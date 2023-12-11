Гендиректор «Спартака» о крыше на стадионе: «Готового плана нет. Изучаем техническую возможность»
У «Спартака» еще нет плана по сооружению крыши на стадионе.
Ранее генеральный директор клуба Олег Малышев рассказал, что на арене может появиться легкая крыша.
– Вы говорили о том, что на стадионе появится крыша. Правильно ли понимаю, что это будет не вариант как со стадионом «Зенита», а что-то более легкое? Есть ли уже проект?
– Этот комментарий был вырван из контекста. Меня на форуме спросили, есть ли то, в чем мы отстаем от ведущих стадионов, и сравнили с «Зенитом». Я сказал, что, конечно, было бы здорово иметь крышу. На данный момент плана готового нет, и если он появится, мы этим поделимся. Мы изучаем техническую возможность.
– Вы имеете в виду, выдержит ли крышу стадион?
– Да.
– Есть опасения, что не выдержит?
– Да, – сказал Малышев.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
------------
так он другую "крышу" имел в виду
Стоит только перейти на адекватную систему проведения чемпионата "весна-осень", как эти фантазийные разговоры прекратятся за ненадобностью.
Сейчас просчитывают скорее всего раздвижную или нет.
У Аякса, к примеру, газон тухнет под крышей. Этого надо бояться.