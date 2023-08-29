«Подлость и коварство «Зенита» расстроили. «Спартак» уже этажерку под чемпионство купил, а они взяли и отхлестали по щечкам». Агент Гурцкая о питерцах

Тимур Гурцкая пошутил о результатах «Зенита» на старте сезона в Мир РПЛ.

«Зенит» после победы над «Уралом» в 6-м туре (4:0) поднялся на 2-е место в турнирной таблице Мир , отставая от « » на одно очко. В предыдущем туре питерцы обыграли «Спартак» (3:1).

«Честно говоря, меня расстроили подлость и коварство « ». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду. «Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, . Они взяли и отхлестали сначала по щечкам « », теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура – и они будут чемпионами.

Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трех матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», – заявил Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку