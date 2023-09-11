Коваленко извинился за то, что назвал Гурцкая «клоуном»: «Погорячился, ляпнул какую-то чушь на эмоциях»

Александр Коваленко извинился за то, что назвал Тимура Гурцкая клоуном.

В августе заявил, что Коваленко вернется в « » на правах аренды. Полузащитник « » в резкой форме опроверг эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»

«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться.

Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал .

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