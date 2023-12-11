Титов о «Спартаке» в первой части сезона: «Амплитуда эмоций от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер». Способны сотворить сенсацию и тут же провалиться»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в первой части сезона.

После 18 туров Мир РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

«С одной стороны, досрочно, за два тура, выполнили задачу по выходу в плей-офф Кубка. Еще вроде как цепляются за чемпионскую гонку в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» восемь очков – бороться можно. Вроде бы не все так плохо, как казалось бы. Но статистика – упрямая вещь. А она говорит, что за последние 12 матчей у «Спартака» шесть поражений и одна ничья. Команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не должна так играть.

Очень большая амплитуда эмоций: от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер, будут сборы – подождем» после последнего тура. Такие болельщики у «Спартака». Мы все на эмоциях, как и сама команда. Способна сотворить сенсацию и тут же провалиться.

Мы в еврокубках не играем, и, по всей видимости, это не скоро вернется. А в нашем чемпионате «Спартак» может играть со всеми, в том числе и с Питером на выезде. Первый матч в новом году – как раз против «Зенита» в гостях. Вот там будет настоящая проверка. Но до этого еще три месяца», – сказал бывший капитан красно-белых.

Егор Титов: «Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но если мы хотим, чтобы клуб выигрывал и был стабилен, то нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После-романцевский «Спартак» такой почти каждый сезон. Меняется лишь уклон маятника
+1
0
+1
Вот тренировал бы Титов с Аленичевым было бы лучше...хотя постойте:))
+1
-1
0
Сенсация это 0:4 с Крыльями
0
0
0
Зенит проверит Спартак на девственность после отпуска
0
0
0
Так это нормальное состояние для Спартака.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий