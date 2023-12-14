«Атлетико» выиграл 20 домашних матчей подряд и повторил рекорд 2012-2013 годов

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Метрополитано Футбол

«Атлетико» повторил рекорд по числу побед на домашнем стадионе.

Команда тренера Диего Симеоне обыграла «Лацио» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб одержал 20 побед подряд на домашнем стадионе Метрополитано» (17 побед в Ла Лиге и 3 – в Лиге чемпионов) и повторил свою лучшую серию в этом показателе.

В период с 2012 по 2013 год «Атлетико» также выиграл 20 домашних матчей кряду.

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10 комментариев
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Ну вот поэтому Симеоне и самый высокооплачиваемый тренер в мире - потому что он единственный кто средний клуб превратил в топ-клуб на системной основе, и без резкого привлечения арабских или чьих других денег
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Ответ леннорыч-абрамович
Для них АПЛ в приоритете. Пусть в ЛЧ итальянцы #### рвут. Глядишь и в АПЛ какого-нить лудомана пригласят.
Слабая отмазка
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Такие разные испанские рекорды.
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Ответ Arthur Jacob
2 из 4-х команд АПЛ на 4-м месте. Арабская Премьер Лига во всей красе
И что? В прошлом сезоне всего 1 испанская была в плей-офф
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Ответ Arthur Jacob
2 из 4-х команд АПЛ на 4-м месте. Арабская Премьер Лига во всей красе
Так, ну одно 4 место у сорок - ок, при этом они не закупают суперзвезд пачками в представлении «типичного мешка». Другое 4 место у МЮ - никакого отношения к арабам не имеют. Также как и Арсенал - 1 место и выход из группы, никакой связи.
Остаемся МС - действующий победитель ЛЧ, тоже вроде все без сюрпризов.

Ты про что?
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Ответ Ебздрогыч
Ну вот поэтому Симеоне и самый высокооплачиваемый тренер в мире - потому что он единственный кто средний клуб превратил в топ-клуб на системной основе, и без резкого привлечения арабских или чьих других денег
Тоже подумал о его стабильности. Финал лч. Жесткий тип, уже вошел в историю
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Ответ Ascar Shatmanov
Тоже подумал о его стабильности. Финал лч. Жесткий тип, уже вошел в историю
▪️Финалист ЛЧ - 2 (2014, 2016)
▪️Лига Европы — 2 (2012, 2018)
▪️Суперкубок УЕФА - 2 (2012, 2018)

▪️Чемпион Испании — 2 (2014, 2021)
▪️Чемпион Аргентины — 2 (2006, 2008)
▪️Кубок Испании — 1 (2013)
▪️Суперкубок Испании — 1 (2014)
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