Мантуан о «Спартаке»: «Главный раздражитель и принципиальный соперник, которого всегда хочется обыгрывать»

Густаво Мантуан назвал «Спартак» своим самым принципиальным соперником.

«Для меня есть несколько матчей, которые попадают под определение класико, таких принципиальных поединков.

Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество. Но, наверное, выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, – конечно, это « », – сказал полузащитник « ».

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