«Барселона» проиграла бельгийскому клубу впервые за 34 года

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

«Барселона» проиграла бельгийской команде впервые за 34 года.

Сегодня команда Хави уступила «Антверпену» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:3. 

«Блауграна» потерпела поражение от клуба из Бельгии впервые с 18 октября 1989 года – тогда ее обыграл «Андерлехт» в матче Кубка обладателей кубков (2:0).

Всего «Барса» провела 19 матчей против бельгийских команд, одержав 13 побед, потерпев 5 поражений и 1 раз сыграв вничью. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То-ли ещё будет до утра)
+6
-2
+4
Назло рекордам, рубрика тягомотина(тики-така от Хави).
+4
-1
+3
Больше чем клуб
+4
-2
+2
И почему Хави не тренер ноября по версии Ла лиги.
+1
0
+1
"это не шаг назад - это разбег"
Чави
+1
-1
0
Любая серия прерывается. Когда, если не сейчас?
0
0
0
Хави стоит поучиться у своего наставника как надо обкатывать молодёж…
0
0
0
Сегодня прям день рекордов
0
0
0
Бьем всё больше рекордов.
Хотелось бы уже в другую сторону двигаться.
0
0
0
А как давно Барселона проигрывала датскому клубу?
0
0
0
не МЮ, но тоже неплохо
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий