Гендиректор «Спартака» о крыше на стадионе: «Готового плана нет. Изучаем техническую возможность»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Газпром Арена (Крестовский) стадионы Олег Малышев Футбол

У «Спартака» еще нет плана по сооружению крыши на стадионе.

Ранее генеральный директор клуба Олег Малышев рассказал, что на арене может появиться легкая крыша. 

– Вы говорили о том, что на стадионе появится крыша. Правильно ли понимаю, что это будет не вариант как со стадионом «Зенита», а что-то более легкое? Есть ли уже проект?

– Этот комментарий был вырван из контекста. Меня на форуме спросили, есть ли то, в чем мы отстаем от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность.

– Вы имеете в виду, выдержит ли крышу стадион?

– Да.

– Есть опасения, что не выдержит?

– Да, – сказал Малышев.

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16 комментариев
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сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу
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так он другую "крышу" имел в виду
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крыша была бы отличным дополнением!
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Да и Другую Крышу , тоже бы не помешало )))
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Фантазии на тему крыш на наших стадионах появляются каждый год после очередного морозно-снежного декабрьского матча на пустой без зрителей арене с действом мало напоминющим футбол.
Стоит только перейти на адекватную систему проведения чемпионата "весна-осень", как эти фантазийные разговоры прекратятся за ненадобностью.
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Очень надеюсь что крышу на стадионе сделают
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странно, что это не сделали при строительстве арены
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Болобол
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Лучше иметь "крышу"выходцев из Питера,чём крышу на стадионе.
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Медведев сказал , теперь все задумались . А я вот думаю , хоть и не строитель- это же не сарай накрыть . Крыша арены будет весить несколько десятков тысяч тонн. Такие элементы заранее предусматриваются в проекте. Выдержат ли несущие стены такую нагрузку. Кто будет нести ответственность , не дай бог , случись что. Это же десятки тысяч болельщиков .
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Подумай лучше о крайнем защитнике и о нападающем!
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Насколько помню, именно поэтому такое массивное и дорогое перекрытие сделали. С расчетом на крышу.
Сейчас просчитывают скорее всего раздвижную или нет.
У Аякса, к примеру, газон тухнет под крышей. Этого надо бояться.
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Надо в ноябре заканчивать играть футбол. Питерские по тем расценкам бабла ввалили немерено. Нахер она не нужна эта крыша , надо было сразу тогда делать.
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Ответ dimonivanov
сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу ------------ так он другую "крышу" имел в виду
ну он же не будет это пояснять. кто понял, тот понял, а в интервью прикрылся крышей стадиона)
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Ответ Бартоломью
Фантазии на тему крыш на наших стадионах появляются каждый год после очередного морозно-снежного декабрьского матча на пустой без зрителей арене с действом мало напоминющим футбол. Стоит только перейти на адекватную систему проведения чемпионата "весна-осень", как эти фантазийные разговоры прекратятся за ненадобностью.
+ планирование матчей обязательно должно быть адекватным. ...
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