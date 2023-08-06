«Что вы слушаете этого клоуна?» Коваленко о словах Гурцкая про аренду из «Зенита» в «Крылья»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Тимур Гурцкая Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко отреагировал на информацию о том, что «Зенит» отдаст его в аренду.

О том, что полузащитник вернется в «Крылья Советов», сообщил агент Тимур Гурцкая.

– Можете на один вопрос ответить?

– На какой?

– Вы правда в Самару опять возвращаетесь?

– Что вы слушаете этого клоуна? – сказал Коваленко.

«Крылья Советов» подписали хавбека в 2022 году, после чего продали «Сочи» и взяли в аренду на сезон-2022/23. Этим летом он присоединился к «Зениту».

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24 комментария

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Хоть кто-то прямо сказал про бегемота
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Человек намного старше его,плохого ничего не сказал и такое неуважительное высказывание,корона выросла походу у сашки
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Что вы слушаете этого клоуна, на лавке в Питере куда теплее, чем в Самаре
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Коваленко больше интервью раздал чем сыграл.
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Ответ Slavnov
Человек намного старше его,плохого ничего не сказал и такое неуважительное высказывание,корона выросла походу у сашки
Но гурцкая же действительно клоун. Причем мерзкий. Вообще все эти трабуки-гурцкие и ежи с ними просто мошенники
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откуда столько агрессии в этом молодом парне ?
неужели сыграв за Зенит 6 минут почувствовал себя гениальным футболистом ?
мне кажется скромность еще никому сильно не мешал !
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Ответ Slavnov
Человек намного старше его,плохого ничего не сказал и такое неуважительное высказывание,корона выросла походу у сашки
что не так сказал коваленко?
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Ответ Slavnov
Человек намного старше его,плохого ничего не сказал и такое неуважительное высказывание,корона выросла походу у сашки
Ну, Гурцкая явно не из тех, кого защищать надо)) и сам тож резок на высказывания

Да и про Коваленко не раз уж про Динамо и т.д вбросы были от Тимура, а Абаскаль чуть ли не полгода как в Италии должен быть, если слушать его
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Хорош
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Ответ Slavnov
Человек намного старше его,плохого ничего не сказал и такое неуважительное высказывание,корона выросла походу у сашки
И дальше что? Его команда только что проиграла на последних минутах дома, он молодой, видимо переживает, а его тут просят прокомментировать слухи о нём самом. Странно было бы в этих условиях ожидать дипломатичный ответ. В другой раз ответит иначе(наверное).
И что случится с Гурцкая после этого? Сон и аппетит потеряет, или испытает сильнейшую душевную травму от этого ответа?!
Он сам этот слух пустил, и что-то мне подсказывает, переживать он из-за такого ответа не будет.
И чисто формально, имён и фамилий Коваленко не называл, в вопросе ФИО не упоминалось🤷‍♂️
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клоуном бегемота еще никто открыто так не называл.
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Ответ naspartaks ru
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спасибо, Тимур
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Какой агрессивный паспортист
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Может он клоун только на пол ставки
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Ответ razoblachitel
что не так сказал коваленко?
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Ответ milya ololo
если бы в подобном ключе высказалась Загитова, ты и твои дружбанчики со спортса, ее поливали помоями:)
При чём тут Загитова,и кто не так высказался?
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