«Барселона» проиграла бельгийскому клубу впервые за 34 года

«Барселона» проиграла бельгийской команде впервые за 34 года.

Сегодня команда Хави уступила « » в 6-м туре группового этапа чемпионов – 2:3.

«Блауграна» потерпела поражение от клуба из Бельгии впервые с 18 октября 1989 года – тогда ее обыграл «Андерлехт» в матче Кубка обладателей кубков (2:0).

Всего «Барса» провела 19 матчей против бельгийских команд, одержав 13 побед, потерпев 5 поражений и 1 раз сыграв вничью.

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