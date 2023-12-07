Саа посоветовал «МЮ» подписать Мюллера: «Немногие игроки сочетают такой характер и опыт, никто не усомнится в его уровне. Это то, что нужно «Юнайтед» – подобно Роналду и Златану»

Луи Саа считает, что Томас Мюллер мог бы усилить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» рассмотрит возможность подписания , если он не договорится с «Баварией» о новом контракте.

«Он определенно великий лидер, которым восхищается весь футбольный мир. Он много лет выступал за один из лучших клубов мира и многого добился в «Баварии». Возможно, он не так быстр и хладнокровен, как , но он очень опытен, и никто не может усомниться в его уровне. Он очень умный игрок, у которого есть характер.

Может, ему уже 34 года, но он все еще может усилить «Манчестер Юнайтед», даже если это не будет долгосрочным решением для Эрика тен . Немногие игроки в мире обладают таким сочетанием характера и опыта, как Мюллер.

Подобно тому, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Златана Ибрагимовича и . Эти игроки не сомневались в своих способностях и уровне, и они были готовы бросить вызов кому угодно. Они бросали вызов себе и своим партнерам по команде. Это то, что нам нужно. Каждый раз, когда эти игроки выходили на поле за « », у них был драйв и уверенность в себе, и у них хватало смелости принимать мяч независимо от того, хорошо они играли или нет. Они не уклонялись от своих обязанностей», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью BetFred.

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