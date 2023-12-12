«Севилья» стала 4-й в группе ЛЧ с 2 очками и вылетела из еврокубков. «Ланс» сыграет в плей-офф ЛЕ

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«Севилья» стала последней в группе В в Лиге чемпионов.

Команда, выигравшая Лигу Европы в прошлом сезоне, не сумела опередить ни «Арсенал», ни ПСВ, ни «Ланс». Она набрала 2 очка и покинула еврокубки.

«Канониры» выиграли группу с 13 баллами. Второе место с 9 очками занял ПСВ, сыгравший в последнем туре вничью с «Арсеналом» (1:1). «Ланс», обыгравший «Севилью» (2:1), финишировал третьим с 8 очками и отправляется в плей-офф Лиги Европы.

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41 комментарий
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Все из лиги Европы выдохнули )
+111
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ЛЕ будет с интригой, неплохо
+40
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+39
Севилье бы в Сегунду не вылететь с такой игрой…
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Ну хоть без этих обойдемся в 1/8😒
+9
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+8
Ланс поздравляю с выходом в ЛЕ
+6
0
+6
Ответ ALMANAC
ЛЕ будет с интригой, неплохо
если серьезно, то Ливерпуль выиграет.
+11
-5
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Ланс шикарно отыграл в группе, даже Арсенал грохнули.
ну как шикарно, ПСВ им по силам был

собственно поражение в Эйндховене было не то чтобы по игре, выглядели не хуже, именно тот матч и сделал разницу
+5
0
+5
Ливерпуль, и в частности Салах, может спать спокойно
+6
-1
+5
Ответ Olympiq
Ланс поздравляю с выходом в ЛЕ
Ланс шикарно отыграл в группе, даже Арсенал грохнули.
+4
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+4
Участники Лиги Европы вздохнули с облегчением
+4
0
+4
Ответ Roman
Байер на классе заберет трофей
Если сил и запала хватит на весну и на несколько фронтов.
+4
-1
+3
Ответ Паша Деревянко
Ну хоть без этих обойдемся в 1/8😒
Вспомнил свой 2016? 😏
+5
-3
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Ланс заслуженно идет в ЛЕ ! Показали свой характер !
+2
0
+2
Главные лузеры лиги чемпионов.
+2
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Вар официально профнепригоден. Если с пенкой Ланса можно натянуть сову на глобус, то пенка Севильи просто выдумана, если бы такое случилось в матче топ клубов, уже бы поднялся информационный шум, но на матч двух середняков всем плевать. Ок, пусть судья ошибся, но для чего годами внедряли эту технологию, если в таких ситуациях судью не зовут смотреть повтор?
+3
-1
+2
Ответ Under
зачем спрашивать, вы и сами же всё знаете очевидно, Ланс тянут в ЛЕ, Севилья не выгодна спонсорам
так учитывая за что назначили 2 пенальти поучается тянули Севилью ))
оба пенальти левые, если пенальти в ворота Севильи еще как то тянул на пенальти, то пенальти в ворота Ланса вообще левак. просто судья поставил на " обе забьют"
+2
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+2
13 очков в 15 матчах в чемпионате.. да ну эти еврокубки.. главное сейчас Чемпионат
+1
0
+1
Бетис вышел?🤔
Он же из Севильи
+1
0
+1
Карма ) не должны были они играть в этом году в ЛЧ. И с позором вылетели)
+1
0
+1
Неужели бессменный чемпион Лиги Европы не попал в плей-офф этого турнира?! Не может быть!
+3
-2
+1
Ответ Птюч, Ёж.
если серьезно, то Ливерпуль выиграет.
Если Ливерпуль не вылетит из гонки за победу в АПЛ, то непременно сольет ЛЕ
+1
0
+1
Ответ Jovid Mirzoev
Севилья начало охоту за Лигу Конференции...
Какая охота за ЛК? Теперь только борьба за выживание в ЛаЛиге
+1
0
+1
Ответ S. A.
Ливерпуль, и в частности Салах, может спать спокойно
Вылетят от Шахтёра в 1/4
+2
-1
+1
Ответ Under
зачем спрашивать, вы и сами же всё знаете очевидно, Ланс тянут в ЛЕ, Севилья не выгодна спонсорам
Да ну? Напомнить как Севилью в финале ЛЕ тянули?
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Ответ Ligue 1 Uber Eats
ОМ, Тулуза и Ренн тоже обеспечили себе плей-офф ЛЕ !
И Лилль тоже обеспечили себе выход в ПО. Тулуза пока непонятно в ПО ЛЕ выйдет или же в ЛК
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Ответ Olympiq
Ланс поздравляю с выходом в ЛЕ
ОМ, Тулуза и Ренн тоже обеспечили себе плей-офф ЛЕ !
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Ответ Tango442
Все из лиги Европы выдохнули )
Что-то в лесу сдохло, Севилья пролетела мимо своей еврочашки 🥴
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Эффект рамоса
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Севилья начало охоту за Лигу Конференции...
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Ответ Ewgen
Участники Лиги Европы вздохнули с облегчением
Непопадание в ЛЕ Севильи расстроило только Тейлора. Он так старался, чтобы Севилья в этом году в лч попала, а та опозорилась
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