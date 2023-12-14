«Барселона» проиграла бельгийскому клубу впервые за 34 года
«Барселона» проиграла бельгийской команде впервые за 34 года.
Сегодня команда Хави уступила «Антверпену» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:3.
«Блауграна» потерпела поражение от клуба из Бельгии впервые с 18 октября 1989 года – тогда ее обыграл «Андерлехт» в матче Кубка обладателей кубков (2:0).
Всего «Барса» провела 19 матчей против бельгийских команд, одержав 13 побед, потерпев 5 поражений и 1 раз сыграв вничью.
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Чави
Хотелось бы уже в другую сторону двигаться.