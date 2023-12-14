«Антверпен» одержал первую победу в ЛЧ в истории – над «Барселоной»
«Антверпен» впервые одержал победу в Лиге чемпионов.
Команда Марка ван Боммела обыграла «Барселону» в 6-м туре группового этапа ЛЧ – 3:2.
Бельгийский клуб впервые в своей истории одержал победу в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. До этого они провели в рамках этих турниров 7 игр, в которых потерпели 7 поражений.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Я понимаю если бы Барселона выставила на матч полумолодежный состав - тогда можно было бы сказать «ничего не значащая игра».
Но ведь вышли на поле игроки основной обоймы, которые постоянно играют, за исключением Форта, и так провалились в пух и прах.
Это позор так играть.
Но тут постучался Антрпвен.