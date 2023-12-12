«Севилья» стала 4-й в группе ЛЧ с 2 очками и вылетела из еврокубков. «Ланс» сыграет в плей-офф ЛЕ

«Севилья» стала последней в группе В в Лиге чемпионов.

Команда, выигравшая в прошлом сезоне, не сумела опередить ни « », ни , ни « ». Она набрала 2 очка и покинула еврокубки.

«Канониры» выиграли группу с 13 баллами. Второе место с 9 очками занял ПСВ, сыгравший в последнем туре вничью с «Арсеналом» (1:1). «Ланс», обыгравший «Севилью» (2:1), финишировал третьим с 8 очками и отправляется в плей-офф Лиги Европы.

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