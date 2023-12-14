«Атлетико» выиграл 20 домашних матчей подряд и повторил рекорд 2012-2013 годов

«Атлетико» повторил рекорд по числу побед на домашнем стадионе.

Команда тренера обыграла «Лацио» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб одержал 20 побед подряд на домашнем стадионе » (17 побед в и 3 – в Лиге чемпионов) и повторил свою лучшую серию в этом показателе.

В период с 2012 по 2013 год « » также выиграл 20 домашних матчей кряду.

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