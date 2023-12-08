Рио Фердинанд отработал удушающий прием на чемпионе UFC Эдвардсе

Рио Фердинанд провел удушающий прием Леону Эдвардсу.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и чемпион в полусреднем весе встретились в Бирмингеме, где Эдвардс готовится к титульному бою против .

Фердинанд провел тренировку с бойцом и отработал на нем удушающий прием.

Поединок между и Ковингтоном пройдет 16 декабря и возглавит турнир UFC 296, который состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе на UFC 300: «Было бы здорово встретиться со Стриклендом или дю Плесси»

Леон Эдвардс хочет перейти в средний дивизион UFC: «Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!»