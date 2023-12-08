Эрик тен Хаг: «Все говорили, что я не смогу добиться успеха в «МЮ», что это невозможно, но я хотел принять вызов. Это самая сложная работа»

Эрик тен Хаг рассказал, что в его окружении были против перехода тренера в «МЮ».

«Мне нравились команды сэра , та победа в Барселоне [в финале Лиги чемпионов в 1999 году]. Это было вдохновляюще. Был построен большой и успешный клуб, но в последние 10 лет уровень упал.

Все говорили мне: «Ты не сможешь добиться успеха на этой работе». Они говорили, что это невозможно. А я? Я хотел принять вызов. Я знал, что будет непросто, но это великий клуб с прекрасной фан-базой. Люди любят «Манчестер Юнайтед» – или они против « ». Мне нравятся такие клубы. « » тоже таким был.

Это самая сложная работа, но я хотел принять вызов», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью фан-журналу United We Stand.

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