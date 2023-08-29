«Подлость и коварство «Зенита» расстроили. «Спартак» уже этажерку под чемпионство купил, а они взяли и отхлестали по щечкам». Агент Гурцкая о питерцах

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Краснодар Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая пошутил о результатах «Зенита» на старте сезона в Мир РПЛ.

«Зенит» после победы над «Уралом» в 6-м туре (4:0) поднялся на 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко. В предыдущем туре питерцы обыграли «Спартак» (3:1).

«Честно говоря, меня расстроили подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду. «Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА. Они взяли и отхлестали сначала по щечкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура – и они будут чемпионами.

Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трех матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», – заявил Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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12 комментариев

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Evil_Alastar
Нормально стебанул 🙃
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Ринат Якупов
То ли мужик, то ли баба.
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Peter Parker
Это тот, который сказал, что Мозес сидит не хочет возвращаться в Спартак, хотя Виктор уже неделю как был на базе?
+5
-3
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pashajj
Угарает Гурцкая.
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Давид Agabekyan
Ответ Peter Parker
Это тот, который сказал, что Мозес сидит не хочет возвращаться в Спартак, хотя Виктор уже неделю как был на базе?
И Коваленко в крыльях. Видите? Нет? А он есть
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-N-
Судя по контексту всего высказывания, слова подлость и коварство надо было взять в тексте новости в кавычки.
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Pok_Toholo
Тем временем в комментах чьи-то розовые щечки тоже запылали от гнева
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Tom_York
Только его мнения нам не хватало!
Зенит сам разберется, что где и как.
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T622222
Ответ Ринат Якупов
То ли мужик, то ли баба.
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Ринат Якупов
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Точно.
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charly_54
Ответ Peter Parker
Это тот, который сказал, что Мозес сидит не хочет возвращаться в Спартак, хотя Виктор уже неделю как был на базе?
И в чем связь? Стебанул то красиво!
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