Гурцкая о том, что Коваленко назвал его «клоуном» из-за слов об аренде: «Он звезда РПЛ в его понимании – и ему 9 минут дали сыграть. Не хочу с ребенком в дискуссию вступать»
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал реакцию Александра Коваленко на его инсайд.
Напомним, Гурцкая сообщил, что новичок «Зенита» может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник так прокомментировал эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»
– Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий, – я бы отвечал на это.
Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он туда приходил, и в его личном понимании он звезда РПЛ. Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб – ну, может, не единственный, но один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, – это «Крылья Советов».
Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть 9 минут. Я вообще не хочу в какую-то дискуссию с ребенком вступать.
Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не только сидеть за деньги в «Зените», надо идти в аренду.
– Короче, будет ли аренда Коваленко?
– Очень велика вероятность, что будет аренда Коваленко, – сказал Гурцкая.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Скоро песнями Ленинграда разговаривать начнет.