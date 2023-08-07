Гурцкая о том, что Коваленко назвал его «клоуном» из-за слов об аренде: «Он звезда РПЛ в его понимании – и ему 9 минут дали сыграть. Не хочу с ребенком в дискуссию вступать»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Тимур Гурцкая Александр Коваленко Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал реакцию Александра Коваленко на его инсайд.

Напомним, Гурцкая сообщил, что новичок «Зенита» может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. Полузащитник так прокомментировал эту информацию: «Что вы слушаете этого клоуна?»

– Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии – Глушаков, Дзюба или Слуцкий, – я бы отвечал на это. 

Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он туда приходил, и в его личном понимании он звезда РПЛ. Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И единственный клуб – ну, может, не единственный, но один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, – это «Крылья Советов». 

Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть 9 минут. Я вообще не хочу в какую-то дискуссию с ребенком вступать.

Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не только сидеть за деньги в «Зените», надо идти в аренду.

– Короче, будет ли аренда Коваленко?

– Очень велика вероятность, что будет аренда Коваленко, – сказал Гурцкая

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ damondiamond
прикиньте, Хёйлунд бы так ответил Фабрицио Романо
Романо реальную инфу говорит, а не свои фантазии
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На правду не обижаются,Мистер Хиппо
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Можно подумать кто-то этого Гурцкая к дискуссии приглашал. Его уличили во вранье и наградили заслуженным эпитетом, только и всего.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кузбасс
Быстро в Зените Коваленко привили культуру общения. Скоро песнями Ленинграда разговаривать начнет.
Ну он его по факту назвал, что уж тут
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Быстро в Зените Коваленко привили культуру общения.
Скоро песнями Ленинграда разговаривать начнет.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да этот Коваленко изначально неприятный пацан, ещё по интервью понятно было, кучерявый малолетний чсвшник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий