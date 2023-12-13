Мантуан о «Спартаке»: «Главный раздражитель и принципиальный соперник, которого всегда хочется обыгрывать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан назвал «Спартак» своим самым принципиальным соперником.

«Для меня есть несколько матчей, которые попадают под определение класико, таких принципиальных поединков.

Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество. Но, наверное, выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, – конечно, это «Спартак», – сказал полузащитник «Зенита».

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11 комментариев
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Почему?Эти матчи оплачиваются втройне 🤣🤣🤣🤣
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+5
За победу над Спартаком самые большие премиальные вот поэтому он самый принципиальный соперник
+6
-3
+3
Для любого клуба РПЛ Спартак - главный раздражитель. Это не секрет.
+5
-4
+1
Ответ Александр Шаманов
Почему?Эти матчи оплачиваются втройне 🤣🤣🤣🤣
ну чаще всего оплачиваются впятеро... а иногда даже всемеро
+7
-6
+1
Ответ Александр Шаманов
За такие бабки ещё как надо себе одно место порвать,а то хозяин порку устроит 😂😂😂😂
Себе то зачем?
+2
-2
0
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