Титов о «Спартаке» в первой части сезона: «Амплитуда эмоций от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер». Способны сотворить сенсацию и тут же провалиться»

Егор Титов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в первой части сезона.

После 18 туров Мир команда набрала 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

«С одной стороны, досрочно, за два тура, выполнили задачу по выходу в плей-офф Кубка. Еще вроде как цепляются за чемпионскую гонку в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» восемь очков – бороться можно. Вроде бы не все так плохо, как казалось бы. Но статистика – упрямая вещь. А она говорит, что за последние 12 матчей у « » шесть поражений и одна ничья. Команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не должна так играть.

Очень большая амплитуда эмоций: от «увольнять Абаскаля и разогнать полсостава» до «команда супер, будут сборы – подождем» после последнего тура. Такие болельщики у «Спартака». Мы все на эмоциях, как и сама команда. Способна сотворить сенсацию и тут же провалиться.

Мы в еврокубках не играем, и, по всей видимости, это не скоро вернется. А в нашем чемпионате «Спартак» может играть со всеми, в том числе и с Питером на выезде. Первый матч в новом году – как раз против «Зенита» в гостях. Вот там будет настоящая проверка. Но до этого еще три месяца», – сказал бывший капитан красно-белых.

Егор Титов: «Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но если мы хотим, чтобы клуб выигрывал и был стабилен, то нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

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