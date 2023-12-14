Хави во главе «Барселоны» выиграл 8 из 22 матчей в еврокубках
«Барслеона» проиграла 8 матчей в еврокубках под руководством Хави.
Сегодня «блауграна» уступила «Антверпену» (2:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 2 ничьих и 6 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.
Весной «Барселона» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов – она заняла первое место в группе H.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Дальше будет интересно, вот сейчас Хави должен что-то придумать, или в аут под конец сезона.
Все еще впереди, удачи