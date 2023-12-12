Никита Чернов: «Не могу сказать, что у «Спартака» есть стабильность. Не дай бог, что случится в матче с «Зенитом», опять все заговорят об отставках»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил концовку первой части сезона.

– Мы уходим с хорошим настроением после последнего матча перед перерывом. Хотелось бы быть повыше в таблице, упустили много очков, но далеко соперников не отпустили. Вся борьба еще впереди, рано делать выводы.

– Как в команде реагируют на постоянные слухи о главном тренере?

– Не могу сказать, что у нас есть стабильность. Проиграли две игры, но выиграли последний матч перед перерывом. Следующий матч с «Зенитом», не дай бог, что случится, опять все заговорят об отставках.

О «Спартаке» постоянно много новостей и инфоповодов, поэтому мы уже привыкли. Стараемся изолировать себя от такого информационного шума.

– Что пожелаете на Новый год у Деда Мороза?

– Здоровья близким и побед моей команде, – сказал Чернов. 

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12 комментариев
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"Следующий матч с «Зенитом», не дай бог, что случится, опять все заговорят об отставках"

А если Спартак выиграет, то будет "вернулись править", "вернулись в чемпионскую гонку" и разбор как прекрасен Спартак от Глеба Чернявского на главной Спортса
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+10
Не могу вспомнить, когда у Спартака была стабильность со времён тотального доминирования конца 90-х-начала 00-х.
+5
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+4
Ответ Aleksey Yashin
"Следующий матч с «Зенитом», не дай бог, что случится, опять все заговорят об отставках" А если Спартак выиграет, то будет "вернулись править", "вернулись в чемпионскую гонку" и разбор как прекрасен Спартак от Глеба Чернявского на главной Спортса
Первое - нет.
Про второе статей будет столько написано, что мама не горюй.
Каждый же хочет пропиариться за счет Спартака и на Спартаке.
+6
-3
+3
Не обращайте внимание на умственно неполноценных ветеранов, и все будет хорошо. Абаскаль в любом состоянии лучше усатого *******
+10
-8
+2
Тренер! Чё-то я очкую
+2
0
+2
Случиться может на домашней арене Зенита только 4:0, 5:0, 7:1 согласно сложившейся традиции.
+3
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Ответ Tpy6kaMerlina
Не могу вспомнить, когда у Спартака была стабильность со времён тотального доминирования конца 90-х-начала 00-х.
Как это???
По моему как раз Спартак - самый стабильный клуб РПЛ🤔
Так стабильно веселить и в то же время расстраивать всю Россию на протяжении десятилетий не может больше никто🤷‍♂️
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Ответ Aleksey Yashin
"Следующий матч с «Зенитом», не дай бог, что случится, опять все заговорят об отставках" А если Спартак выиграет, то будет "вернулись править", "вернулись в чемпионскую гонку" и разбор как прекрасен Спартак от Глеба Чернявского на главной Спортса
Статьи будут в любом случае. Хвалить и ругать Спартак - бездонная жила все футбольных ресурсов.
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очкует паренёк.
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Стабилизец ржавого это бесконечное движение туда-сюда в середине таблицы.
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Плоховатая привычка, всегда быть в хорошем настроении, когда ничего тебя не гнетёт, никакая ответственность, ни перед болельщиками, ни перед спонсорами...
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Ответ Tpy6kaMerlina
Не могу вспомнить, когда у Спартака была стабильность со времён тотального доминирования конца 90-х-начала 00-х.
Не было у него никогда тотального доминирования, чемпионами да были, но кубки редко выигрывали, да и в чемпе часто отлетали от Локомотива например
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