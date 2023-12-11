Медведев о стадионах РПЛ: «Будь у нас две арены с крышами, могли бы никогда не играть под снегом. «Спартак» и «Локомотив» хотят сделать крышу – это не так дорого, зрители окупят»

Теги Спартак Локомотив Зенит Ростов РЖД Арена премьер-лига Россия Александр Медведев Открытие Банк Арена Газпром Арена (Крестовский) Краснодар стадионы календарь Матч ТВ Сочи Футбол

Александр Медведев считает, что в РПЛ должно быть больше стадионов с крышами.

– Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят [затраты], пускай не за один или за три года.

– Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?

– Да, – сказал председатель правления «Зенита».

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22 комментария
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Конечно для тебя все недорого , город на бюджет стадион построил ( великий распил века) , и за рубль Газпрому отдал ,а тут надо за свои деньги строить
+44
-13
+31
Медведев

Зрители окупят, налогоплательщики оплатят. То как у нас было
+22
-6
+16
Ответ DancePunk
Особенно Локомотиву, частный перевозчик РЖД конечно крышу не потянет
РЖД даже нынешний стадион не потянул. Достраивали, с миру по нитке собирали, Филатов с Семиным.
+17
-3
+14
При посещаемости в 10 тысяч эти крыши никогда не окупятся...
+5
-1
+4
На деньги с реконструкции Лужников можно было 2-3 крыши сделать. И Спартаку, и Локо, и ЦСКА.
+2
0
+2
Ответ Алексей Ненахов
Конечно для тебя все недорого , город на бюджет стадион построил ( великий распил века) , и за рубль Газпрому отдал ,а тут надо за свои деньги строить
Он никакой просто, бесполезно рождённый человек
+9
-8
+1
Ответ Евгений Кошелек
Эти стадионы изначально не предусматривали наличие крыши, строились, наверняка, без учёта такой возможной нагрузки на каркас. Как это теперь он собирается реализовывать, а не дай бог сильный снег и стадионы могут не выдержать, кто будет в здравом уме брать на себя такую ответственность?
Про усиление конструкций не слыхал ?
Для гуманитариев мир полон чудес
0
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Прям запахло чинушей
+6
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0
Ответ Hitgoe Himgob
Он никакой просто, бесполезно рождённый человек
Отчасти он прав, если учесть, что в Москве нет бакланов
+2
-2
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Ответ DancePunk
Особенно Локомотиву, частный перевозчик РЖД конечно крышу не потянет
ты состав Локомотива видел в этом сезоне?
там ни намека на то, чтоб деньгами разбрасываться, играют россиянами + пара молодых легионеров
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Единственное что не уточняется за сколько лет болельщики окупят эти крыши)
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Вокруг спартаковского стадиона застроили всю пойму домищами. Можно и крышу построить.
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Вы ещё фан крыша айди сделать не забудьте, точно зрители окупят... Идиот
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а сколтко примерно стоит крыша кто-нибудь в курсе? можно было бы посчитать как быстро окупится прямо здесь
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Проблему зимнего футбол нужно было решать не сейчас, а до зимы
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Он из Катара вещает что ли? Что значит «не катастрофически дорого»? И что значит «зрители окупят»? Он видел, сколько зрителей приходит на стадионы, если билеты приходится реально покупать? Как два стадиона решат проблемы зимы, в огромной России? Примеры Калининграда и Воронежа, ничего Медведеву не показали? В ПЛ есть команды из Оренбурга и Екатеринбурга, а если в неё пробьются команды из Омска, Томска, Красноярска или Иркутска, например? Этот человек точно не в курсе дел, творящихся на Родине. Он чертовски далёк от народа.)))
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0
Пока крыши окупаться будут, уже ремонт понадобится.
+2
-2
0
Эти стадионы изначально не предусматривали наличие крыши, строились, наверняка, без учёта такой возможной нагрузки на каркас. Как это теперь он собирается реализовывать, а не дай бог сильный снег и стадионы могут не выдержать, кто будет в здравом уме брать на себя такую ответственность?
+2
-2
0
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