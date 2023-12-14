«Антверпен» одержал первую победу в ЛЧ в истории – над «Барселоной»

Теги Барселона Марк ван Боммел Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

«Антверпен» впервые одержал победу в Лиге чемпионов.

Команда Марка ван Боммела обыграла «Барселону» в 6-м туре группового этапа ЛЧ – 3:2. 

Бельгийский клуб впервые в своей истории одержал победу в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. До этого они провели в рамках этих турниров 7 игр, в которых потерпели 7 поражений. 

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11 комментариев
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Не, ну надо же было хоть с кого-то начинать!
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Вчера болели за Унион, а сегодня вынимают 3 от Антверпена))
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Ответ Tristan...
Для Барсы это была ничего не значащая игра. Для Антверпена - история. Но это не оправдывает отвратительную игру Барсы
Как я понимаю для вас все порожение Барселоны это ничего не значешие игры.
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Вся вторая корзина определилась с желаемым соперником
+2
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надо отдать должное Антверпену, с победой!
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Ответ Tristan...
Для Барсы это была ничего не значащая игра. Для Антверпена - история. Но это не оправдывает отвратительную игру Барсы
Что за отмазки ?

Я понимаю если бы Барселона выставила на матч полумолодежный состав - тогда можно было бы сказать «ничего не значащая игра».
Но ведь вышли на поле игроки основной обоймы, которые постоянно играют, за исключением Форта, и так провалились в пух и прах.

Это позор так играть.
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Казалось бы, что может быть обиднее в еврокубках поражение от Айнтрахта.
Но тут постучался Антрпвен.
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