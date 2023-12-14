Хави во главе «Барселоны» выиграл 8 из 22 матчей в еврокубках

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

«Барслеона» проиграла 8 матчей в еврокубках под руководством Хави.

Сегодня «блауграна» уступила «Антверпену» (2:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 2 ничьих и 6 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Весной «Барселона» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов – она заняла первое место в группе H. 

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32 комментария
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Уверен что условный Копенгаген будет рад если им подкинут мчк)
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Ответ войд
Уверен что условный Копенгаген будет рад если им подкинут мчк)
да любой клуб который занял 2 место будет рад, по-моему Барса самая слабая из 16
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Так была же новость, что воду в Каталонии выключили. Так какие могут быть претензии к Хави?
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я болельщик барсы Но это полный позор
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Как ни странно, но самая большая ошибка Барсы - покупка Левандовского. Просто ноль
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8 побед и 8 поражений - действительно ровно на полпути к величию.
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Последний месяц или два игра Каталонцев кошмар какой-то))

Дальше будет интересно, вот сейчас Хави должен что-то придумать, или в аут под конец сезона.

Все еще впереди, удачи
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Чето не шибко много.
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Доминатор.
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Когда вместе завершит карьеру я вообще наверное не буду смотреть футбол так как нету такого игрока который хотя бы равнялся на него старался равняться на него обыгрывал забивал создавал финтил всё-всё-всё короче всё всё нету таких уже тут даже не могут двух игроков вот нормально обыграть пройти на скорости это вообще футбол превращается что-то Я не знаю когда уйдёт вместе действительно уже не будет такого игрока не будет в лиге чемпионов а сейчас вообще не знаю даже смотреть не хочется честное слово я наверное хоккей буду смотреть чем этот футбол современный
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Месси> футбол
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По правде сказать, никакой трагедии нет. Игра ничего не решала, и 1-е место в группе всегда успех. Настоящий потенциал показывает только весна.
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в топку его
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Ответ Роман
Так была же новость, что воду в Каталонии выключили. Так какие могут быть претензии к Хави?
так играли в Бельгии. надо же уметь шутку в нужный момент вставлять .
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Ответ Анвар Масимов
Роке точно уже придет. Может Леву получится скинут и опорника взять
Я про тренера имел ввиду?
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Ответ adriano_070
Как ни странно, но самая большая ошибка Барсы - покупка Левандовского. Просто ноль
Чего странного? Он хорош только в командах, которые подавляюще доминируют над соперником, типа Баварии, которая выносила Кельны и Дуйсбурги, а в значимых матчах, что за клуб, что в сборной он 0. Только один раз был перфоманс с покером Реалу, но это исключение из правил. Ну нельзя быть топом, подбирая некондицию у других топов
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Легенда просто !!!
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