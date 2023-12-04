Гурцкая о жалобах Ивича на судейство: «У провинциальных команд комплекс больших городов. Им кажется, что если бы они были москвичами или питерцами, то к ним бы относились по-другому»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба брань Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая рассказал, что у «Краснодара» есть комплексы.

– Вы понимаете высказывание Ивича по Кордобе? Он сказал, что если бы Кордоба играл за «Зенит» или московские клубы, то на нем свистели бы больше фолов.

– У маленьких местечковых, провинциальных команд существует комплекс больших городов. Этим командам все время кажется, что если бы они были москвичами или питерцами, то к ним бы относились по-другому.

За 17 туров не было ни одной судейской ошибки против «Краснодара». Поэтому к чему была фраза про Москву и «Зенит»?

– Почему вообще у «Краснодара» может быть провинциальный комплекс? Почему они не могут сказать «Мы самые сильные, мы всех порвем»?

– Если они будут так говорить, подумают, что навлекут на себя беду, и вся эта столичная ненависть нападет на «Краснодар». И тогда их смешают с говном.

Легче накидывать аккуратно, покусывая где-нибудь за задницу не так больно. Чтобы не навлекать на себя беду, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Бан Кордобы – катастрофа «Краснодара». Кого теперь ставить в атаку?

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17 комментариев
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У Тимура Гурцкая комплекс завышенной самооценки. Ему кажется, что жизнь есть только в Москве или Питере и все мечтают быть похожими на них. И везде провинция, кроме этих двух городов. Краснодар у нас маленький местечковый город, а одноименный клуб маленькая местечковая команда. Уровень аналитики потрясающий
+29
-3
+26
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Ответ Алешка Терминатор
"У провинциальных команд комплекс больших городов" Это про Зенит в первую очередь
как там на 7ом месте, кстати?
+10
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ну да, к клаудиньо действительно относятся по другому
+7
-1
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Ответ Nicolas Erfe
У Тимура Гурцкая комплекс завышенной самооценки. Ему кажется, что жизнь есть только в Москве или Питере и все мечтают быть похожими на них. И везде провинция, кроме этих двух городов. Краснодар у нас маленький местечковый город, а одноименный клуб маленькая местечковая команда. Уровень аналитики потрясающий
Он дичь несет регулярно.
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Господи, поменял бы фамилию, что ли. Читаю новость, думаю, что за баба там про футбол умничает.
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гурцкая отвратительная личность
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Ответ Senchas
как считаешь, а твое чсв осознанное или нет?)
Конечно. Я со здешней аудиторией общаюсь специальным образом, и именно что осознанно.
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Ответ Алешка Терминатор
У меня нет провинциальных комплексов
естественно, у тебя другие комплексы
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А кто этот Гурцкая ?
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Ответ Алешка Терминатор
Твой комментарий только подтверждает провинциальность Зенита. Который в первую очередь в голове. "Можно вывезти бабу из села, но нельзя вывести село из бабы".
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Ответ Senchas
ну так и толку от твоего мнения, если ты сам с той же проблемой)
У меня нет провинциальных комплексов
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Ответ Senchas
естественно, у тебя другие комплексы
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Ответ Алешка Терминатор
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друг мой, по поводу памяти не переживай, лучше гордись тем, что в твоей копилке комплексов отсутствуют провинциальные
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Ответ Алешка Терминатор
Твой комментарий только подтверждает провинциальность Зенита. Который в первую очередь в голове. "Можно вывезти бабу из села, но нельзя вывести село из бабы".
не позорься
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