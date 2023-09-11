Коваленко извинился за то, что назвал Гурцкая «клоуном»: «Погорячился, ляпнул какую-то чушь на эмоциях»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Тимур Гурцкая Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко извинился за то, что назвал Тимура Гурцкая клоуном.

В августе Гурцкая заявил, что Коваленко вернется в «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник «Зенита» в резкой форме опроверг эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»

«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться.

Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал Коваленко.

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14 комментариев

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Алексей Ненахов
Ну что скоро в аренду в Крылья
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владимир семенов
Что ж ты фраер сдал назад
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Владимир Астраханцев
По крайней мере пока это предсказания не сбывается.
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DenisO
Потом посмотрел комментарии Гурцкая про Краснодар и понял, что не погорячился
+5
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n3kt0snebess -
Ответ Edo Milanian
Зря извинялся. Посмотрите все последние новости от т.н. агента Гурцкая. Чисто вбросы, возможно, в своих интересах, чтобы повлиять на события + критика того, к чему он не имеет отношения. Что это за агент?
это не агент, а "решальщик" в российском футболе
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Edo Milanian
Ответ unnamed01
да ладно . вброс или нет в основу зенита щас ему явно рано . поехать в крылья годик в аренде поиграть и вернуться окрепшим самое то . изначально было ясно , что зенит его брал на перспективу .
Какая разница, где окажется Коваленко? Он не подопечный Гурцкая. Он такими вбросами влияет на переговоры, на других людей, клубы, на своих коллег, и т.п. Был бы простым блогером- фиг с ним, но он агент и явно умышленно выходит за рамки проф.этики.
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Edo Milanian
Зря извинялся.
Посмотрите все последние новости от т.н. агента Гурцкая. Чисто вбросы, возможно, в своих интересах, чтобы повлиять на события + критика того, к чему он не имеет отношения. Что это за агент?
+3
-3
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KOT_B_yHTAX
Оскорбить и сразу же извиниться в одном предложении - это зачтется?)
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pav11k
Молодец, что извинился
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Бродяга-симпатяга
Почему чушь? Чистая правда
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Зелёный гопник
Гурцкая неприятный человек, постоянно балаболит.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Владимир Астраханцев
По крайней мере пока это предсказания не сбывается.
У Тимура пока что почти не сбываются предсказания, он в основном говорит уже про несбывшиеся сжелки постфактум,ноиз его инсайдов за это лето рока так
Верно:
Ташуев первый уволенный
Неверно:Коваленко в Крылья (пока)
отставка Рахимова в середине августа
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