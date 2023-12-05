Маурисио Почеттино: «Тен Хаг – фантастический тренер. «Челси» и «МЮ» на одном уровне, но в разных ситуациях – будет непросто»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Аякс премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Футбол

Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».

«Челси» сыграет с «МЮ» в среду в рамках 15-го тура АПЛ.

«Думаю, мы [с «Манчестер Юнайтед»] находимся на одинаковом уровне, но в разных ситуациях.

Противостояние будет непростым, потому что им нужно победить, а мы хотим сохранить набранный темп и подняться выше в таблице. Для нас важно изменить ситуацию».

О ситуации в «МЮ»

«Я сосредоточен на своем клубе. Нам нужно работать лучше. Я могу объяснить этот процесс, но никогда не сравниваю с другими клубами. Мы создаем что-то, что, по нашему мнению, будет потрясающим – речь идет о длительном времени и достижении желаемого.

Я всего лишь тренер, который старается сделать все возможное со своим тренерским штабом. Мы не можем давать советы коллегам. В мои обязанности не входит обсуждать другие клубы. Я должен сосредоточиться, ведь у меня много работы».

Об Эрике тен Хаге

«Фантастический тренер. Когда я работал в «Тоттенхэме», мы играли в полуфинале Лиги чемпионов против «Аякса».

Думаю, будет приятно встретиться с ним спустя четыре года, потому что после полуфинала мы больше не виделись», – сказал главный тренер «Челси».

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5 комментариев
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Дифирамбами усыпляет бдительность Хага перед доминантным спариванием с лысым в предстоящем матче
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Ситуация одна, и результаты
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Все примерно так.
Только у Челси виднеется перспектива, а у МЮ ее пока не видно.
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Хороший юморок от Поча
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На одном уровне это тонко
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