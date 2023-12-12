Никита Чернов: «Не могу сказать, что у «Спартака» есть стабильность. Не дай бог, что случится в матче с «Зенитом», опять все заговорят об отставках»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил концовку первой части сезона.

– Мы уходим с хорошим настроением после последнего матча перед перерывом. Хотелось бы быть повыше в таблице, упустили много очков, но далеко соперников не отпустили. Вся борьба еще впереди, рано делать выводы.

– Как в команде реагируют на постоянные слухи о главном тренере?

– Не могу сказать, что у нас есть стабильность. Проиграли две игры, но выиграли последний матч перед перерывом. Следующий матч с «Зенитом», не дай бог, что случится, опять все заговорят об отставках.

О «Спартаке» постоянно много новостей и инфоповодов, поэтому мы уже привыкли. Стараемся изолировать себя от такого информационного шума.

– Что пожелаете на Новый год у Деда Мороза?

– Здоровья близким и побед моей команде, – сказал Чернов.

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