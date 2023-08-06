«Что вы слушаете этого клоуна?» Коваленко о словах Гурцкая про аренду из «Зенита» в «Крылья»

Александр Коваленко отреагировал на информацию о том, что «Зенит» отдаст его в аренду.

О том, что полузащитник вернется в «Крылья Советов», сообщил агент Тимур Гурцкая.

– Можете на один вопрос ответить?

– На какой?

– Вы правда в Самару опять возвращаетесь?

– Что вы слушаете этого клоуна? – сказал Коваленко.

«Крылья Советов» подписали хавбека в 2022 году, после чего продали «Сочи» и взяли в аренду на сезон-2022/23. Этим летом он присоединился к «Зениту».

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