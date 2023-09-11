Коваленко извинился за то, что назвал Гурцкая «клоуном»: «Погорячился, ляпнул какую-то чушь на эмоциях»
Александр Коваленко извинился за то, что назвал Тимура Гурцкая клоуном.
В августе Гурцкая заявил, что Коваленко вернется в «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник «Зенита» в резкой форме опроверг эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»
«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться.
Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал Коваленко.
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Посмотрите все последние новости от т.н. агента Гурцкая. Чисто вбросы, возможно, в своих интересах, чтобы повлиять на события + критика того, к чему он не имеет отношения. Что это за агент?
Верно:
Ташуев первый уволенный
Неверно:Коваленко в Крылья (пока)
отставка Рахимова в середине августа