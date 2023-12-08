Рио Фердинанд отработал удушающий прием на чемпионе UFC Эдвардсе
Рио Фердинанд провел удушающий прием Леону Эдвардсу.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и чемпион UFC в полусреднем весе встретились в Бирмингеме, где Эдвардс готовится к титульному бою против Колби Ковингтона.
Фердинанд провел тренировку с бойцом и отработал на нем удушающий прием.
Поединок между Эдвардсом и Ковингтоном пройдет 16 декабря и возглавит турнир UFC 296, который состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.
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