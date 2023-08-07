Гурцкая о том, что Коваленко назвал его «клоуном» из-за слов об аренде: «Он звезда РПЛ в его понимании – и ему 9 минут дали сыграть. Не хочу с ребенком в дискуссию вступать»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал реакцию Александра Коваленко на его инсайд.

Напомним, Гурцкая сообщил, что новичок « » может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник так прокомментировал эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»

– Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий, – я бы отвечал на это.

Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он туда приходил, и в его личном понимании он звезда . Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб – ну, может, не единственный, но один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, – это « ».

Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть 9 минут. Я вообще не хочу в какую-то дискуссию с ребенком вступать.

Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не только сидеть за деньги в «Зените», надо идти в аренду.

– Короче, будет ли аренда Коваленко?

– Очень велика вероятность, что будет аренда , – сказал .

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