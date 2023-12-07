Саа посоветовал «МЮ» подписать Мюллера: «Немногие игроки сочетают такой характер и опыт, никто не усомнится в его уровне. Это то, что нужно «Юнайтед» – подобно Роналду и Златану»

Теги Бавария Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Мюллер Роберт Левандовски Эрик тен Хаг Футбол

Луи Саа считает, что Томас Мюллер мог бы усилить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» рассмотрит возможность подписания Мюллера, если он не договорится с «Баварией» о новом контракте.

«Он определенно великий лидер, которым восхищается весь футбольный мир. Он много лет выступал за один из лучших клубов мира и многого добился в «Баварии». Возможно, он не так быстр и хладнокровен, как Левандовски, но он очень опытен, и никто не может усомниться в его уровне. Он очень умный игрок, у которого есть характер.

Может, ему уже 34 года, но он все еще может усилить «Манчестер Юнайтед», даже если это не будет долгосрочным решением для Эрика тен Хага. Немногие игроки в мире обладают таким сочетанием характера и опыта, как Мюллер.

Подобно тому, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Эти игроки не сомневались в своих способностях и уровне, и они были готовы бросить вызов кому угодно. Они бросали вызов себе и своим партнерам по команде. Это то, что нам нужно. Каждый раз, когда эти игроки выходили на поле за «Манчестер Юнайтед», у них был драйв и уверенность в себе, и у них хватало смелости принимать мяч независимо от того, хорошо они играли или нет. Они не уклонялись от своих обязанностей», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью BetFred.

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10 комментариев
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Второй Швайнштайгер получится.
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Ответ ipolyakov16
Очень бы хотелось посмотреть на Мюллера в АПЛ. Нужен новый вызов ему, как мне кажется
думаю он отказался от жирных контрактов млс и саудитов , не ради того чтобы на 35 году рвануть с родного Мюнхена с семьёй в Манчестер , и как в город и как, скажем в " веселую " команду на актуальном отрезке . Либо согласится на все условия Баварии , чтоб закончить дома , либо уйдет куда-то где поспокойнее и теплее
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Очень бы хотелось посмотреть на Мюллера в АПЛ. Нужен новый вызов ему, как мне кажется
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Крутой игрок но старый (
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Может хватит уже старперов в МЮ подписывать? Плавали, знаем.
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В Аяксе он конечно не играл, но с Ильичëм в Баварии пересекался
Шанс его купить есть, нужно брать
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Зачем это Мюллеру? Саа не пояснит?
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Ответ "Гром"
думаю он отказался от жирных контрактов млс и саудитов , не ради того чтобы на 35 году рвануть с родного Мюнхена с семьёй в Манчестер , и как в город и как, скажем в " веселую " команду на актуальном отрезке . Либо согласится на все условия Баварии , чтоб закончить дома , либо уйдет куда-то где поспокойнее и теплее
Вообще да, соглашусь!
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Ответ onegin2007
Второй Швайнштайгер получится.
Когда Швайни был на поле было ощущение класса
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