Эрик тен Хаг: «Все говорили, что я не смогу добиться успеха в «МЮ», что это невозможно, но я хотел принять вызов. Это самая сложная работа»
Эрик тен Хаг рассказал, что в его окружении были против перехода тренера в «МЮ».
«Мне нравились команды сэра Алекса, та победа в Барселоне [в финале Лиги чемпионов в 1999 году]. Это было вдохновляюще. Был построен большой и успешный клуб, но в последние 10 лет уровень упал.
Все говорили мне: «Ты не сможешь добиться успеха на этой работе». Они говорили, что это невозможно. А я? Я хотел принять вызов. Я знал, что будет непросто, но это великий клуб с прекрасной фан-базой. Люди любят «Манчестер Юнайтед» – или они против «Манчестер Юнайтед». Мне нравятся такие клубы. «Аякс» тоже таким был.
Это самая сложная работа, но я хотел принять вызов», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью фан-журналу United We Stand.
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а уж какие у нас голы с картинками...
Тен Хаг.
что с лицом, хейтеры? 😁
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помню, что желали удачи
и даже имеет шансы на лигоевровесну
Как бы не разорвало от гордости.