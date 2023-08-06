«Что вы слушаете этого клоуна?» Коваленко о словах Гурцкая про аренду из «Зенита» в «Крылья»
Александр Коваленко отреагировал на информацию о том, что «Зенит» отдаст его в аренду.
О том, что полузащитник вернется в «Крылья Советов», сообщил агент Тимур Гурцкая.
– Можете на один вопрос ответить?
– На какой?
– Вы правда в Самару опять возвращаетесь?
– Что вы слушаете этого клоуна? – сказал Коваленко.
«Крылья Советов» подписали хавбека в 2022 году, после чего продали «Сочи» и взяли в аренду на сезон-2022/23. Этим летом он присоединился к «Зениту».
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неужели сыграв за Зенит 6 минут почувствовал себя гениальным футболистом ?
мне кажется скромность еще никому сильно не мешал !
Да и про Коваленко не раз уж про Динамо и т.д вбросы были от Тимура, а Абаскаль чуть ли не полгода как в Италии должен быть, если слушать его
И что случится с Гурцкая после этого? Сон и аппетит потеряет, или испытает сильнейшую душевную травму от этого ответа?!
Он сам этот слух пустил, и что-то мне подсказывает, переживать он из-за такого ответа не будет.
И чисто формально, имён и фамилий Коваленко не называл, в вопросе ФИО не упоминалось🤷♂️