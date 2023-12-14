«Атлетико» выиграл 20 домашних матчей подряд и повторил рекорд 2012-2013 годов
«Атлетико» повторил рекорд по числу побед на домашнем стадионе.
Команда тренера Диего Симеоне обыграла «Лацио» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский клуб одержал 20 побед подряд на домашнем стадионе Метрополитано» (17 побед в Ла Лиге и 3 – в Лиге чемпионов) и повторил свою лучшую серию в этом показателе.
В период с 2012 по 2013 год «Атлетико» также выиграл 20 домашних матчей кряду.
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Остаемся МС - действующий победитель ЛЧ, тоже вроде все без сюрпризов.
Ты про что?
▪️Лига Европы — 2 (2012, 2018)
▪️Суперкубок УЕФА - 2 (2012, 2018)
▪️Чемпион Испании — 2 (2014, 2021)
▪️Чемпион Аргентины — 2 (2006, 2008)
▪️Кубок Испании — 1 (2013)
▪️Суперкубок Испании — 1 (2014)