Хави во главе «Барселоны» выиграл 8 из 22 матчей в еврокубках

«Барслеона» проиграла 8 матчей в еврокубках под руководством Хави.

Сегодня «блауграна» уступила « » (2:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 2 ничьих и 6 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Весной « » сыграет в плей-офф Лиги чемпионов – она заняла первое место в группе H.

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