Гурцкая о жалобах Ивича на судейство: «У провинциальных команд комплекс больших городов. Им кажется, что если бы они были москвичами или питерцами, то к ним бы относились по-другому»

Тимур Гурцкая рассказал, что у «Краснодара» есть комплексы.

– Вы понимаете высказывание по Кордобе? Он сказал, что если бы Кордоба играл за « » или московские клубы, то на нем свистели бы больше фолов.

– У маленьких местечковых, провинциальных команд существует комплекс больших городов. Этим командам все время кажется, что если бы они были москвичами или питерцами, то к ним бы относились по-другому.

За 17 туров не было ни одной судейской ошибки против «Краснодара». Поэтому к чему была фраза про Москву и «Зенит»?

– Почему вообще у «Краснодара» может быть провинциальный комплекс? Почему они не могут сказать «Мы самые сильные, мы всех порвем»?

– Если они будут так говорить, подумают, что навлекут на себя беду, и вся эта столичная ненависть нападет на «Краснодар». И тогда их смешают с говном.

Легче накидывать аккуратно, покусывая где-нибудь за задницу не так больно. Чтобы не навлекать на себя беду, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Бан Кордобы – катастрофа «Краснодара». Кого теперь ставить в атаку?

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