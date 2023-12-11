Медведев о стадионах РПЛ: «Будь у нас две арены с крышами, могли бы никогда не играть под снегом. «Спартак» и «Локомотив» хотят сделать крышу – это не так дорого, зрители окупят»

Александр Медведев считает, что в РПЛ должно быть больше стадионов с крышами.

– Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

Знаю, что « » и « » думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят [затраты], пускай не за один или за три года.

– Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?

– Да, – сказал председатель правления « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!