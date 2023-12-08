Эрик тен Хаг: «Все говорили, что я не смогу добиться успеха в «МЮ», что это невозможно, но я хотел принять вызов. Это самая сложная работа»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, что в его окружении были против перехода тренера в «МЮ».

«Мне нравились команды сэра Алекса, та победа в Барселоне [в финале Лиги чемпионов в 1999 году]. Это было вдохновляюще. Был построен большой и успешный клуб, но в последние 10 лет уровень упал.

Все говорили мне: «Ты не сможешь добиться успеха на этой работе». Они говорили, что это невозможно. А я? Я хотел принять вызов. Я знал, что будет непросто, но это великий клуб с прекрасной фан-базой. Люди любят «Манчестер Юнайтед» – или они против «Манчестер Юнайтед». Мне нравятся такие клубы. «Аякс» тоже таким был.

Это самая сложная работа, но я хотел принять вызов», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью фан-журналу United We Stand.

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31 комментарий
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Эрик,не унывайте, это вы еще модератором на спортсе не работали... Отличить ##### от ### - тоже не каждому дано, не говоря уже про ########...
а уж какие у нас голы с картинками...
+26
-4
+22
Будто уже конец сезона и тен Хаг уже выиграл ЛЧ,АПЛ и сейчас пытается заткнуть критиков. К чему этот пафос от этого физрука после трудовой победы над мертвым Челси?
+23
-6
+17
По-моему наоборот когда его назначали, все предрекали ему успех. Разве нет?
+14
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+13
Ответ леннорыч-абрамович
"Всё говорили, что я не смогу добиться успеха в МЮ, а я и не добился" Тен Хаг.
ну вот не болельщикам чёлси так шутить
+15
-4
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Заткните его уже. После каждой победы начинается вот это все... Почему например Эмери себя так не ведёт, хотя он с середняком 3? Думайте.
+9
0
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Сказал так, как-будто взял требл только что.
+7
0
+7
"Всё говорили, что я не смогу добиться успеха в МЮ, а я и не добился"
Тен Хаг.
+16
-11
+5
В итоге все оказались правы, чего уж там
+5
0
+5
Ответ Фут.Боль
Сказал так, как-будто взял требл только что.
Человек даже с группы в ЛЧ выйти не может... Почему нельзя просто заткнуться и работать.
+4
0
+4
Ответ rigobersong
18 голов за 15 туров, просто гений тотального доминирования с атакой в миллиард:))
18 голов за 15 туров, разница 0, 6 место и 3 очка до зоны ЛЧ. и это еще нападающие не начали забивать!
что с лицом, хейтеры? 😁
+4
-2
+2
не торопись тен хаг,возможно скоро над тобой опять начнут смеяться
+5
-4
+1
И как успехи?
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
ну вот не болельщикам чёлси так шутить
Серьёзное достижение МЮ - вчерашняя победа.
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Хз, после Аякса думал, что ему ждёт успех в МЮ. Он чё то выдумывает, никто его не хейтил тогда.
0
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18 голов за 15 туров, просто гений тотального доминирования с атакой в миллиард:))
+14
-14
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Ответ Марсель Объелся
По-моему наоборот когда его назначали, все предрекали ему успех. Разве нет?
нужен человек кто найдёт первые новости о назначении на спортсе,
-
помню, что желали удачи
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Ответ Большой Сэми
Будто уже конец сезона и тен Хаг уже выиграл ЛЧ,АПЛ и сейчас пытается заткнуть критиков. К чему этот пафос от этого физрука после трудовой победы над мертвым Челси?
Человек в топ 4 в ЛЧ идёт
и даже имеет шансы на лигоевровесну
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Ответ Николай Бойко
ну вот не болельщикам чёлси так шутить
А кто решает, о чём можно и нельзя шутить фанатам "Челси"? Николай Бойко?
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Ответ Tun
В таблицу посмотрите
Посмотрите в историю последних 10 лет.
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Ответ леннорыч-абрамович
Серьёзное достижение МЮ - вчерашняя победа.
Серьёзное достижение МЮ - это то, что несмотря на призывы довольно большого количества фанов, тренером взяли не Почеттино. Кстати, до сих пор жду, когда ж эти люди опять начнут кричать, что Поч - лучший выбор для МЮ.
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Ответ леннорыч-абрамович
Серьёзное достижение МЮ - вчерашняя победа.
В таблицу посмотрите
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Так ты пока и не смог. Что за необоснованная бравада?
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ЛВГ говорил ему не идти в МЮ, но Тен Хаг принял вызов
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Он после каждой победы так лопается от самодовольства, что ж с ним будет, если он не дай бог в хону ЛЧ поднимется.
Как бы не разорвало от гордости.
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блин, про Артету так же говорили в его первые сезоны, ну и он делает результат
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На фоне шпор и Челси МЮ уже глядится молодцом.
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Как заговорил то Хаг обыграл Челси а гонору как будто АПЛ выиграл.
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А что прям говорили? По мне так наоборот надежд больше было. Ну, я по крайней мере какого-то злорадства не видел, скорее наоборот авансы раздавали.
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Все говорили,что я не смогу - и я не смог! Доказал всем! Утер нос! Так им!
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Тебя не обманывали, ты успеха и не добился.
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