«Севилья» стала 4-й в группе ЛЧ с 2 очками и вылетела из еврокубков. «Ланс» сыграет в плей-офф ЛЕ
«Севилья» стала последней в группе В в Лиге чемпионов.
Команда, выигравшая Лигу Европы в прошлом сезоне, не сумела опередить ни «Арсенал», ни ПСВ, ни «Ланс». Она набрала 2 очка и покинула еврокубки.
«Канониры» выиграли группу с 13 баллами. Второе место с 9 очками занял ПСВ, сыгравший в последнем туре вничью с «Арсеналом» (1:1). «Ланс», обыгравший «Севилью» (2:1), финишировал третьим с 8 очками и отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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собственно поражение в Эйндховене было не то чтобы по игре, выглядели не хуже, именно тот матч и сделал разницу
оба пенальти левые, если пенальти в ворота Севильи еще как то тянул на пенальти, то пенальти в ворота Ланса вообще левак. просто судья поставил на " обе забьют"
Он же из Севильи