселону конечно
Так за дело же
+3
-1
+2
Ответ VuNePonimaete
В такой группе с таким огромным трудом забрать 1 место это конечно сильно)
Ты лучше за маргарин беспокойся, им не будет сладкой жизни в по. Эта тактика крысиная, "играем 2 номером" больше не работает.
+3
-1
+2
Ну проиграли полурезервным составом в ничего не значащем уже матче и вышли с 1 места в плэйофф.
Что не нравится то?
Да, играли отвратительно. С таким колхозом в защите надо что-то делать. На одном Араухо не уехать. Лысого Ромелу гнать в шею, привозит уже который гол.
С реализацией тоже какой то звездец. По 30 ударов за матч. Это что, хоккей?!
Хотя вот второй гол сегодня Ферана прям был "барселонский"
+1
0
+1
Ответ U
"тут без поражений не будут больших побед." Господин Эрнандес, вас там пресса ждет.
Я ЗА НЕГО ОТВЕТИЛ, ПУСТЬ ТАМ НЕ НАПРЯГАЕТСЯ )
+1
0
+1
Ответ Юсуф Тайсумов
проблема 1: нету игрока, как Месси, который мог бы создавать по 4-5 голевых моментов для партнёров и при этом сам не забывал забивать. Проблема 2: Хави так себе тренер
Наличие одного игрока от которого зависит состояние команды в современном футболе это минус, а не плюс. Времена нынче другие. Проблемы Барсы в слабом составе и в слабом тренере
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VuNePonimaete
В такой группе с таким огромным трудом забрать 1 место это конечно сильно)
проблема 1: нету игрока, как Месси, который мог бы создавать по 4-5 голевых моментов для партнёров и при этом сам не забывал забивать. Проблема 2: Хави так себе тренер
+4
-3
+1
риго и гуру всё сложнее не ощущать себя полностью опущенными, болея за барсу и постоянно находить все более и более нелепые отмазки 😅😅
+1
0
+1
Последнее поражение всё-таки уже не всухую. Так что какой-то прогресс налицо.
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
3 ляма в унитаз спустили в матче с аутсайдером. Ладно, Лапорта че-нибудь придумает.
Один день не пахавает Лапорта и все.
+1
0
+1
да, что вы понимаете??? он носитель барселонского ДНК!!!
+4
-3
+1
Ответ Max Kirievsky
Конкретно? Матч игрался вторым составом, пропустили гол в ничего не значащем матче после рикошета когда защитник пытался вынести мяч, обыграли всех прямых конкурентов в группе и вышли с первого места. Какие вопросы?
Ну да. Как будто дело только в этом матче 😆
0
0
0
Ответ Maksmen1995
Так за дело же
Конкретно? Матч игрался вторым составом, пропустили гол в ничего не значащем матче после рикошета когда защитник пытался вынести мяч, обыграли всех прямых конкурентов в группе и вышли с первого места. Какие вопросы?
0
0
0
Великий Уравнитель.
0
0
0
🤣🤣🤣
барса и МЮ два самых ржачных клуба в Еврофутболе))
Причем проблемы есть и у Челси, но барсу и мю объединяет ещё то, что к них тренеры 🤡
0
0
0
Ответ 72bp4cq2tr
риго и гуру всё сложнее не ощущать себя полностью опущенными, болея за барсу и постоянно находить все более и более нелепые отмазки 😅😅
🤣 Они свои лица уже не успевают протирать от... ну ты понял)
0
0
0
Ответ Reims Start 2023
будет приятно наблюдать, очень скоро, как все гнилые юзеры переобуваются на ходу через нехочу )) столько грязи выходит из вас, что даже противно заходить сюда Футбол никто не обсуждает, лишь бы оскорбить, задеть, унизить итд. Народ, это всего лишь игра, тут без поражений не будут больших побед. Посмотрите на состав тоже, 16ти летние пацаны в ЛЧ ещё и без опыта, ну короче о чем я. посмотрим, удачи Хави
Хватить поддержат Хави Уже понятно, что ничего он не может дать команду, кроме то что показал в прошлом сезоне Это его потолок.Команда очень медленно играет.Получает мяч и ждет, пока соперник занимает свои места, и начинает катать мяч.Пасы всегда неточные , либо раньше , либо с опозданием.Мыслей в атаке нет от слово совсем, а в обороне, с такими именами, полный бардак.Если Барса хочет добиться чего то в еврокубках, то должен найти тренера хорошего.Хави не тот тренер, который можно ждать чудо.
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
В такой группе с таким огромным трудом забрать 1 место это конечно сильно)
C каким трудом? Обыграли прямых конкурентов трижды, на последний тур вышли вторым составом, решив все турнирные задачи
+1
-1
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Блуждающий странник
Наличие одного игрока от которого зависит состояние команды в современном футболе это минус, а не плюс. Времена нынче другие. Проблемы Барсы в слабом составе и в слабом тренере
наличие вместе в составе всегда помогала барсе он даже во время матча с ливерпулем когда выигрывали 3:0 в конце создал два момента для дембеля который профукал их
0
0
0
Ответ Nurbol Nuraliyev
шел 2023 год, у людей все ещё горит попа от Эвребе)
Это вечный позор)
0
0
0
Ответ Sasa Smykalo
Задачу в группе уже решили этот матч ни чего не значащий выпустили молодых правишьно сделали в отличае от мю свою задачу выполнили главного конкурента порту обыграли
Реал вчера в такой же ситуации играл до конца и вырвал победу в Берлине у куда более сильного оппонента.
Такие матчи являются показателем воли команды. Желание побеждать в каждой игре, вне зависимости от турнирного значения, и добиваться этого - бесценно. Именно оно закаляет игроков и создаёт лучшие, а иногда и великие команды. Барса же превратилась в клоунаду. Они проиграли самой слабой команде розыгрыша Лиги Чемпионов. Это мощный удар по имиджу клуба. Да даже российские клубы выглядели бы не настолько беспомощно, как Барса сегодня. Это позорище. И в такой обстановке тренер заявляет о половине пути к возвращению величия клуба.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий