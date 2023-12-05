Маурисио Почеттино: «Тен Хаг – фантастический тренер. «Челси» и «МЮ» на одном уровне, но в разных ситуациях – будет непросто»
Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».
«Челси» сыграет с «МЮ» в среду в рамках 15-го тура АПЛ.
«Думаю, мы [с «Манчестер Юнайтед»] находимся на одинаковом уровне, но в разных ситуациях.
Противостояние будет непростым, потому что им нужно победить, а мы хотим сохранить набранный темп и подняться выше в таблице. Для нас важно изменить ситуацию».
О ситуации в «МЮ»
«Я сосредоточен на своем клубе. Нам нужно работать лучше. Я могу объяснить этот процесс, но никогда не сравниваю с другими клубами. Мы создаем что-то, что, по нашему мнению, будет потрясающим – речь идет о длительном времени и достижении желаемого.
Я всего лишь тренер, который старается сделать все возможное со своим тренерским штабом. Мы не можем давать советы коллегам. В мои обязанности не входит обсуждать другие клубы. Я должен сосредоточиться, ведь у меня много работы».
«Фантастический тренер. Когда я работал в «Тоттенхэме», мы играли в полуфинале Лиги чемпионов против «Аякса».
Думаю, будет приятно встретиться с ним спустя четыре года, потому что после полуфинала мы больше не виделись», – сказал главный тренер «Челси».
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Только у Челси виднеется перспектива, а у МЮ ее пока не видно.