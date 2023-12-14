«Антверпен» одержал первую победу в ЛЧ в истории – над «Барселоной»

«Антверпен» впервые одержал победу в Лиге чемпионов.

Команда Марка ван Боммела обыграла «Барселону» в 6-м туре группового этапа ЛЧ – 3:2.

Бельгийский клуб впервые в своей истории одержал победу в матче чемпионов или Кубка европейских чемпионов. До этого они провели в рамках этих турниров 7 игр, в которых потерпели 7 поражений.

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