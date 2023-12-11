Гендиректор «Спартака» о крыше на стадионе: «Готового плана нет. Изучаем техническую возможность»

У «Спартака» еще нет плана по сооружению крыши на стадионе.

Ранее генеральный директор клуба рассказал, что на арене может появиться легкая крыша.

– Вы говорили о том, что на стадионе появится крыша. Правильно ли понимаю, что это будет не вариант как со стадионом «Зенита», а что-то более легкое? Есть ли уже проект?

– Этот комментарий был вырван из контекста. Меня на форуме спросили, есть ли то, в чем мы отстаем от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность.

– Вы имеете в виду, выдержит ли крышу стадион?

– Да.

– Есть опасения, что не выдержит?

– Да, – сказал Малышев.

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